Así reaccionó Lupillo Rivera al enterarse de que Juan no lo invitó a su renovación de votos

Lupillo Rivera nuevamente pidió que su hermano Juan se disculpe para que finalmente se reconcilien (Instagram @lupilloriveraofficial/juanriveramusic)

A horas de que Juan Rivera celebre su renovación de votos con su esposa, Brenda, Lupillo reveló que no fue invitado a la fiesta, pero no lo lamentó ya que su hermano aún no le ofrece las disculpas que quiere para reconciliarse.

Los roces entre los hermanos Rivera continúan ya que ambos está seguros de que deben de reconocer que alguno de los dos hizo declaraciones negativas en contra del otro; sin embargo, ni Lupillo ni Juan quieren dar el primer paso para arreglar su relación, ni siquiera ahora que el ex integrante de La Casa de los Famosos celebrará un momento especial con gran parte de su familia.

En un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Toro del Corrido compartió que no fue invitado a la boda de su hermano porque siguen enojados, esto a pesar de que gran parte de sus familiares estarán en la ceremonia, inclusive su madre, Rosa Saavedra.

Juan renovará sus votos en México durante una ceremonia en vivo con "La Casa de los Famosos". Lo acompañaron sus hermanos Rosie y Pedro, así como su mamá (Instagram/@juanriveramusic)

No obstante, el ex novio de Belinda lo tomó de la mejor forma ya que dijo que se ha perdido de otros importantes eventos de su familia por estar trabajando.

“No, no (vengo a la boda), venimos a trabajar, estamos en la chamba, vamos a tener un show con el Cumbia Machine Tour. Qué bueno que vinieron (el resto de los Rivera), que se coman unos tacos ahí, todos. Que le echen muchas ganas. Yo me pierdo de todo”, dijo el cantante haciendo mofa de las preguntas.

Ya que horas atrás la señora Rosa fue cuestionada acerca de la mala relación entre sus hijos y dijo que hacía falta voluntad para que se reconciliaran, Lupillo dijo que su mamá no debía entrar en esta polémica e, inclusive, mencionó que debería seguir rezando para que finalmente haya paz en la familia.

Juan dijo que si Lupillo quisiera estar en su boda, antes tendría que hablar con su esposa para saber si lo dejarían entrar (Instagram/@lupilloroveraofficial)

“Si mi mamá cruzó rayas que no debió haber cruzado, pues qué bueno que tenga la voluntad (...) Mi mamá que también le pida mucho a Dios”, dijo entre risas, captado por Berenice Ortiz.

Al nuevamente hablar sobre Juan, hizo hincapié en que solamente si él le pide disculpas será que lleven una buena relación, pues si no reconoce que fue el culpable de que actualmente no se hablen, no existirá una reconciliación.

“Siempre lo he dicho, si Juan dijo algunas cosas que no debió haber dicho, pues las tiene que corregir, así de fácil. Yo no he cometido ningún error, yo no he hecho absolutamente nada en contra de nadie y yo por eso sigo con esa actitud (...) no puedes perdonar si no te piden el perdón, ¿cómo le haces?”

Lupillo siempre ha exigido que sea su hermano quien le pida perdón porque él fue el primero en acusarlo de diferentes cosas, según ha afirmado (Captura de pantalla/YouTube)

Por su parte, horas antes, cuando Juan llegó al Aeropuerto Internacional de la CDMX, negó que se necesite alguna disculpa entre ellos, pues dijo que más bien necesitan tiempo.

La enemistad entre el Toro del Corrido y Juan se remonta a años atrás, cuando comenzaron las acusaciones por pare del menor de ellos contra Lupillo por supuestamente deberle dinero.

Todo inició porque trabajaron juntos para hacer la Gira en el Campo en 2020; no obstante, rompieron vínculos cuando Lupillo ya no aceptó hacer entrevistas para promocionar el tour.

Los hermanos Rivera no han logrado reconciliarse desde 2020, cuando no se hizo la Gira del Campo (Getty Images)

Esto causó una gran pérdida de dinero para ambos, razón por la que Juan comenzó a cobrarle a Lupillo y dejaron de hablarse.

Cabe recordar que esta no fue la primera vez que los hermanos de la Diva de la Banda protagonizan una pelea, ya que años antes, en 2011, Juan acusó a Lupillo de haber registrado una canción a su nombre, pese a que no era de él.

Esto también causó que se distanciaran por mucho tiempo.