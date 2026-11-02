El Salvador

En fotos: La Calabiuza, la noche en que la mitología salvadoreña toma las calles de Tonacatepeque

Con la identidad salvadoreña como bandera, Tonacatepeque volvió a iluminarse con el tradicional festival de la Calabiuza. Previo al Día de los Fieles Difuntos, personas se congregaron en la “capital de la mitología” para revivir las leyendas de la infancia cuscatleca.

Tonacatepeque celebra su identidad con el Cipitío y la Siguanaba (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
Tonacatepeque celebra su identidad con el Cipitío y la Siguanaba (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
Guardar

El distrito de Tonacatepeque celebró este domingo el Festival de la Calabiuza, una tradición salvadoreña previa al Día de los Fieles Difuntos que reivindica las creencias sobre personajes de la mitología del país.

Tonacatepeque, conocida como la “capital de la mitología” de El Salvador, organiza la celebración cada 1 de noviembre desde 1992. Cientos de salvadoreños asistieron al festival, en el que varios grupos se disfrazaron de la Siguanaba, el Padre Sin Cabeza y otras figuras tradicionales.

PUBLICIDAD

“Esto no tiene nada que ver con Halloween, sino que esto es celebrar nuestra identidad, lo que somos acá en El Salvador y las creencias que tienen nuestros antepasados por los personajes mitológicos que ya son el Cipitío, el Cadejo, la Siguanaba, la Llorona, los personajes que ya todos conocemos de nuestra niñez”, dijo Gerson Jiménez, integrante del grupo La Cruz Calle.

Personas disfrazadas participan en un baile durante el festival de la Calabiuza este domingo, en Tonacatepeque (El Salvador). Los diferentes personajes de la mitología salvadoreña recorrieron las calles de la localidad de Tonacatepeque, conocida como la 'capital de la mitología', en su festival anual de la Calabiuza. EFE/ Rodrigo Sura
Personas disfrazadas participan en un baile durante el festival de la Calabiuza este domingo, en Tonacatepeque (El Salvador). Los diferentes personajes de la mitología salvadoreña recorrieron las calles de la localidad de Tonacatepeque, conocida como la 'capital de la mitología', en su festival anual de la Calabiuza. EFE/ Rodrigo Sura
Así se vivió el tradicional festival de La Calabiuza (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
Así se vivió el tradicional festival de La Calabiuza (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
La localidad conocida como capital de la mitología mantiene este encuentro cada 1 de noviembre desde 1992 (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
La localidad conocida como capital de la mitología mantiene este encuentro cada 1 de noviembre desde 1992 (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
Reivindicaron creencias ancestrales en la Calabiuza, una tradición salvadoreña celebrada desde 1992 (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
Reivindicaron creencias ancestrales en la Calabiuza, una tradición salvadoreña celebrada desde 1992 (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
Los integrantes de la comunidad desde pequeños se involucran en esta llamativa tradición (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
Los integrantes de la comunidad desde pequeños se involucran en esta llamativa tradición (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
La localidad salvadoreña, conocida como la capital de la mitología, organiza cada 1 de noviembre esta tradición desde 1992, previa al Día de los Fieles Difuntos y distinta de Halloween (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
La localidad salvadoreña, conocida como la capital de la mitología, organiza cada 1 de noviembre esta tradición desde 1992, previa al Día de los Fieles Difuntos y distinta de Halloween (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
En Tonacatepeque, la gente llena las calles cada primero de noviembre con disfraces del Cadejo, el Cipitío o la Llorona, reivindicando las leyendas ancestrales de su tierra frente a cualquier influencia foránea de estas fechas (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
En Tonacatepeque, la gente llena las calles cada primero de noviembre con disfraces del Cadejo, el Cipitío o la Llorona, reivindicando las leyendas ancestrales de su tierra frente a cualquier influencia foránea de estas fechas (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
El ayote en miel de panela es el platillo estrella de la fecha y se elabora en grades cantidades (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
El ayote en miel de panela es el platillo estrella de la fecha y se elabora en grades cantidades (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
Locales y extranjeros disfrutan de la repartición de ayote en miel para el evento (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
Locales y extranjeros disfrutan de la repartición de ayote en miel para el evento (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
La llamada capital de las creencias populares en El Salvador volvió a congregar a familias y grupos caracterizados para honrar un legado que antecede al Día de los Fieles Difuntos (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)
La llamada capital de las creencias populares en El Salvador volvió a congregar a familias y grupos caracterizados para honrar un legado que antecede al Día de los Fieles Difuntos (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Este)

Temas Relacionados

El SalvadorSan Salvador EsteTonacatepequeLa Calabiuzaayote en mieltradiciones de El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mujer murió tras un accidente en EE.UU. y su familia recauda fondos para cumplir su deseo de volver a El Salvador

La familia de Guadalupe Álvarez, una salvadoreña de 54 años que murió junto a su esposo en un accidente vial en Manassas, Virginia, mantiene una campaña para trasladar sus restos a San Miguel

Mujer murió tras un accidente en EE.UU. y su familia recauda fondos para cumplir su deseo de volver a El Salvador

Restos del streamer salvadoreño El Komanche llegan a su pueblo natal para su último adiós

El féretro de Carlos José Rivera Alfaro fue trasladado desde el aeropuerto internacional hasta San Sebastián en San Vicente

Restos del streamer salvadoreño El Komanche llegan a su pueblo natal para su último adiós

Fuerza de Supresión de Pandillas negó bombardeos en Haití y afirmó que el contingente salvadoreño no utiliza explosivos

La misión multinacional sostuvo que sus operaciones se limitan a tareas de apoyo y que sus efectivos actúan bajo protocolos definidos por la misión internacional.

Fuerza de Supresión de Pandillas negó bombardeos en Haití y afirmó que el contingente salvadoreño no utiliza explosivos

¿Cuáles son las diferencias entre el presupuesto 2026 y el propuesto para 2027 en El Salvador?

El proyecto presentado por Hacienda a la Asamblea Legislativa supera los USD 12,400 millones y redirige fondos de armamento y municiones hacia formación de niños y jóvenes, con un alza sectorial de más del 60%

¿Cuáles son las diferencias entre el presupuesto 2026 y el propuesto para 2027 en El Salvador?

Presidente Trump habló con Bukele sobre la situación de Haití y le aconsejó: “haz lo que tengas que hacer”

El mandatario estadounidense confirmó que habló con el presidente salvadoreño sobre el despliegue militar en territorio haitiano. También descartó que El Salvador necesite asistencia externa para resolver la situación

Presidente Trump habló con Bukele sobre la situación de Haití y le aconsejó: “haz lo que tengas que hacer”

TECNO

Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

Cómo limpiar la caché de tu PC y por qué puede ayudar a liberar espacio y resolver errores

Truco de restauración fotográfica con Gemini: cómo devolver el color y el detalle a retratos históricos

Epic Games Store regala cuatro juegos para PC: cómo reclamarlos antes de que terminen las ofertas

Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y qué archivos se pueden borrar

ENTRETENIMIENTO

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

Influencer fitness y estrella de OnlyFans murió a los 29 años en accidente de motocicleta

Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

MUNDO

Donald Trump sostuvo que “en algún momento” EEUU tendrá que darle “un golpe contundente” al régimen de Irán

Donald Trump sostuvo que “en algún momento” EEUU tendrá que darle “un golpe contundente” al régimen de Irán

Ucrania afirmó que concluyó el alto el fuego en Oleshky, ciudad devastada por la guerra, tras la evacuación de cientos de civiles

Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova

El jefe electoral de Israel aseguró que la investigación por presunta injerencia extranjera no cambiará el resultado de los comicios

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel