Placebo confirmó show exclusivo en la Ciudad de México

En 2022, Placebo anunció su esperado regreso a México después de cinco años de ausencia. El ahora dueto (el baterista Steve Forrest dejó la banda en 2015) ofrecería un show el 12 de septiembre de ese año en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana, sin embargo, la dupla británica se vio obligada a cancelar su visita por cuestiones logísticas.

Para suerte de todos los fanáticos mexicanos, Placebo reagendó el show prometido para el próximo 17 de abril en el mismo Palacio de los Deportes, y como era de esperarse, los boletos ya se encuentran agotados. No obstante, la sorpresa llegó el pasado 10 de marzo, cuando Stefan Olsdal y Brian Molko confirmaron otro show en la Ciudad de México en una sede tanto especial como controversial.

Previo a su paso por el Palacio, Placebo se presentará el 16 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional, recinto que ha tenido de invitados a artistas de talla tanto nacional como internacional: Human Tetris, La Garfield, Hocico y Charlie Rodd por mencionar algunos. Lo que ha causado mucha confusión entre los fanáticos es que el Lunario tiene capacidad únicamente para 1200 personas, lo que dejará a miles de personas fuera del show de Placebo.

A través de sus redes sociales, la misma dupla confirmó que se trata de un “calentamiento íntimo” previo a su gran concierto en el Palacio de los Deportes, incluso invitó a su público a entrar en un enlace para adquirir los boletos para el evento del Lunario antes que nadie en una preventa exclusiva para fans, pues es un hecho que se agotarán en cuestión de minutos.

Placebo definió su show en el Lunario de la CDMX como "un calentamiento íntimo" previo a su presentación en el Palacio de los Deportes.

Los boletos para el show se podrán conseguir a través de Ticketmaster. La preventa Citibanamex (diferente a la exclusiva para fans), se llevará a cabo el 13 de marzo, mientras que la venta general comenzará el 14 de marzo. La entrada será general, por lo que los boletos tendrán un precio único de $1,080.00 pesos MXN ($1,300.00 pesos MXN con cargos por servicio).

Seis años sin Placebo

Fue en el año 2017 la última vez que Placebo vino a México. Esto como parte de la celebración de su 20 aniversario, brindando un total de seis shows a lo largo y ancho del país. Durante esa gira, el encargado de las cuerdas y los teclados en el ahora dueto, Stefan Olsdal, compartió su emoción de presentarse ante el público mexicano nuevamente en una entrevista con Sopitas.fm:

“Me gusta mucho este país y tocar aquí. Siempre hemos tenido un público muy generoso, que nos da mucha energía, mucho amor, y nada de líos. Hay un ambiente muy tranquilo y con emoción a la vez. Ahora hemos pasado aquí casi tres semanas, a mí me gustaría pasar mucho más tiempo aquí, hemos tenido suerte de pasar más tiempo porque hacemos giras por todo el mundo, y la verdad nos la pasamos muy bien en México”.

Ahora, Stefan Olsdal y Brian Molko regresan al país como parte de la promoción de su más reciente álbum de estudio Never Let Me Go, estrenado el 25 de marzo de 2022. Es por esto que los shows de Placebo este 2023 serán tan especiales, pues será la primera vez que los fans mexicanos podrán disfrutar de los temas más recientes de Placebo completamente en vivo.

Cuando el dueto tuvo que posponer el concierto de 2022, estas fueron las palabras que compartieron a sus fans en redes sociales:

“Es devastador para nosotros como lo debe ser para ustedes. Comprendemos lo frustrante que es esta situación y agradecemos su continuo apoyo. Estamos trabajando muy duro para reprogramar nuestra presentación lo más rápido posible”.