FGJCDMX emitió una alerta migratoria contra el presunto agresor de Heidy Infante

Los hechos ocurrieron durante un evento que se llevó a cabo en Iztapalapa el domingo 05 de marzo. (Fotos Instagram: @heidyinfantee)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM) para localizar a Yian “N”, identificado como el presunto agresor de Heidy Infante. De acuerdo con la información que compartieron las autoridades correspondientes durante la mañana de este martes 07 de marzo a través de un comunicado de prensa, existe la posibilidad de que el hombre que habría sido captado golpeando a la nieta de Pedro Infante intente abandonar México.

Según los datos difundidos por las autoridades, el presunto agresor es un músico de origen cubano con nacionalidad mexicana que podría intentar salir del país tras la denuncia que interpuso la intérprete en su contra por agresiones sexuales y físicas. Hasta el momento se desconoce el paradero de Yian “N”, pero se sabe que fue detenido y dejado en libertad por policías de la Ciudad de México.

La cantante fue golpeada después de que el músico le tocó el área genital por encima de la ropa

¿Qué ocurrió en Iztapalapa?

Como en otras ocasiones, el mercado de la colonia Escuadrón 201 de la alcaldía Iztapalapa celebró su aniversario con un evento musical que se llevó a cabo durante la tarde del domingo 05 de marzo afuera de las instalaciones. Las familias se reunieron para disfrutar de éxitos interpretados por Heidy Infante, nieta del ícono de México Pedro Infante.

Fue durante su presentación donde un hombre se subió al escenario y mientras interactuaba con los músicos agredió sexualmente a la cantante, quien reaccionó con un fuerte golpe en contra del hombre en cuestión desencadenando una pelea. El momento fue captado por varios asistentes, quienes no dudaron en subir los videos en redes sociales.

Heidy, nieta de Pedro Infante. (Foto: Instagram/@heidyinfantee)

Tras lo sucedido intervinieron policías de la CDMX, quienes detuvieron momentáneamente al presunto responsable. La cantante levantó una denuncia en contra de su agresor y en contra de las autoridades responsables de su liberación, pues a pesar de las pruebas se tomó la decisión de dejar ir al hombre en cuestión.

“Mi oído está reventado, mi cuello está muy inflamado y hasta me mordió del lado derecho de mi cuerpo porque se movió como pudo. Hay videos de que se lo llevan, lo subieron a una patrulla que ya está reportada en seguridad pública y se está investigando el por qué lo soltaron. Porque en la alcaldía de Iztapalapa no estaba detenido con un juez cívico u otra autoridad, pero lo que si me queda claro es que estaba borracho o en algún otro estado raro de intoxicación”, declaró Heidy para Ventaneando.

Información en desarrollo...