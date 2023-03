La oriunda de La Piedad, Michoacán, comenzó su carrera como modelo. (Foto Instagram: @taniarin)

Después de que Andrea Legarreta confirmó su separación de Erik Rubín después de casi 23 años casados, Tania Rincón dio a conocer que también se encuentra pasando por un proceso similar con su todavía esposo, Daniel Pérez, pues decidieron continuar por caminos separados tras 16 años de relación, 11 de matrimonio y dos hijos en común: Patricio y Amelia.

“Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición”, escribió la conductora de Hoy en su cuenta de Instagram.

La pareja se casó en 2011. (Foto: Instagram)

Aunque Tania Rincón aprovechó las cámaras del matutino de Televisa para reiterar que tanto ella como el padre de sus hijos han procurado tener una separación pacífica desde el amor, no pudo evitar que surgieran rumores entorno a los motivos detrás de su separación. Fue así que usuarios de redes sociales señalaron a Julián Gil como un supuesto tercero en discordia por la amistad que construyó con la michoacana cuando cubrieron el Mundial Qatar 2022.

Tanto el galán de telenovelas como la presentadora de televisión y el empresario no se han pronunciado al respecto. No obstante, antes de que comenzaran a correr los rumores Tania Rincón aseguró que su separación no fue consecuencia de una infidelidad: “No, para nada”.

Internautas aseguraron que había "química" entre los conductores. (Foto: Instagram/@taniarin)

La vez que un músico mexicano le declaró su amor a Tania Rincón

Desde que Tania Rincón decidió probar suerte como conductora de televisión en programas deportivos se ganó el cariño del público por su sentido del humor. Poco a poco fue ganando presencia en los medios hasta formar parte de uno de los matutinos más vistos en la televisión pública nacional, Venga la Alegría.

Fue en ese espacio donde logró consolidarse como la presentadora de televisión favorita del público, un titulo que ha mantenido gracias a su trabajo y esfuerzo constante. Sin embargo, su belleza también ha dado mucho de qué hablar, pues no solo ha conquistado a usuarios de redes sociales, también a alguno que otro artista.

Roman Torres, Melissa Robles y Pablo Preciado de Matisse posan con su premio a la "Mejor Canción Regional" en la sala de fotografía durante la 23° entrega anual de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 17 de noviembre de 2022. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Tal es el caso de Román Torres, un compositor mexicano que forma parte Matisse junto a Pablo Preciado y Melissa Robles. Y es que en más de una ocasión ha confesado públicamente su crush con Tania Rincón, incluso, cuando la conductora asistió como invitada especial El Frasco -un programa que el músico conduce con Mau Nieto-.

La michoacana estaba contando algunas de sus aventuras cuando mencionó que no tuvo novios de La Piedad porque habían “muy pocas personas”. Fue entonces cuando Román lanzó un comentario lleno de ilusión: “Si yo hubiera vivido en La Piedad...” y, antes de que terminara Tania respondió: “Sí te hubiera hecho caso”.

Miguel Ángel Silvestre coqueteó con Tania Rincón durante un programa en vivo

En medio del escándalo que desató la separación amorosa de la conductora, usuarios de redes sociales recordaron el día en que un reconocido actor español coqueteó con ella durante una emisión de Venga la Alegría.

Todo ocurrió hace un par de años, cuando Tania todavía formaba parte del matutino de TV Azteca. De acuerdo con las imágenes recuperadas en TikTok, el protagonista de Velvet, Sense8 y Alacrán enamorado fue entrevistado por Tanía Rincón, Kristal Silva y Vanessa Claudio sobre su entonces nueva película: La boda de mi mejor amigo.

rápido, alguien dígale a miguel ángel silvestre q tania rincón ya se divorció pic.twitter.com/AsLXwT8IyH — Boa Vitória ꕥ (@loverofartp) March 1, 2023

“¿Tú tienes pareja?”, preguntó el galán español y Tania respondió que tenía esposo. “Que injusta la vida”, agregó Silvestre. Pero eso no fue todo, bailaron abrazados una canción de reggaetón que puso notablemente nervioso a Miguel Ángel, quien a pesar de todo prometió volver algún día.