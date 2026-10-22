El Salvador

Condenan a cadena perpetua a un salvadoreño que asesinó y escondió a su pareja en una maleta en Milán

La justicia italiana condenó a cadena perpetua al salvadoreño Pablo González Rivas por el crimen de Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, una compatriota que emigró a Italia en busca de oportunidades y cuya vida fue truncada violentamente en enero de 2025

Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, de 40 años, emigró a Italia en busca de mejores oportunidades y trabajaba como niñera antes de su feminicidio (Cortesía: Noticias TVU El Salvador).
Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, de 40 años, emigró a Italia en busca de mejores oportunidades y trabajaba como niñera antes de su feminicidio (Cortesía: Noticias TVU El Salvador).
Guardar

El silencio que sepultó la voz de la salvadoreña Jhoanna Nataly Quintanilla Valle durante semanas se transformó el día de ayer, 21 de octubre en un estallido de aplausos, lágrimas y pancartas al aire.

En la emblemática Sala de Audiencias del Tribunal de lo Penal de Milán, el impacto del mazo judicial resonó con una contundencia categórica: cadena perpetua para el salvadoreño Pablo González Rivas.

PUBLICIDAD

La justicia italiana acogió de manera íntegra la petición de la Fiscalía y castigó con la máxima pena al agresor de la migrante salvadoreña de 40 años, hallado culpable de homicidio voluntario agravado y ocultación de cadáver.

Aquel espacio solemne, presidido por la jueza Antonella Bertoja, se llenó de la emotividad contenida de amigas y allegados que portaban carteles con el rostro sonriente de la víctima y el firme lema «Stop femminicidio».

Todo ocurrió en la fría noche del 24 al 25 de enero de 2025. En un pequeño apartamento de la plaza dei Daini, en el barrio norteño de Bicocca, la convivencia entre Jhoanna, quien trabajaba honestamente como niñera. Según la exhaustiva reconstrucción de las fiscales, una feroz agresión segó la vida de la mujer.

PUBLICIDAD

El salvadoreño Pablo González Rivas fue sentenciado a la máxima pena de la legislación italiana.
El salvadoreño Pablo González Rivas fue sentenciado a la máxima pena de la legislación italiana.

Lejos de pedir auxilio o asumir las consecuencias, el acusado activó un helado plan de encubrimiento.

Compró tiempo declarando una supuesta desaparición voluntaria cuando los allegados de Jhoanna, extrañados por su repentina ausencia, comenzaron a presionar. Siete días transcurrieron en una angustiosa nebulosa donde González Rivas fingía ignorar el paradero de su pareja, asegurando fríamente que ella había decidido marcharse de casa por su propia cuenta.

La maleta en el río Adda y la red que cayó sobre el acusado

Sin embargo, la farsa no tardó en desmoronarse bajo el peso de la tecnología y el trabajo minucioso de los Carabineros. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron movimientos clave que delataban el traslado de un pesado equipaje desde el domicilio. Mientras los investigadores unían piezas, el propio procesado cometió el error de confesar el crimen a personas de su círculo cercano, revelando la grieta ineludible de su culpabilidad.

El 2 de marzo de 2025, el macabro hallazgo confirmó la peor de las hipótesis: el cuerpo ensangrentado de Jhoanna fue localizado dentro de una maleta sumergida en las frías aguas del río Adda, cerca de Zelo Buon Persico, en la provincia de Lodi.

Amigas y familiares de Jhoanna sostienen carteles con su rostro y el lema «Stop femminicidio» tras escucharse el veredicto en el tribunal (Cortesía: Il Quotidiano Latinoamericano).
Amigas y familiares de Jhoanna sostienen carteles con su rostro y el lema «Stop femminicidio» tras escucharse el veredicto en el tribunal (Cortesía: Il Quotidiano Latinoamericano).

A partir de ese instante, la causa tomó un rumbo aplastante. Durante las pesquisas, la Fiscalía desentrañó un móvil tan vil como desgarrador: la relación sentimental atravesaba una profunda crisis y el acusado pretendía llevar a Italia a otra mujer desde El Salvador. En la mente de González Rivas, Jhoanna se había convertido en un obstáculo para sus planes personales que decidió remover de la forma más despiadada posible.

Del fallido argumento del “accidente” a la dignidad de la memoria

A lo largo del debate oral iniciado en noviembre de 2025, la defensa del imputado intentó desviar la responsabilidad alegando que la muerte había ocurrido de manera accidental durante una práctica sexual violenta. No obstante, los dictámenes forenses desmontaron categóricamente esa coartada al revelar graves traumatismos en la cabeza e indicios inequívocos de una agresión desmedida.

Aunque la defensa aún dispone de los recursos de apelación que le otorga la ley italiana y se espera la publicación de los fundamentos por escrito sobre la indemnización a las partes civiles, el mensaje de esta primera instancia es inequívoco.

La historia de la sacrificada niñera salvadoreña que cruzó el Atlántico buscando un mejor futuro hoy descansa sobre un precedente definitivo: la violencia letal camuflada de afecto no encuentra impunidad en los tribunales.

Temas Relacionados

El SalvadorMilánFemicidioHomicidioJhoanna Nataly Quintanilla Valle

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador inaugura un laboratorio de calidad del agua en Oriente con una inversión superior a $2 millones

La nueva infraestructura realizará controles físicos, químicos y microbiológicos en redes, fuentes y plantas de tratamiento para verificar el cumplimiento de la norma salvadoreña obligatoria y atender el abastecimiento de miles de hogares

El Salvador inaugura un laboratorio de calidad del agua en Oriente con una inversión superior a $2 millones

España concedió asilo a casi 6,000 nicaragüenses entre 2018 y 2025

Los registros de la Oficina de Asilo y Refugio muestran que el país europeo recibió 20.931 peticiones de esa nacionalidad durante ocho años, en un contexto de salida masiva tras la crisis de 2018

España concedió asilo a casi 6,000 nicaragüenses entre 2018 y 2025

Múltiple accidente dejó al menos tres lesionados en la carretera hacia San Salvador

El siniestro involucró una rastra, un vehículo de carga, un automóvil y presuntamente un autobús en el kilómetro 61 de la carretera que conecta Zacatecoluca con San Salvador

Múltiple accidente dejó al menos tres lesionados en la carretera hacia San Salvador

Crisis de basura en El Salvador: especialistas advierten que casi el 70% de los residuos proviene de los hogares

Analistas ambientales llamaron a sustituir la cultura de comprar y desechar por esquemas sostenibles que otorguen valor a los materiales recuperados en todo el territorio nacional

Crisis de basura en El Salvador: especialistas advierten que casi el 70% de los residuos proviene de los hogares

Voraz incendio consumió cuatro autobuses del transporte colectivo en el occidente salvadoreño

El Cuerpo de Bomberos controló las llamas el miércoles por la noche en el sector final de la 25 calle Poniente, donde impidió que el fuego alcanzara otros vehículos estacionados

Voraz incendio consumió cuatro autobuses del transporte colectivo en el occidente salvadoreño

TECNO

Una popular plataforma de compras recortará 1.000 empleos y cambiará su estrategia de negocios

Una popular plataforma de compras recortará 1.000 empleos y cambiará su estrategia de negocios

Cómo funciona PHP, qué es y por qué un fallo en su sistema pone en riesgo la seguridad de miles de páginas web

Microsoft reduce el trabajo remoto en Xbox con la exigencia de cuatro días presenciales

De baterías a materiales del futuro: el MIT creó una IA que podría identificar compuestos prometedores

Un hacker desbloqueó la Nintendo Switch 2 por primera vez con la ayuda de una inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

North West, hija de Kim Kardashian, elige a una polémica estrella para su disfraz de Halloween

North West, hija de Kim Kardashian, elige a una polémica estrella para su disfraz de Halloween

Murió Tom Skerritt, estrella de ‘Top Gun’ y ‘Alien’

¿Madre e hija en los Oscar? Samantha Morton y Esmé Creed-Miles podrían competir en la categoría de mejores actrices de reparto

Bryan Cranston revela los planes que tenía con RJ Mitte antes de su muerte: “Es una lástima”

Judi Dench se lamentó por la fallida película de Cats: “Qué desperdicio de buena voluntad y talento”

MUNDO

El régimen de Irán exhibió imágenes de un presunto centro de producción de drones y asegura: "Tenemos buenas reservas"

El régimen de Irán exhibió imágenes de un presunto centro de producción de drones y asegura: "Tenemos buenas reservas"

El precio del Brent subió un 4% y alcanzó su mayor precio desde mayo por la escalada en Medio Oriente

Canadá y Turquía abrieron las conversaciones sobre un tratado de libre comercio

Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió el Tíbet: al menos 16 muertos y más de 30 heridos

Francia dictó condenas rápidas contra más de 200 personas tras los disturbios durante las protestas