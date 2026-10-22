Condenan a cadena perpetua a un salvadoreño que asesinó y escondió a su pareja en una maleta en Milán

Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, de 40 años, emigró a Italia en busca de mejores oportunidades y trabajaba como niñera antes de su feminicidio (Cortesía: Noticias TVU El Salvador).

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El silencio que sepultó la voz de la salvadoreña Jhoanna Nataly Quintanilla Valle durante semanas se transformó el día de ayer, 21 de octubre en un estallido de aplausos, lágrimas y pancartas al aire.

En la emblemática Sala de Audiencias del Tribunal de lo Penal de Milán, el impacto del mazo judicial resonó con una contundencia categórica: cadena perpetua para el salvadoreño Pablo González Rivas.

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La justicia italiana acogió de manera íntegra la petición de la Fiscalía y castigó con la máxima pena al agresor de la migrante salvadoreña de 40 años, hallado culpable de homicidio voluntario agravado y ocultación de cadáver.

Aquel espacio solemne, presidido por la jueza Antonella Bertoja, se llenó de la emotividad contenida de amigas y allegados que portaban carteles con el rostro sonriente de la víctima y el firme lema «Stop femminicidio».

Todo ocurrió en la fría noche del 24 al 25 de enero de 2025. En un pequeño apartamento de la plaza dei Daini, en el barrio norteño de Bicocca, la convivencia entre Jhoanna, quien trabajaba honestamente como niñera. Según la exhaustiva reconstrucción de las fiscales, una feroz agresión segó la vida de la mujer.

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El salvadoreño Pablo González Rivas fue sentenciado a la máxima pena de la legislación italiana.

Lejos de pedir auxilio o asumir las consecuencias, el acusado activó un helado plan de encubrimiento.

Compró tiempo declarando una supuesta desaparición voluntaria cuando los allegados de Jhoanna, extrañados por su repentina ausencia, comenzaron a presionar. Siete días transcurrieron en una angustiosa nebulosa donde González Rivas fingía ignorar el paradero de su pareja, asegurando fríamente que ella había decidido marcharse de casa por su propia cuenta.

La maleta en el río Adda y la red que cayó sobre el acusado

Sin embargo, la farsa no tardó en desmoronarse bajo el peso de la tecnología y el trabajo minucioso de los Carabineros. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron movimientos clave que delataban el traslado de un pesado equipaje desde el domicilio. Mientras los investigadores unían piezas, el propio procesado cometió el error de confesar el crimen a personas de su círculo cercano, revelando la grieta ineludible de su culpabilidad.

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El 2 de marzo de 2025, el macabro hallazgo confirmó la peor de las hipótesis: el cuerpo ensangrentado de Jhoanna fue localizado dentro de una maleta sumergida en las frías aguas del río Adda, cerca de Zelo Buon Persico, en la provincia de Lodi.

Amigas y familiares de Jhoanna sostienen carteles con su rostro y el lema «Stop femminicidio» tras escucharse el veredicto en el tribunal (Cortesía: Il Quotidiano Latinoamericano).

A partir de ese instante, la causa tomó un rumbo aplastante. Durante las pesquisas, la Fiscalía desentrañó un móvil tan vil como desgarrador: la relación sentimental atravesaba una profunda crisis y el acusado pretendía llevar a Italia a otra mujer desde El Salvador. En la mente de González Rivas, Jhoanna se había convertido en un obstáculo para sus planes personales que decidió remover de la forma más despiadada posible.

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Del fallido argumento del “accidente” a la dignidad de la memoria

A lo largo del debate oral iniciado en noviembre de 2025, la defensa del imputado intentó desviar la responsabilidad alegando que la muerte había ocurrido de manera accidental durante una práctica sexual violenta. No obstante, los dictámenes forenses desmontaron categóricamente esa coartada al revelar graves traumatismos en la cabeza e indicios inequívocos de una agresión desmedida.

Aunque la defensa aún dispone de los recursos de apelación que le otorga la ley italiana y se espera la publicación de los fundamentos por escrito sobre la indemnización a las partes civiles, el mensaje de esta primera instancia es inequívoco.

La historia de la sacrificada niñera salvadoreña que cruzó el Atlántico buscando un mejor futuro hoy descansa sobre un precedente definitivo: la violencia letal camuflada de afecto no encuentra impunidad en los tribunales.

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