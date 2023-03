Oscar 2023 contarán con “plan anticachetadas” con su equipo anticrisis

FILE PHOTO: Will Smith hits Chris Rock onstage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Este domingo 12 de marzo se llevará a cabo la 95° edición de los premios Oscar. Decenas de figuras de la industria del entretenimiento se reunirán en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, donde, al parecer, ya se tiene todo listo para que esta gala sea todo un éxito, incluso en equipo anticrisis para evitar que bochornos como el de la edición de 2022 se repita.

Todos recuerdan la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock cuando este hizo una broma acerca de la alopecia de la esposa de Smith. “¡Quita el nombre de mi esposa de tu maldita boca!” fueron las palabras que Will Smith dijo ante todos los presentes a la gala y ante miles de televidentes alrededor del mundo, y es muy poco probable que estas palabras puedan olvidarse pronto.

En un esfuerzo para evitar que un incidente como el que protagonizaron Smith y Rock vuelva a pasar, la Academia ha optado por crear un equipo experto en control de crisis y así asegurar una velada tranquila tanto para asistentes como espectadores.

¿En qué consiste el equipo anticrisis?

Así lo confirmó el Director General de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Bill Kramer, en una entrevista para la revista Time. Kramer aseguró que se ha conformado todo un equipo para prevenir cualquier situación que pudiera ser perjudicial para la gala que de por sí está viendo sus números más bajos en mucho tiempo. Según el CEO, lo primero a considerar fue el presentador, y como ya es bien sabido, será Jimmy Kimmel el encargado de dirigir esta ceremonia.

En palabras de Kramer, “es muy importante tener un presentador que sepa manejar la televisión y el público en directo”. Kimmel no sólo ha sido presentador de los Oscar en varias oportunidades, sino que tiene una trayectoria muy larga en la televisión en vivo con su programa Jimmy Kimmel Live!. Kramer también comentó que Kimmel “no tiene los bordes demasiado afilados”, por lo que el conductor no se prestaría a hacer comentarios fuera de lugar.

ARCHIVO - El maestro de ceremonias Jimmy Kimmel habla en los Oscar en Los Angeles el 4 de marzo de 2018. Kimmel volverá como anfitrión para los Oscar el 12 de marzo de 2023. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

En lo que respecta a situaciones que puedan salirse del guión como pasó en 2022, el CEO admitió que es imposible considerar todo lo que podría salir mal, pero la clave de este equipo anticrisis es cómo reacciona ante cualquier imprevisto.

“Debido al año pasado, hemos abierto nuestras mentes a las muchas cosas que pueden ocurrir en los Oscar. Pero estos planes de crisis -los equipos de comunicación de crisis y las estructuras que tenemos en marcha- nos permiten decir que este es el grupo que tenemos que reunir rápidamente”, aseguró Bill Kramer en la entrevista. “Así es como nos reunimos todos. Este es el portavoz. Esta será la declaración. Y, obviamente, en función de las características específicas de la crisis, y esperemos que no ocurra nada y nunca tengamos que utilizarlos, pero ya disponemos de marcos que podemos modificar”.

El incidente “Smith - Rock” fue un fracaso de logística

Y respecto a las nuevas medidas que se tomarán para evitar más momentos bochornos, el mandamás de la Academia confesó que no se actuó de manera correcta durante el caso de Smith y Rock.

“Como institución, tenemos que actuar con rapidez y compasión y comprometernos con nuestros miembros y nominados de forma muy transparente. Esperemos que algo así no vuelva a ocurrir, pero podríamos haber actuado con más rapidez. Y no me refiero sólo a la noche del espectáculo. Se trata de nuestra respuesta después del programa, de cómo hablamos de ello, de cómo hablamos con Will y Chris, y con nuestros anfitriones y miembros. Fue un momento para unir a la gente”.

Tras el incidente, Will Smith está vetado de los Oscar, por lo que no será parte de los invitados; por su parte, Chris Rock declaró recientemente que no tenía pensado ir a la premiación este año porque era como “regresar a la escena del crimen”, así que se puede descartar un nuevo altercado entre estos dos.

La controversia continúa

Sin embargo, la Academia se enfrenta a una nueva controversia y todo gira en torno al premio de Mejor Actriz. Todo comenzó con la nominación de Andrea Riseborough por su papel protagónico en la cinta independiente To Leslie. Aunque no tuvo un gran impacto en taquilla, varios colegas de la actriz hicieron campaña en sus respectivas redes sociales para que la película tuviera mejor recepción del público.

Andrea Riseborough fue investigada por la Academia cuando colegas actrices le hicieron "publicidad sospechosa" a su papel en 'To Leslie'.

Mucha gente calificó este hecho como injusto, pues gracias al impulso de actores y actrices, Riseborough se quedó entre las finalistas para ganar la ansiada estatuilla, dejando fuera a Viola Davis y su papel en The Woman King. Gran parte del público consideró que, entre varios otros aspectos, la Academia considera a los y las actrices que mejor conexiones tienen en la industria, y aunque sí se hizo una investigación, la Academia optó por dejar la nominación de Riseborough intacta.

El papel de Viola Davis en la cinta 'The Woman King', fue ignorado por la Academia, lo cual muchos consideran injusto y hasta racista.

Más recientemente, Michelle Yeoh, quien protagoniza la cinta Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo, causó mucha controversia cuando compartió en sus redes un artículo donde se le daba un completo apoyo a su papel. El problema radica en que el artículo menciona a Cate Blanchett, quien también está nominada a Mejor Actriz por su papel en TÁR, y según las reglas de la Academia, esto se consideraría competencia deshonesta.

Son estas situaciones las que hacen que todos los ojos estén fijos hacia la entrega del premio a Mejor Actriz, y al tratarse de un programa en vivo, todo puede pasar (con o sin equipo anticrisis).