El Salvador: enjambre sísmico en Mercedes Umaña deja 56 movimientos registrados durante poco más de dos horas

La Red Sísmica Nacional de El Salvador detectó 56 sismos en el distrito de Mercedes Umaña durante el martes 20 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Red Sísmica Nacional de El Salvador detectó 56 sismos en el distrito de Mercedes Umaña, en Usulután Norte, entre las 11:11 y las 13:30 de este martes 20 de octubre. Cinco de esos movimientos fueron percibidos por habitantes de la zona, según el Informe Especial No. 1 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

El evento de mayor magnitud alcanzó 3.6, con una profundidad de un kilómetro. La institución informó que el sismo tuvo una intensidad de IV en la escala Mercalli Modificada en Mercedes Umaña, una medición que describe los efectos percibidos por la población en un sitio determinado.

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De igual manera, el Marn atribuyó el origen de la secuencia a la activación de fallas geológicas de la zona. Además, la cartera estatal pidió no prestar atención a rumores.

La institución detalló que del total de temblores registrados durante las primeras dos horas y 19 minutos de actividad tuvieron magnitudes de entre 2.9 y 3.2, con excepción del movimiento principal, cuya intensidad llegó a 3.6.

Los primeros reportes situaron algunos de los eventos en las cercanías de los distritos de Alegría y Berlín. Después de analizar los registros, la institución precisó que el foco de la actividad se encuentra en Mercedes Umaña.

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A las 11:13, las estaciones registraron un temblor de magnitud 3.1, también a tres kilómetros al suroeste del distrito. Otro evento ocurrió a las 11:15, con magnitud de 3.2.

El temblor principal alcanzó una magnitud de 3.6 a un kilómetro de profundidad. (Cortesía: Comandos De Salvamento Filial Alegría)

A las 11:16 se detectó un movimiento de magnitud 3.1, a dos kilómetros al sur de Mercedes Umaña. El sismo de mayor intensidad se registró pocos minutos después, a las 11:23, con epicentro a tres kilómetros al sur del distrito y una profundidad de un kilómetro.

Instituciones y centros educativos de Alegría fueron desalojados como medida de prevención

Comandos de Salvamento, filial Alegría, y otras instituciones de primera respuesta realizaron evacuaciones preventivas este martes en distintas instalaciones del distrito de Alegría, en Usulután Norte, tras los sismos registrados en Berlín y zonas cercanas.

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Las medidas incluyeron el desalojo de la Alcaldía de Alegría, el Instituto Nacional de Alegría y el Centro Escolar Alberto Masferrer.

De igual manera, el operativo tuvo como objetivo resguardar a estudiantes, docentes, personal administrativo y otras personas que se encontraban en los inmuebles.

El equipo de socorro informó que mantiene un monitoreo constante en las carreteras aledañas a los distritos de Alegría, Berlín y Mercedes Umaña.

La organización señaló que revisan sectores que identificaron como zonas de alto riesgo. El objetivo es detectar posibles afectaciones, evaluar condiciones de vulnerabilidad y responder ante una eventual emergencia.

Comandos verifica las condiciones en carreteras y sectores vulnerables. (Cortesía: Comandos de Salvamento Filial Alegría)

La entidad también pidió a los habitantes que mantengan la calma, sigan las indicaciones de las autoridades y eviten acercarse a áreas de riesgo. Además, recomendó consultar información a través de canales oficiales.

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Por su parte, en sus indicaciones principales, Protección Civil recomendó conservar la calma durante un sismo, respirar profundo y cubrir la cabeza y el cuello con los brazos.

También aconsejó resguardarse bajo un mueble resistente y alejarse de ventanas, espejos, objetos y estructuras que puedan caer.