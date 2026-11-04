Mágico: la docuserie de Jorge Alberto “Mágico” González, el salvadoreño que enamoró a Cádiz

Jorge "Mágico" González debutó profesionalmente en la Primera División de El Salvador con el equipo del ANTEL a los 16 años.

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La docuserie Mágico, dedicada al exfutbolista Jorge Alberto González, es presentada como especial este martes 3 de noviembre en Cádiz, España, la ciudad donde el salvadoreño se convirtió en referente del club local. La producción de cuatro episodios busca mostrar al hombre detrás de la figura pública y reconstruir una trayectoria que atravesó El Salvador, España y México.

El estreno en premier se realizó a las 18:45 en el Gran Teatro Falla, dentro del South International Series Festival 2026. El público verá el primer capítulo y un resumen de los tres restantes; la función programada a las 11:45 en El Salvador.

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La serie, dirigida y escrita por Gonzalo Lamela y Javier Krause, está integrada por cuatro episodios de unos 40 minutos cada uno. Ecocinema confirmó que el rodaje se realizó en los tres países que marcaron distintas etapas de la vida del exjugador.

La relación entre Cádiz, El Salvador y la figura de Maradona

El relato se concentra en las facetas de González como futbolista, personaje público y hombre alejado de las exigencias tradicionales del profesionalismo. También aborda su vínculo con Diego Armando Maradona y los acontecimientos que consolidaron una leyenda alrededor de su vida dentro y fuera de las canchas.

El exfutbolista salvadoreño Jorge 'Mágico' González, en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura

González comenzó su carrera en el equipo de ANTEL, pasó por Independiente Fútbol Club de San Vicente y fue contratado por Club Deportivo FAS en 1977. Su apodo nació tras un partido entre ANTEL y Club Deportivo Águila que terminó 3-1: el comentarista deportivo Rosalío Hernández Colorado lo llamó “el mago” después de su actuación.

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Su juego contribuyó a la clasificación de la selección salvadoreña al Mundial de España 1982. Aunque El Salvador perdió sus tres partidos de la fase de grupos, su desempeño despertó el interés de clubes como Atlético de Madrid, Cádiz CF, Paris Saint-Germain, Los Angeles Aztecs y Universitario de Deportes.

El Cádiz obtuvo su fichaje tras acordar 7 millones de pesetas para el primer año y otros 13 millones si deseaba retenerlo en la siguiente temporada. El club pagó al FAS un monto equivalente a USD 1,3 millones, de los cuales el jugador recibió USD 60.000.

Maradona tuvo una relación cercana al Mágico González

Su debut oficial con el equipo andaluz ocurrió el 11 de septiembre de 1982, en un encuentro ante Murcia que terminó 1-3. En España, el apodo se redujo a “Mágico” y su talento lo convirtió en ídolo de la afición gaditana, pese a los problemas de disciplina que marcaron parte de su carrera.

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El propio González explicó su relación con el fútbol en una declaración incluida en el material de la producción: “Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional, y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en el coco: no me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera no sería yo. Solo juego por divertirme”.

El jugador salvadoreño concluyó su etapa en el Cádiz en 1991 y militó en Club Deportivo FAS hasta su retiro en el año 2000. (Imagen de cortesía)

Tras el descenso del Cádiz a Segunda División en la temporada 1983/84, González rechazó propuestas de Paris Saint-Germain y Fiorentina para permanecer en el club. En 1984 realizó una gira por Estados Unidos con el FC Barcelona y Maradona, y marcó un gol en uno de los amistosos, aunque el conjunto catalán no formalizó su contratación.

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El futbolista tuvo un paso por Real Valladolid durante la temporada 1984/85 y regresó al Cádiz en 1986/87. Permaneció allí hasta el 6 de junio de 1991, cuando volvió a El Salvador para incorporarse nuevamente al FAS, donde jugó hasta su retiro en 2000.

Jorge "Mágico" González ganó un total de 3 títulos de Primera División con el C.D. FAS, todos ellos antes de partir a su aventura europea en España.

Ecocinema y una producción con energía solar

La serie cuenta con una producción internacional impulsada por Ecocinema, Womack Studios y Cádiz CF, entre otras compañías. La propuesta pretende revisar relatos populares alrededor de González y su decisión de vivir bajo sus propias reglas, por encima de la disciplina habitual de los clubes.

Ecocinema sostiene un modelo de producción audiovisual basado íntegramente en energía solar para reducir el consumo de electricidad durante las grabaciones. La empresa también organiza proyecciones al aire libre en comunidades con acceso limitado a las salas de cine, mediante el uso de parques, escenarios deportivos y otros espacios de reunión.

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La productora desarrolla además contenidos vinculados al fútbol, algunos ya disponibles en HBO Max y Netflix.