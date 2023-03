Cuáles son las razones por las que JXDN canceló su concierto en CDMX

OCESA anunció la cancelación del primer show en solitario de JXDN en la Ciudad de México - Official Website

Jaden Hossler, mejor conocido como JXDN, es un joven de 22 años que ha causado furor dentro de la escena del pop punk desde su debut en 2020. No es casualidad que Travis Barker, baterista de Blink-182, lo tomara como su “protegido” para impulsar su carrera y convertirlo en uno de los pioneros del nuevo sonido que hoy en día está causando impacto gracias a actos como Machine Gun Kelly y Mod Sun.

A pesar de su corta edad, Hossler logró hacerse de un gran número de fanáticos con letras honestas que hablan sin rodeos de los problemas que ha enfrentado a lo largo de los años como una fuerte depresión que casi hizo que el músico acabara con su vida. Afortunadamente, Jaden encontró la manera de salvarse a sí mismo a través de la música.

Tras firmar con la disquera de Barker, comenzó una gira por todo el continente americano, misma que lo trajo a la más reciente edición del festival Corona Capital de la Ciudad de México en noviembre de 2022. Como era de esperarse, el debut de JXDN en la capital mexicana fue de las actuaciones más explosivas del festival, por lo que antes de que acabara el año, se anunció una presentación en solitario del músico texano en CDMX para aprovechar su rápido ascenso al éxito.

Tras su exitosa presentación en el Corona Capital 2022, JXDN se presentaría en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

El concierto estaba pactado para el 21 de abril de 2023 y se celebraría en el Pabellón Oeste, un pequeño recinto ubicado junto al Palacio de los Deportes que, a pesar de no tener la popularidad de su “hermano mayor”, ha recibido a actos de talla internacional como Rage Against the Machine, Placebo y Future Islands.

Sin embargo, a poco más de un mes de que el show se llevara a cabo, OCESA anunció a través de sus redes sociales la cancelación del show de JXDN. En el comunicado, la promotora de conciertos en México aseguró que esto se debió a “causas de fuerza mayor ajenas al artista, al recinto y a OCESA”, sin dar más detalles acerca de esta decisión.

Por supuesto, tanto usuarios de redes como fanáticos comenzaron a especular sobre las razones detrás de la cancelación y la teoría más compartida es que el show no vendió los boletos suficientes para que fuera rentable, por lo que los organizadores optaron por cancelarlo y así evitar perder dinero.

Hasta el momento, JXDN no ha brindado ninguna explicación a sus fans acerca del show cancelado, pero es probable que en lo que resta del día comparta su versión de la historia. En lo que respecta a los boletos (que rondaban los $850.00), ya pueden ser reembolsados en el centro Ticketmaster donde hayan sido adquiridos, o bien, seguir las instrucciones en el sitio www.ticketmaster.com de haberse comprado en línea.

JXDN lanzó su primer álbum de larga duración bajo el título Tell Me About Tomorrow. El álbum salió en julio de 2021 y contó con la colaboración de Machine Gun Kelly e Iann Dior, además de Travis Barker en los controles. El disco es un referente absoluto del sonido que ahora se define como New Gen Rock, y en una entrevista para el blog de Ticketmaster, JXDN habló más a fondo acerca de esta nueva vertiente del rock que se ha vuelto un fenómeno global.

“El New Gen Rock es lo que es. El plano es amplio y varía en forma. Se necesita una estructura notoria con una perspectiva fresca para crear este sonido. Travis (Barker) y yo hemos recorrido un largo camino juntos para encontrar la forma correcta de expresarlo”.