Difunden video previo a la agresión de Heidy Infante

Revelan nuevo video momentos antes de que un sujeto agrediera en el escenario a la nieta de Pedro Infante

Heidy Infante, nieta del inmortal Pedro Infante, icono del cine de oro, sufrió una agresión sexual el pasado 4 de marzo por parte de un sujeto quien se aseguraba estaba en aparente estado de ebriedad, los hechos quedaron registrados en un video que se viralizó en redes sociales.

El agresor, de nacionalidad cubana, fue identificado como Yian Lopez Semanat y mientras se encontraban en el escenario del mercado “Escuadrón 201″ se subió a la tarima interrumpiendo la presentación, por lo que la cantante pidió que lo bajaran.

Para alejarlo, la cantante le dio una palmada para apurarlo y fue respondida por el sujeto tocándole sin su consentimiento sus partes intimas, por lo que Infante reaccionó golpeando, pero el cubano se le fue a los golpes, por lo que tuvieron que ser separados por los demás integrantes del grupo y miembros de seguridad.

(Foto: especial)

Aunque la mayoría de los usuarios exigió a las autoridades que se tratara el caso de la agresión en contra de las mujeres, hubo quienes comentaban que la cantante también lo había violentado con una “nalgada”, de acuerdo a varias versiones, el sujeto formaba parte de la agrupación, pero esto ya fue desmentido por la misma Heidi Infante.

Revelan nuevo video previo a la agresión de Heidy Infante

El momento previo a los sucesos fueron revelados por un usuario de Tiktok en donde se ve que el sujeto se sube al escenario para cantar, por ese motivo la nieta de Pedro Infante se molesta, pero deja que siga con la canción.

Posteriormente, le pide que salga del escenario y que no la toque, pero el sujeto sigue queriendo llamar la atención bailando y tocando a los miembros restantes de la banda, fue ahí donde ocurre el momento en donde Heidy es golpeada. Con este video se demuestra que este individuo no se encontraba bajos los efectos del alcohol o de ninguna otra droga.

Heidy es la nieta de Pedro Infante (Foto: Instagram/@heidyinfantee)

“Se brinca así al escenario como si nada, se pone a cantar; yo me molesto porque digo ‘qué está pasando’, lo veo muy alterado, se nota luego cuando una persona es borrachita o adicta o así”, explica. “Yo le pido que se baje, empieza a agredirme ahí con su forma de cantar, con du forma de moverse” reveló en entrevista con Azucena Uresti.

El hombre fue detenido y la cantante hizo su denuncia tanto en redes sociales como con las autoridades y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizó la suspensión de los dos elementos policiacos que estaban a cargo de la seguridad del show, pero el agresor fue liberado horas después.

¿Quién es Heidy Infante?

Esta artista mexicana, nacida es 1978, es la nieta del aclamado actor mexicano Pedro Infante, icono del Cine de Oro mexicano, hija de América Infante. Dentro de su carrera se encuentra ser coristas de artistas como Lupita D’Alessio, Lucero, Mijares, Ricardo Arjona y José José, además de haber concursado en el reality show “La Voz México”.

Además de cantante, es locutora y actriz, participando en campañas para radio, televisión y doblaje; además de ser participar en el gremio conocido como “La Wapayasa”.

También es youtuber

Fue en 2019 que emprendió su proyecto musical llamado “Heydi Infante y la Nueva Sonora”, con el que realiza giras por varios estados de México.

“Ningún hombre puede tocar a una mujer, esto me pasó el sábado 4 (de marzo) y es lo que quiero que escuchen las mujeres: denuncien, no se dejen, aunque sea detrás de la puerta de un departamento o casa; no pueden pasar esto, de ningún país” fue lo que comentó al respecto de la agresión que sufrió.