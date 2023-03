Quienes son las tres cantantes que se viralizaron en TikTok por los perritos de Barbie

Kenia Os, Ice Spice y Pink Pantheress lideran el trend más viral del momento. Foto: Infobae

TikTok se ha convertido en una aplicación casi indispensable. Desde contenido educativo, pasando por el chisme, bromas, maquillaje hasta noticias e información en vivo, el app también ha hecho movimientos en la industria musical dándole nueva vida a canciones olvidadas o ayudando a nuevas artistas para dar a conocer su trabajo.

En días pasados, la animación de un par de perritos bailando al ritmo de tres canciones diferentes se ha vuelto viral, al nivel que incluso se utiliza como filtro para ayudar a pequeños negocios a darse a conocer para llegar a más público.

Puede encontrarse este video en tres variantes pero que comparten el joven poder femenino en toda la plenitud de su viralidad.

Al ritmo de Kenia Os

Malas Decisiones de Kenia Os es la canción que da ritmo a los perritos bailarines en una de las versiones del video-meme que circula en TikTok, especialmente en México y América Latina.

En esta edición del video los usuarios añaden una situación donde resultaron beneficiados y terminaron bailando en compañía de sus amistades.

Se acota que la melodía es una versión con velocidad aumentada, siendo esta una forma muy característica en que se viraliza música en la aplicación de videos.

Malas Decisiones es el título de la canción difundida en 2022 por Kenia Os dentro del material discográfico K23 que la mazatleca dio a conocer previo a su más reciente single Para no verte más, cover del grupo argentino La Mosca Tse Tse, en compañía de Thalía.

Al momento Malas decisiones (Speed Up Version) tiene 670 mil videos publicados en TikTok.

Cantidad de videos que utiliza el audio Malas Decisiones de Kenia Os Foto: Screenshot TikTok

Con el estilo de Ice Spice

En países anglosajones, esta animación cobró notoriedad con la canción In ha mood de la rapera estadounidense Ice Spice, lanzada en enero de 2023 y tras ya haber conocido la viralidad por su single debut Munch (Feelin’ U) para Isis Gaston, nombre real de la rapera originaria del Bronx que para algunas publicaciones internacionales ya es la Princesa del Rap ha sido un pase a colaboraciones con otras mujeres que refrescan la música angloparlante o solamente acercarse a figuras de gran relevancia mediática como la familia Kardashian, que la invitó a grabar algunos tiktoks con North West, la hija mayor de Kanye West y Kim Kardashian.

Los usuarios utilizan el audio In ha mood en remix con la canción Check it out de will.i.am y Nicki Minaj también narrando una situación donde salieron ganadores y lo disfrutaron en compañía de sus amigos.

Un total de 773 mil 800 videos utilizan el remix de In Ha Mood de Ice Spice.

Cantidad de videos que utilizan la canción In ha mood remix de Ice Spice Foto: Screenshot TikTok

La versión de Pink Pantheress y Ice Spice

Boy’s a liar es una canción que la vocalista británica Pink Pantheress lanzó, sin embargo, ha sido tal la viralidad de Ice Spice que se unieron en esta nueva versión donde Spice añade un rap que es el extracto utilizado en la viral animación. Actualmente Boys’s a Liar Pt. 2 se encuentra en los primeros lugares de las listas de popularidad en todo el mundo, siendo el primer ingreso de Vicky Walker, nombre real de la cantautora inglesa, en este listado.

Alrededor de un millón de videos acumula la canción Boy’s a liar Pt. 2

Cantidad de videos que utilizan Boy's a liar Pt. 2 en TikTok Foto: Screenshot TikTok

¿Y de dónde salieron los perritos?

Los principales protagonistas, y cuyo baile ya ha sido compartido en innumerables ocasiones pertenecen a la cinta Barbie y el Castillo de los Diamantes, una de las historias donde la muñeca más famosa del mundo interpreta a una princesa que en la búsqueda de un misterioso tesoro a lado de su mejor amiga encuentra a los dos cachorros que nombran Sparkles y Lilly quienes ahora son las estrellas de TikTok.

Póster promocional Barbie & The Diamond Castle donde se ven a los cachorros bailarines de TikTok Foto: Mattel Entertainment, Rainmaker Entertainment, Universal Studios Home Entertainment

Otras canciones que TikTok volvió virales

Bloody Mary de Lady Gaga

Desprendiéndose de Born This Way en 2011, Bloody Mary fue una de las varias canciones de Lady Gaga que fueron tomadas como una amenaza satánica y aunque pasó sin pena ni gloria en su etapa de novedad, fue gracias a un TikTok editado por una fan del baile de Merlina en la serie homónima de Netflix que la versión acelerada y original de la canción tomaron notoriedad e incluso la compañía de streaming utilizó la versión speed up para anunciar la segunda temporada de la serie protagonizada por Jenna Ortega.

Gatita de Bellakath

Bellakath (Katherinne Huerta) se había hecho ya de un par de canciones virales en la plataforma de videos, tales como Lluvia de Micheladas y La Gata de la Agricola Oriental pero fue su baile y el coro de Gatita lo que la catapultó a la fama internacional y lograr su primer hit viral. Logro tal popularidad que casi pierde los derechos de uso de la melodía, sin embargo pudo recuperarlos.

(Instagram/@labellakath)

La gata bajo la lluvia de Rocío Ducal

Escrita por Rafael Pérez Botija, La gata bajo la lluvia es una de las canciones clásicas del repertorio de la española Rocío Dúrcal. Aunque la canción es conocida, a través de la aplicación de videos fue que tomó un segundo aire entre las nuevas generaciones. El tema es mostrado en TikTok por usuarios que se disfrazaron de gato bajo la lluvia para fiestas de Halloween o que en sus fiestas cantan a todo pulmón el tema de desamor que la española más mexicana dio a conocer en 1981.

Flowers - Miley Cyrus

El más reciente sencillo de Cyrus ya era anticipado sin embargo fue en TikTok que la melodía fue utilizada para todo tipo de videos, tanto para hablar del corazón roto como para mostrar recetas, hacks de cabello hasta datos curiosos. En la aplicación Flowers suma 4.1 millones de videos que utilizan la canción.

Session #53 de Bizarrap y Shakira

Una canción de amargo amor en la cual Shakira colaboró con el música argentino Bizarrap, dada a conocer el 11 de enero (Flowers de Miley Cyrus con tema común salió al día siguiente) rápidamente cobró tracción en TikTok, abriéndose paso igualmente en todo tipo de contenidos dentro de la aplicación y hasta el momento también amasa 4.1 millones de videos que hacen uso de la canción.

Shakira. Foto: Instagram @shakira

Las canciones que ayudan a posicionar contenido

Para muchos creadores de contenido en TikTok es casi imperativo que su video, sea del contenido que sea, tenga interacción por parte de su público pero sobre todo que llegue a nuevos posibles seguidores, por lo que utilizar las canciones o sonidos de mayor viralidad es un eje que permite a estos contenidos estar en un rubro más amplio que muchísimas personas están consultando, por lo tanto, el video puede abarcar un público más amplio.