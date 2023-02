Blackpink se presentará en el Foro Sol de la CDMX: boletos, fechas y costos

Fotos BLACKPINK oficial / Twitter.

El grupo de k-pop Blackpink se presentará en el Foro Sol durante su gira de 2023, así lo anunciaron las cantantes en su cuenta de Twitter oficial.

La presentación se llevará a cabo el 26 de abril de 2023. La preventa de boletos comenzará el 7 de febrero hacia las 14:00 a través de Ticketmaster mientras que el público en general podrá adquirir sus entradas el 9 de febrero a als 14:00.

En este evento, la preventa no estará disponible para los clientes de algún banco nacional, si no que el código anticipado le llegará por correo electrónico a algunas personas que tengan la membresía oficial, cuyo costo es de USD 23, lo que equivale a aproximadamente 376 pesos mexicanos.

Esta modalidad se llama Blink Membership Presale y los fans de Blackpink que quieran hacer uso de ella deberán adquirirla antes del 5 de febrero y además, tener suerte, pues los códigos personales serán enviados al azar.

Los costos oficiales de las entradas del evento aún no han sido confirmados, pero diversas versiones aseguran que los boletos tendrán un costo aproximado de entre 3 mil y 8 mil pesos, estas cuentas de fans e información sobre conciertos usaron como referencia los costos de conciertos en Estados Unidos. Por el momento, en el sitio oficial de Ticketmaster solo se puede ver una cuenta regresiva para que inicie la venta de boletos.

Cómo adquirir la Blink Membership Presale<i> </i>para tener boletos de Blackpink

Aunque los códigos de preventa llegarán a los fans de las intérpretes de How You Like That en forma aleatoria, hay un procedimiento que deben seguir para tener oportunidad de obtenerlo, estos son los pasos a seguir:

La membresía no es una garantía de obtener el código (weverseshop.io)

-Descargar la aplicación de “Weverse”, en la cual se deberá escoger “Global” e iniciar el registro.

-Ingresar a la sección “Weverse shop” e iniciar la compra de la membresía, una vez activada, aplicar para “Presale México”.

-Esperar a la fecha en que se liberarán los códigos, es importante tomar en cuenta que cada código solo permite adquirir cuatro boletos.

Información en desarrollo*