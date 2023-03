Mel B reveló que las Spice Girls sabían sobre el abuso que padeció mientras estaba casada con Stephen Belafonte

Mel B junto a su ex esposo Stephen Belafonte.

La cantante Mel B reveló en una reciente entrevista que sus compañeras de la banda Spice Girls sabían del abuso que sufrió durante su matrimonio con Stephen Belafonte.

La artista de 47 habló en Newsnight y confesó que se volvió “muy buena para ocultar cosas” durante sus 10 años de relación con su ex esposo. Anteriormente había mencionado acerca de la relación abusiva con Stephen, pero él siempre negó los hechos.

Durante su entrevista admitió que nunca denunció el abuso ya que no sabe si puede “confiar en la policía”.

“Yo no (llamaría a la policía), porque no sabría si lo tomarían en serio”, dijo Mel. “Como si estoy viviendo aquí y quiero denunciarlo a la policía, no sé si puedo confiar en la policía. No sé si van a tomar en serio mis acusaciones”.

Las Spice Girls, sabían sobre el abuso sufrido por su compañera.

Daily Mail aclaró que cuando se le preguntó si las Spice Girls sabían sobre su abuso, Mel dijo, “Sí, creo que algunas de ellas lo hicieron a cuentagotas”.

“Pero yo estaba, ya sabes, estuve en esto durante 10 años, era muy buena escondiendo cosas, especialmente cualquier cosa que tuviera que ver con mi entonces esposo, y adónde iba a casa o de dónde venía”.

La separación ocurrió en 2017 y la cantante contó que sufrió tanto abuso emocional como físico.

Mel admitió que continuará viviendo con su abuso por el resto de su vida y agregó, “Siempre tendré que vivir con lo que me sucedió, y será vivir conmigo lado a lado por el resto de mi vida”.

La separación ocurrió en 2017 y la cantante contó que sufrió tanto abuso emocional como físico. (Foto por Francois Durand/Getty Images)

“Por ejemplo, mi madre dijo que lo primero que me dijo fue como ‘bueno, estás bien ahora que te alejaste de él’”.

“No, en todo caso, tu mundo se ha puesto completamente patas arriba, porque si has estado, ya sea que hayas estado en una relación abusiva durante una hora, un día, un mes, un año, diez años, hay cosas que un abusador hace para tú que nunca te dejará, de decirte literalmente lo que te pasa, de ponerte en ciertas situaciones, en las que te sientes tan humillado. Las cosas más simples como vestirme por la mañana, ¿qué me pongo?”, comentó la cantante.

“Estoy acostumbrada a que me digan qué ponerme de una manera tan agresiva que estas son cosas en las que no tenía que pensar. No puedo conducir, así que tengo que volver a aprenderlo todo”.

Además confesó que también sufrió abuso financiero y que no tenía acceso a su propio dinero.

Mel B es patrocinadora de Women’s Aid. (Foto por Alberto PIZZOLI / AFP)

El medio británico explicó que la cantante es patrocinadora de Women’s Aid y hace campaña con la organización benéfica sobre temas de abuso doméstico. Recientemente instó al Gobierno a reformar ‘todo el sistema’ de justicia.

Ella dijo que los oficiales necesitan educación sobre las ‘señales reveladoras’ de que alguien está en una relación abusiva.

Y agregó que las personas cada vez “más y más jóvenes” están experimentando abuso doméstico, incluidos “niños tan pronto como comienzan algún tipo de relación íntima”.

Seguir Leyendo: