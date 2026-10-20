Costa Rica

Interpol captura en Costa Rica a presunto miembro de la Mara Salvatrucha buscado en El Salvador por homicidio y femicidio agravados

El sospechoso, de 31 años, fue detenido en plena vía pública en Heredia. Las autoridades salvadoreñas también lo requieren por agrupaciones ilícitas y tentativa de robo

Agentes de Interpol Costa Rica detuvieron este martes a un hombre de 31 años sospechoso de pertenecer a la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13). Crédito: OIJ
Agentes de Interpol Costa Rica detuvieron este martes a un hombre de 31 años sospechoso de pertenecer a la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13). Crédito: OIJ
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Un hombre sospechoso de integrar la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13), requerido por las autoridades de El Salvador por delitos de homicidio agravado, femicidio agravado, agrupaciones ilícitas y tentativa de robo, fue capturado este martes 20 de octubre en Costa Rica, como resultado de una operación ejecutada por la Oficina Central Nacional Interpol San José.

El detenido fue identificado como un hombre de apellido Mata, de 31 años, quien fue interceptado por agentes judiciales alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando se encontraba en plena vía pública en el cantón de Santa Bárbara de Heredia, provincia ubicada al norte de la capital costarricense.

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Según la información suministrada por las autoridades, el sospechoso mantenía órdenes de captura activas en El Salvador, relacionadas con varios procesos judiciales por delitos graves.

La detención se produjo después de que la oficina de Interpol en Costa Rica recibiera las alertas internacionales emitidas por las autoridades salvadoreñas, lo que permitió ubicar al requerido y ejecutar su captura.

“Agentes de la Oficina Central Nacional Interpol San José de Costa Rica ejecutaron a eso de las diez de la mañana de este martes en Santa Bárbara de Heredia, en vía pública, la detención de un masculino de apellido Mata de treinta y un años, el cual supuestamente es miembro de la estructura terrorista Mara Salvatrucha”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

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Buscado por homicidio y femicidio agravados

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre es requerido por el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que mantiene órdenes de captura en su contra por tres delitos: homicidio agravado, femicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Adicionalmente, el Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador lo requiere por el delito de robo tentado, lo que evidencia la existencia de al menos dos autoridades judiciales salvadoreñas que mantienen requerimientos contra el sospechoso.

Mazo de madera con anillo dorado sobre una mesa, frente a la bandera de El Salvador y un sillón negro en una sala con paneles.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador mantiene órdenes de captura activas contra el sospechoso, según informaron las autoridades costarricenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presunta vinculación con la Mara Salvatrucha

La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, es una organización criminal transnacional surgida en Estados Unidos y extendida principalmente por países de Centroamérica, especialmente El Salvador, Honduras y Guatemala.

La estructura ha sido vinculada históricamente con delitos como homicidios, extorsiones, tráfico de drogas, amenazas y otras actividades del crimen organizado.

En el caso de Mata, las autoridades costarricenses señalaron que su presunta pertenencia a la organización forma parte de la información recibida mediante las alertas internacionales.

A disposición de las autoridades judiciales

Tras la detención, el sospechoso será presentado ante las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales derivados de los requerimientos internacionales.

“Estas alertas habían sido recibidas por parte de Interpol acá en Costa Rica y esta mañana se ejecutó su detención”, explicó la fuente judicial.

Por el momento, las autoridades no han informado si existe una solicitud formal de extradición ni han establecido una fecha para su eventual traslado a El Salvador.

El caso continúa bajo la coordinación de las autoridades judiciales costarricenses correspondientes, mientras se desarrollan los trámites en el país para atender las órdenes de captura internacionales pendientes contra el detenido y requerido por el país centroamericano.

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