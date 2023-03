Dania Méndez de ‘La Casa de los Famosos’ sufrió supuesto acoso en ‘Big Brother Brasil’ tras irse de intercambio

Momento en que MC Guime toca pecho de Dania sin su consentimiento en Big Brother Brasil 23 Foto: Screenshot Tiktok

La Casa de los Famosos es un reality show que se emite por Telemundo donde 19 celebridades son confinadas en una casa y será quien quede al último el o la gran campeón de la contienda donde estrellas como Arturo Carmona, Paty Navidad, Aylin Mújica o Aristeo Cázares son parte de la alineación donde el premio mayor es de USD 100,000.00.

Una integrante más de este programa es Dania Méndez, conocida influencer por haber participado previamente en el reality show Acapulco Shore y que este año regresó a las pantallas dentro del elenco de La casa de los famosos y fue seleccionada como la integrante que sería intercambiada con un elemento de Big Brother Brasil, esta operación que ya se había anunciado sucedería casi al inicio de ambos realities.

La participante ingresó el pasado 14 de marzo de 2023 a las instalaciones de Big Brother Brasil donde fue recibida con una fiesta que, de acuerdo a usuarios de redes sociales pendientes de los reality shows, se salió de control.

Fue en un primer video donde se ve al rapero carioca MC Guime acercarse a la conductora mexicana para tocarla por la cadera y en ese momento Dania de 31 años toma la mano del rapero brasileño para retirarla.

En otro video dado a conocer posteriormente, se puede ver a MC Guime tocar el pecho de la influencer y ella trata de alejar la mano del mismo:

Por lo que ante esto, Lexa, cantautora esposa del rapero, ya emitió una declaración en Instagram, donde acumula 19 millones de seguidores.

Lexa, pareja de MC Guime se muestra decepcionada por la actitud de su marido en Big Brother Brasil 23 Foto: Instagram @Lexa

En su declaración, Lexa mencionó: “Los que me siguen en Instagram han visto toda mi dedicación en los últimos meses para ver brillar a Guime. Guime me conoció a los 19 años, hoy tengo 28, crecí y maduré a su lado y él nunca fue esa persona. Estoy asustada, triste y decepcionada” y agregó:

“¡Duele demasiado! Estoy loca, estoy en el fondo de un pozo, estoy herida y no tengo fuerzas para nada, ya no veré el programa y me retiro completamente de este escenario. Gracias por el cuidado de todos, peor ahora es momento de cuidarme.”

Las faltas hacia Dania continuaron por parte de otro participante

Pero la situación no paró ahí, ya cuando se le asignó una habitación, el luchador de MMA Antonio Cara de Sapato Jr o Sapatinho comenzó a insinuarse a la influencer y en videos mostrados en redes se aprecia como el luchador obliga a Dania a recibir un beso de su parte:

Y posteriormente, utiliza su peso para abalanzarse contra la mexicana, que entre risas trata de zafarse del agarre del luchador de 32 años, esto frente a la mirada de otras compañeras que se encontraban en el dormitorio:

Las reacciones del público

Fans de la emisión brasileña son quienes con mayor ahínco exigen respuestas por parte de las emisoras con respecto a las acciones cometidas por MC Guime y por Antonio Cara de Sapato Jr, mientras que fans en otros países hablan sobre la reacción de Arturo Carmona, con quien Dania estaba manteniendo un romance en el reality La Casa de los Famosos.

Fans de los realities piden haya sanciones para los participantes que acosaron a Dania Foto: Twitter @AlecunhaAle

Fans brasileños piden respeto para Dania, participantemexicana que se caba de integrar a BBB23 Foto: Twitter @Eu_Feliciana

Fans del show brasileño también exigen respuestas por parte de las cadenas emisoras Foto: Twitter @dannysthilld

Qué sucede en La Casa de los Famosos y Big Brother

Como parte de un crossover entre ambos realities, cada uno de estos recibiría un integrante de la emisión, contraría para desempeñar diferentes actividades y correrían también riesgo de salir de ambas, sin embargo, Big Brother Brasil envió a su eliminada Key Alves, jugadora de voleibol profesional, sin embargo, Dania continuará en competencia dentro del reality de Telemundo tan pronto regrese del intercambio siempre y cuando no sea eliminada del reality.