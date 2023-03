Ignacio López Tarso y Chabelo: la verdad detrás de su rivalidad

Ignacio López Tarso y Chabelo no lograron actuar juntos a pesar de que lo intentaron, pues no se cayeron bien (Cuartoscuro)

A partir de que se anunció la muerte de Ignacio López Tarso el 11 de marzo, algunos internautas hablaron de una supuesta rivalidad entre el protagonista de El Gallo de Oro y Chabelo por ver quién era el artista más longevo; sin embargo, fue realidad que nunca trabajaron juntos porque mantenían una mala relación.

Desde hace años se ha comparado a López Tarso con Xavier López porque ambos eran de los famosos arriba de los 80 años, pero su enemistad se basó en su baja compatibilidad en el escenario.

Salvador Garcini fue uno de los primeros en dar a conocer que no logró hacer que los dos actores trabajaran juntos para su obra de teatro Aeroplanos; aunque no reveló el porqué, se especuló que no tenían la mejor relación.

Los actores fueron invitados a trabajar en Aeroplanos, obra de teatro, pero no aceptaron trabajar juntos (Cuartoscuro)

“Yo tenía ganas de montarla con Chabelo y con López Tarso, hubiese sido muy agradable, muy atractivo y muy divertido también, pero no se pudo, no se dio, Y ninguno de los dos tiene ninguna responsabilidad ni ninguno de los dos es el malo de la historia”

Con el paso del tiempo, se desatapó cuál habría sido la razón de que Aeroplanos no se pudo llevar al escenario con los dos actores. Según dijo José Carlos Cuellar, periodista que llegó a convivir con López Tarso, al primer actor no le gustaba la “influencia negativa” de otras personas, por lo que se negó a trabajar con el Amigo de Todos los niños.

“Lo que ha dicho López Tarso es que a él no le gusta gente complicada a su lado, ese es el término que utiliza, gente que pueda dar una influencia negativa, entonces prefiere ser hacer lo suyo, en esta obra hizo muy buena mancuerna con Manuel El Loco Valdés”, mencionó Cuellar.

El gremio artístico sabía que Chabelo es una persona de carácter fuerte, por lo que se rumoró que él había sido el culpable de esto (Cuartoscuro)

Para parte del público, esto confirmó que en verdad existía una rivalidad entre los artistas y las especulaciones se dispararon; algunas personas aseguraban que Xavier López había sido grosero con su colega o que Ignacio, por lo que se del fuerte temperamento de Chabelo, se negó a actuar con él.

Roberto Rondero después explicó que, según sus fuentes, lo que realmente sucedió fue que los dos actores trabajaban en ambientes diferentes, mientras que uno se dedicaba principalmente a la televisión, al otro le gustaba el teatro.

Esto causó que hubiera cierto roce, pues Xavier López tiene una fuerte personalidad y el protagonista de Cri-Cri el Grillito Cantor quería que se siguieran sus órdenes en la puesta en escena, pues esa era su especialidad.

López Tarso nunca habló acerca de Xavier, pero Chabelo confirmó que él no soportó el carácter de su colega (Cuartoscuro)

En 2017 TV Notas publicó una entrevista con el presentador de En familia..., en la que confirmó que no aceptó trabajar con su colega porque los dos tenían un muy fuerte carácter y desde los ensayos de Aeroplanos se despidió de él.

“Con Manuel (Valdés) sí (trabajo), con el señor López Tarso no. Es muy difícil, muy difícil su trato, yo le dije: ‘Ahí te ves’ desde los ensayos, nada más es en compatibilidad de carácter”

Cabe mencionar que Aeroplanos tuvo que hacerse con Ignacio López Tarso y Manuel El Loco Valdés. Al público le gustó mucho esta mancuerna y estuvo en teatros por cuatro años.

Al final, nunca llegaron a trabajar juntos y tampoco convivieron en algún evento para famosos.

Ignacio López Tarso murió a los 98 años este sábado, 11 de marzo (Cuartoscuro)

La muerte de Ignacio López Tarso

La tarde del 11 de marzo se confirmó el deceso del primer actor. El 3 de marzo fue hospitalizado ya que presentó una oclusión intestinal y una neumonía, ésta última se agravó, según reportó su hijo, Juan Ignacio Aranda.

El actor tenía 98 años y aún estaba animado y lúcido, con intenciones de regresar a su casa, pero por la mañana de este sábado, su condición empeoró al punto en que ya no comía ni hablaba.