Conciertos de MCND en CDMX y Monterrey: boletos, fechas y sedes

MCND se presentará por segunda ocasión en México (foto: Eventos Musicales en Mexico/Twitter)

La banda sur coreana de K-Pop, MCND, volverá a México por segunda ocasión como parte de su nueva gira WORLD ADVENTURE 2023, por medio de redes sociales fueron reveladas las fechas y sedes de sus próximos conciertos, además la venta de boletos se estará realizando próximamente.

Durante su gira llegarán a países latinoamericanos, por ejemplo: México, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador. De tal forma que la agrupación estará buscando ampliar su alcance internacional y llegar a ser más reconocidos.

Su gira WORLD ADVENTURE 2023, comenzará el próximo viernes 26 de mayo, y su primera parada será Brasil, luego Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y terminará en el territorio mexicano, donde ofrecerá dos conciertos: el primero en Monterrey y el segundo en la Ciudad de México.

México será donde concluirá su gira (foto: Eventos Musicales en Mexico/Twitter)

A pesar de que la página oficial de MCND informó que pronto saldrían a la venta los boletos, el precio y secciones no han sido publicados, sin embargo las fans esperan que los costos sean parecidos a los de año pasado, los cuales rondaban los mil y mil 700 pesos, sin contar los cargos por servicio.

¿Quiénes son MCND?

El quinteto hizo su debut con un mini álbum el pasado 27 de febrero de 2020, con su sencillo Into the Ice Age. Los nombre de sus integrantes son: Castle J, BIC, Minjae, Huijun y Win. MCND, son las siglas de la frase ‘Music Creates New Dreams’ , que en español quiere decir “La música crea nuevos sueños”.

Se destacaron gracias a su estilo de música tipo hip hop, ritmos pegadizos y canciones acompañadas de coreografías potentes. Cabe recordar que Top Gang fue su primer sencillo, mismo que se lanzó digitalmente el pasado 2 de enero de 2020, el cual supuso su introducción con una mezcla de sonidos urbanos y poco melódicos.

(foto: Eventos Musicales en Mexico/Twitter)

Mientras que Ice Age, la canción principal de su primer mini álbum fue uno de los temas que se convirtió en candidato número 1 en múltiples programas musicales coreanos, su video musical superó los 13 millones de reproducciones y tuvo más de 27 mil comentarios.

¿Qué otro grupo de K-Pop está por realizar venta de boletos?

Un dúo que fue confirmado para presentarse en México por Nishi Conciertos fue Moonbin y Sanha, la cual se trata de una subunidad del grupo sur coreano ASTRO. La cita con todos sus fans es el próximo 7 de junio en el Teatro Metropólitan, donde presentarán su primera gira titulada “DIFUSSION FAN CON TOUR 2023″.

Los boletos para el concierto saldrán a la venta el siguiente sábado 4 de marzo en punto de las 11:00 horas a través de Ticketmaster y contará con seis secciones:

(foto: Nishi Conciertos/FB)

- Preferente A Ahora VIP: con un precio de 5 mil 800 pesos (sin contar los cargos adicionales), el cual incluirá un saludo de bienvenida frente a frente, soundcheck, dos photocards autografiadas, zona VIP y entrada al concierto.

- Preferente AA: con un costo de 3 mil 990 pesos (sin contar los cargos adicionales).

- Preferente B: el cual costará un total de 2 mil 990 pesos (sin contar los cargos adicionales).

- Balcón C: con un costo de mil 800 pesos (sin contar los cargos adicionales).

- Balcón D: el cual tendrá un precio de mil 400 pesos (sin contar los cargos adicionales).

- Balcón E: con un costo de mil 100 pesos (sin contar los cargos adicionales).

Cabe destacar que todas las secciones contarán con asiento asignado y numerado, además se trata de un evento apto para todo público. Su gira comenzará en Corea del Sur, donde ofrecerá dos conciertos, para las cuales las entradas se terminaron de vender durante el primer día que fueron liberadas.