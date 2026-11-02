En fotos: La Calabiuza, la noche en que la mitología salvadoreña toma las calles de Tonacatepeque

Tonacatepeque celebra su identidad con el Cipitío y la Siguanaba (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)

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El distrito de Tonacatepeque celebró este domingo el Festival de la Calabiuza, una tradición salvadoreña previa al Día de los Fieles Difuntos que reivindica las creencias sobre personajes de la mitología del país.

Tonacatepeque, conocida como la “capital de la mitología” de El Salvador, organiza la celebración cada 1 de noviembre desde 1992. Cientos de salvadoreños asistieron al festival, en el que varios grupos se disfrazaron de la Siguanaba, el Padre Sin Cabeza y otras figuras tradicionales.

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“Esto no tiene nada que ver con Halloween, sino que esto es celebrar nuestra identidad, lo que somos acá en El Salvador y las creencias que tienen nuestros antepasados por los personajes mitológicos que ya son el Cipitío, el Cadejo, la Siguanaba, la Llorona, los personajes que ya todos conocemos de nuestra niñez”, dijo Gerson Jiménez, integrante del grupo La Cruz Calle.

Personas disfrazadas participan en un baile durante el festival de la Calabiuza este domingo, en Tonacatepeque (El Salvador). Los diferentes personajes de la mitología salvadoreña recorrieron las calles de la localidad de Tonacatepeque, conocida como la 'capital de la mitología', en su festival anual de la Calabiuza. EFE/ Rodrigo Sura

Así se vivió el tradicional festival de La Calabiuza (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)

La localidad conocida como capital de la mitología mantiene este encuentro cada 1 de noviembre desde 1992 (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)

Reivindicaron creencias ancestrales en la Calabiuza, una tradición salvadoreña celebrada desde 1992 (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)

Los integrantes de la comunidad desde pequeños se involucran en esta llamativa tradición (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)

La localidad salvadoreña, conocida como la capital de la mitología, organiza cada 1 de noviembre esta tradición desde 1992, previa al Día de los Fieles Difuntos y distinta de Halloween (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)

En Tonacatepeque, la gente llena las calles cada primero de noviembre con disfraces del Cadejo, el Cipitío o la Llorona, reivindicando las leyendas ancestrales de su tierra frente a cualquier influencia foránea de estas fechas (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)

El ayote en miel de panela es el platillo estrella de la fecha y se elabora en grades cantidades (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)

Locales y extranjeros disfrutan de la repartición de ayote en miel para el evento (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)

La llamada capital de las creencias populares en El Salvador volvió a congregar a familias y grupos caracterizados para honrar un legado que antecede al Día de los Fieles Difuntos (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)