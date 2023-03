Maryfer Centeno analizó el testimonio de Tammy Parra: “Sabía que algo no estaba tan bien”

La creadora de contenido cuenta con más de 10 millones de seguidores en TikTok y 2.1 millones en Instagram. (Captura TikTok: @maryfercentenom // Foto Instagram: @tammy.parra)

Una vez más, Maryfer Centeno se sumó a la conversación del momento con sus controversiales análisis de lenguaje corporal. En esta ocasión, recurrió a sus redes sociales para compartir las observaciones que encontró tanto en el video de Tammy Parra -donde confirmó su ruptura amorosa a unas cuantas horas de haberse comprometido con su ahora expareja- como el testimonio de una mujer que exhibió la presunta infidelidad Omar Núñez.

La colaboradora de Hoy comenzó analizando la versión de la tiktoker: “Con este rostro dice que está procesando todo. La realidad es que todavía no lo está procesando todavía está sorprendida (...) el tono de voz no es el que utiliza en todos los videos, el tono de voz refleja la emoción y es miedo, es angustia, es enojo”.

La joven detalló todo sobre la ruptura con su ex prometido

Maryfer Centeno señaló que los movimientos que hizo Tammy mientras contaba su versión de los hechos indican nerviosismo porque “no quiere ver lo que está viviendo”. Asimismo, comentó que cuando la tiktoker aseguró que su relación con Omar Núñez iba viento en popa hasta que trascendieron las acusaciones de infidelidad, en realidad sabía que algo no estaba bien.

“Su cabeza la traiciona negándolo. Seguramente en el fondo sabía que algo no estaba tan bien. Una vez más cierra los ojos y una vez más trata de evadir esta realidad, trata de evitar esta situación”, dijo en su canal de YouTube.

Según la grafóloga, cuando Tammy comienza a hablar sobre la supuesta infidelidad de su novio sus gestos denotaron incredulidad: “Ya hemos hablado de los gestos de autocensura. Taparse la boca es un gesto de control, es decir, cuando siento que las emociones se desbordan de mi boca, mi reacción va a ser tapar la boca”.

La pareja se comprometió en París. (Captura TikTok)

Centeno comentó que la tiktoker se mostró fuerte ante la adversidad durante todo el video y resaltó que de cierta manera también lanzó un reclamo en contra de su expareja por todo lo sucedido. Y es que según contó una mujer identificada como Andy, Omar Núñez se acercó a ella mandándole mansajes de índole sexual y mostró capturas de pantalla.

“Esta desesperada, el llanto es real, y cuando pide muchísimo respeto el rostro refleja esta desesperación, esta impotencia y esta incertidumbre (...) creo que tanto le afecta la relación de pareja como el hate”, agregó.

(Captura TikTok)

¿Qué encontró Maryfer Centeno en el video explicativo de Andy?

La grafóloga también analizó el testimonio de la mujer identificada como Andy, donde contó la experiencia que tuvo con Omar Núñez a través de redes sociales. Conforme relataba sus acercamientos, Centeno señaló algunas inconsistencias que dejarían entrever que no todo ocurrió como contó.

“El mentón levantado refleja una posición de superioridad. Quiero que vean cómo la pupila se va a dilatar porque le genera placer contar esto -pero cuando dice que le seguía el rollo- baja la mirada como si estuviera huyendo del cuadro porque entonces claro que le seguía el rollo y se lame los labios, lo cual es un apaciguador porque sabe que es algo que le van a cuestionar”, analizó.

(Foto Instagram: @tammy.parra)

Pero eso no fue todo, la colaboradora de Hoy aseguró que las expresiones faciales de Andy reflejaron felicidad mientras hablaba sobre la situación: “Se está riendo. En realidad ella no es la culpable, eso sí hay que decirlo, en todo caso el culpable es él, sin embargo, la verdad es que no me parece que no sea legítima la ayuda de ella”.

Tammy Parra regresó sola a México

En cuanto estalló el escándalo la tiktoker terminó sus vacaciones por el continente europeo junto a Omar Núñez y volvió tierras mexicanas, donde fue recibida por sus seres queridos, según compartió en sus historias de Instagram.