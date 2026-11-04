El Salvador

Mágico: la docuserie de Jorge Alberto “Mágico” González, el salvadoreño que enamoró a Cádiz

Cuatro episodios reconstruyen la trayectoria de un futbolista salvadoreño que prefirió vivir bajo sus propias reglas. La premier será en el Gran Teatro Falla, ante el público que lo convirtió en leyenda

Jorge "Mágico" González debutó profesionalmente en la Primera División de El Salvador con el equipo del ANTEL a los 16 años.
Jorge "Mágico" González debutó profesionalmente en la Primera División de El Salvador con el equipo del ANTEL a los 16 años.
Guardar

La docuserie Mágico, dedicada al exfutbolista Jorge Alberto González, es presentada como especial este martes 3 de noviembre en Cádiz, España, la ciudad donde el salvadoreño se convirtió en referente del club local. La producción de cuatro episodios busca mostrar al hombre detrás de la figura pública y reconstruir una trayectoria que atravesó El Salvador, España y México.

El estreno en premier se realizó a las 18:45 en el Gran Teatro Falla, dentro del South International Series Festival 2026. El público verá el primer capítulo y un resumen de los tres restantes; la función programada a las 11:45 en El Salvador.

PUBLICIDAD

La serie, dirigida y escrita por Gonzalo Lamela y Javier Krause, está integrada por cuatro episodios de unos 40 minutos cada uno. Ecocinema confirmó que el rodaje se realizó en los tres países que marcaron distintas etapas de la vida del exjugador.

La relación entre Cádiz, El Salvador y la figura de Maradona

El relato se concentra en las facetas de González como futbolista, personaje público y hombre alejado de las exigencias tradicionales del profesionalismo. También aborda su vínculo con Diego Armando Maradona y los acontecimientos que consolidaron una leyenda alrededor de su vida dentro y fuera de las canchas.

El exfutbolista salvadoreño Jorge 'Mágico' González, en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura
El exfutbolista salvadoreño Jorge 'Mágico' González, en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura

González comenzó su carrera en el equipo de ANTEL, pasó por Independiente Fútbol Club de San Vicente y fue contratado por Club Deportivo FAS en 1977. Su apodo nació tras un partido entre ANTEL y Club Deportivo Águila que terminó 3-1: el comentarista deportivo Rosalío Hernández Colorado lo llamó “el mago” después de su actuación.

PUBLICIDAD

Su juego contribuyó a la clasificación de la selección salvadoreña al Mundial de España 1982. Aunque El Salvador perdió sus tres partidos de la fase de grupos, su desempeño despertó el interés de clubes como Atlético de Madrid, Cádiz CF, Paris Saint-Germain, Los Angeles Aztecs y Universitario de Deportes.

El Cádiz obtuvo su fichaje tras acordar 7 millones de pesetas para el primer año y otros 13 millones si deseaba retenerlo en la siguiente temporada. El club pagó al FAS un monto equivalente a USD 1,3 millones, de los cuales el jugador recibió USD 60.000.

Maradona tuvo una relación cercana al Mágico González

Su debut oficial con el equipo andaluz ocurrió el 11 de septiembre de 1982, en un encuentro ante Murcia que terminó 1-3. En España, el apodo se redujo a “Mágico” y su talento lo convirtió en ídolo de la afición gaditana, pese a los problemas de disciplina que marcaron parte de su carrera.

El propio González explicó su relación con el fútbol en una declaración incluida en el material de la producción: “Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional, y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en el coco: no me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera no sería yo. Solo juego por divertirme”.

El jugador salvadoreño concluyó su etapa en el Cádiz en 1991 y militó en Club Deportivo FAS hasta su retiro en el año 2000. (Imagen de cortesía)
El jugador salvadoreño concluyó su etapa en el Cádiz en 1991 y militó en Club Deportivo FAS hasta su retiro en el año 2000. (Imagen de cortesía)

Tras el descenso del Cádiz a Segunda División en la temporada 1983/84, González rechazó propuestas de Paris Saint-Germain y Fiorentina para permanecer en el club. En 1984 realizó una gira por Estados Unidos con el FC Barcelona y Maradona, y marcó un gol en uno de los amistosos, aunque el conjunto catalán no formalizó su contratación.

El futbolista tuvo un paso por Real Valladolid durante la temporada 1984/85 y regresó al Cádiz en 1986/87. Permaneció allí hasta el 6 de junio de 1991, cuando volvió a El Salvador para incorporarse nuevamente al FAS, donde jugó hasta su retiro en 2000.

Jorge "Mágico" González ganó un total de 3 títulos de Primera División con el C.D. FAS, todos ellos antes de partir a su aventura europea en España.
Jorge "Mágico" González ganó un total de 3 títulos de Primera División con el C.D. FAS, todos ellos antes de partir a su aventura europea en España.

Ecocinema y una producción con energía solar

La serie cuenta con una producción internacional impulsada por Ecocinema, Womack Studios y Cádiz CF, entre otras compañías. La propuesta pretende revisar relatos populares alrededor de González y su decisión de vivir bajo sus propias reglas, por encima de la disciplina habitual de los clubes.

Ecocinema sostiene un modelo de producción audiovisual basado íntegramente en energía solar para reducir el consumo de electricidad durante las grabaciones. La empresa también organiza proyecciones al aire libre en comunidades con acceso limitado a las salas de cine, mediante el uso de parques, escenarios deportivos y otros espacios de reunión.

La productora desarrolla además contenidos vinculados al fútbol, algunos ya disponibles en HBO Max y Netflix.

Temas Relacionados

CádizDocumentalEl SalvadorDeportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Medio Ambiente de El Salvador destina fondos a monitoreo sísmico y volcánico en 2027 con un aumento del 7%

La cartera presentó su propuesta presupuestaria con un incremento del 7% frente al año vigente; entre las prioridades figuran el refuerzo de estaciones sísmicas, la vigilancia de seis volcanes activos y la gestión hídrica

Medio Ambiente de El Salvador destina fondos a monitoreo sísmico y volcánico en 2027 con un aumento del 7%

Primer ministro de Haití agradece al presidente Bukele por el despliegue militar de El Salvador contra las pandillas

El jefe gubernamental caribeño celebró la integración de unidades especiales enviadas desde Centroamérica a la misión multinacional que intenta frenar el caos antes de las votaciones generales

Primer ministro de Haití agradece al presidente Bukele por el despliegue militar de El Salvador contra las pandillas

EE. UU. destacó la cooperación con El Salvador tras reducirse un 96% las detenciones fronterizas en lo que va de 2026

La representación consular norteamericana atribuyó el mínimo histórico de cruces no autorizados a operativos binacionales contra redes delictivas, al tiempo que insistió en recurrir a mecanismos laborales formales para evitar inhabilitaciones legales permanentes

EE. UU. destacó la cooperación con El Salvador tras reducirse un 96% las detenciones fronterizas en lo que va de 2026

El FMI destacó los avances de El Salvador para atraer inversión extranjera y usar nuevas tecnologías

El presidente Nayib Bukele se reunió con Dan Katz, subdirector gerente del organismo, para revisar las reformas económicas y la estrategia del país para impulsar la inversión privada

El FMI destacó los avances de El Salvador para atraer inversión extranjera y usar nuevas tecnologías

Banco Mundial prevé que los precios energéticos suban 32%, mientras El Salvador incrementó su demanda

El informe Commodity Markets Outlook atribuye la presión al petróleo y al gas, con un Brent promedio de 91 dólares por barril, frente a 69 dólares registrados durante 2025 anterior

Banco Mundial prevé que los precios energéticos suban 32%, mientras El Salvador incrementó su demanda

TECNO

Apple lanza las primeras versiones beta de iOS 27.3 y watchOS 27.3 con IA siempre activa

Apple lanza las primeras versiones beta de iOS 27.3 y watchOS 27.3 con IA siempre activa

La crisis de RAM en computadoras personales enfrenta a Elon Musk y Sam Altman: “La usan solo el 5% del tiempo”

El mito de la moneda sobre el router: qué dicen los especialistas sobre este truco casero

iPhone Duo: nuevo plegable de Apple entre una novedad histórica y fallas técnicas

Cómo tener el mismo número de mi celular si viajo de vacaciones fuera de mi país

ENTRETENIMIENTO

Michael Douglas advierte a los novatos en Hollywood: no se enamoren de sus coprotagonistas

Michael Douglas advierte a los novatos en Hollywood: no se enamoren de sus coprotagonistas

Johnny Depp salió a las calles como Scrooge, atacó la Navidad y causó furor en las redes

Pierce Brosnan tiene a su candidato favorito a James Bond: “He trabajado con él y es muy sólido”

Entró a robar en la casa de Hayden Christensen, reconoció a Anakin Skywalker y terminó pidiéndole disculpas

John Goodman revela los estragos de haber perdido más de 90 kilos: “Mi cuerpo está demasiado destrozado”

MUNDO

El ministro del Interior de Francia reconoció un "fracaso" en el operativo de seguridad durante los disturbios del 17 de octubre

El ministro del Interior de Francia reconoció un "fracaso" en el operativo de seguridad durante los disturbios del 17 de octubre

Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo ante la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán

Las abejas de Fiyi, descubiertas hace solo dos años, ya están al borde de la extinción

El Parlamento de Groenlandia aprobó el acuerdo que permite más bases militares de Estados Unidos en la isla

Zelensky teme que más de 50 personas permanezcan atrapadas en Komishuvakha tras los ataques rusos