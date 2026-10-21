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Guerra en Yemen: el bloqueo hutí sobre Taiz agrava la escasez y deja a los hospitales al límite

Las familias de la ciudad yemení hierven agua salada y cocinan con cartón, mientras el principal centro sanitario advierte que sus generadores y tratamientos esenciales cuentan con reservas casi agotadas ya

Autoridades advierten sobre un posible desastre humanitario en la ciudad de Taiz ante el cerco de la milicia hutí. (REUTERS/Stringer)
Autoridades advierten sobre un posible desastre humanitario en la ciudad de Taiz ante el cerco de la milicia hutí. (REUTERS/Stringer)
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Autoridades yemeníes y extranjeras advierten sobre un posible desastre humanitario en Taiz, una de las ciudades más grandes de Yemen, donde la milicia hutí mantiene un cerco que ha dejado a la población con suministros cada vez más escasos de comida, agua y combustible.

El asedio, que entra en su tercera semana, se produce en medio de una guerra que se agrava entre los hutíes, respaldados por Irán y que controlan buena parte del norte de Yemen, y el gobierno yemení, apoyado por Arabia Saudita. En las afueras de Taiz, que la milicia ya rodea por completo, se libran combates intensos.

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Residentes y funcionarios consultados por The New York Times señalaron que los hogares se están quedando sin alimentos ni agua potable, mientras los hospitales han agotado casi por completo sus reservas de combustible e insumos médicos. En Taiz, miles de familias hierven agua salada del grifo ante la falta de agua limpia y calientan sus comidas quemando leña, carbón o cajas de cartón por la falta de gas.

Alhan Al-Shaibani, residente de la ciudad que vive en un hogar de siete personas, describió la magnitud de la crisis. “La situación es verdaderamente catastrófica”, afirmó. Contó que su madre y su abuela, ambas diabéticas, no logran conseguir sus medicamentos en las farmacias de la ciudad.

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La falta de alimentos es, según Al-Shaibani, el problema más urgente. “¿Cómo se supone que la gente va a sobrevivir?”, preguntó. Las verduras son casi imposibles de conseguir en los mercados de Taiz, al punto de que, según la residente, “cualquiera que tenga verduras en casa es considerado afortunado, como si fuera de la realeza”.

Los hospitales de Taiz reportan el agotamiento casi total de sus reservas de combustible para generadores e insumos médicos. (REUTERS/Stringer)
Los hospitales de Taiz reportan el agotamiento casi total de sus reservas de combustible para generadores e insumos médicos. (REUTERS/Stringer)

El cerco hutí sobre una ciudad de cientos de miles de habitantes, posiblemente muchos más, ha cortado el acceso a alimentos, agua potable, combustible y medicamentos. Hospitales como el principal centro de salud de la ciudad reportan que están cerca de agotar sus reservas de combustible para generadores, mientras los residentes recurren a hervir agua salada y quemar cartón para cocinar ante la falta de gas.

Responsabilidades cruzadas y llamado de la ONU

Las familias de Taiz hierven agua salada del grifo y queman leña o cartón para cocinar ante la escasez de gas. (REUTERS/Stringer)
Las familias de Taiz hierven agua salada del grifo y queman leña o cartón para cocinar ante la escasez de gas. (REUTERS/Stringer)

Los hutíes responsabilizaron a sus adversarios, las tropas aliadas con el gobierno reconocido internacionalmente, por el deterioro de la situación en Taiz. La milicia sostuvo que son esas fuerzas las que bloquean las rutas de acceso a la ciudad y las instó a rendirse.

Consultado sobre la crisis humanitaria, Ahmad Ameen, gobernador de las áreas de la provincia bajo control hutí, señaló que la milicia está dispuesta “a abrir cualquier ruta segura que ayude a aliviar el sufrimiento civil” y que intenta coordinar la entrega de suministros alimentarios.

El jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, expresó alarma el martes por la situación y pidió a los hutíes que permitan el ingreso de ayuda humanitaria a la ciudad. El cierre por parte de la milicia de una ruta entre Taiz y el sur de Yemen “está poniendo a los civiles en grave riesgo”, afirmó Türk.

Un asedio con antecedentes y un conflicto reactivado

El gobernador Ahmad Ameen afirmó la disposición hutí a abrir rutas seguras para coordinar la entrega de alimentos. (REUTERS/Stringer)
El gobernador Ahmad Ameen afirmó la disposición hutí a abrir rutas seguras para coordinar la entrega de alimentos. (REUTERS/Stringer)

Taiz es un centro cultural e intelectual ubicado en las montañas del suroeste de Yemen. Poco después de que los hutíes tomaran la capital, Saná, en 2014, la milicia avanzó sobre buena parte del noroeste del país y comenzó a bloquear la ciudad. Combatientes aliados con el gobierno resistieron el cerco durante años, lo que le valió a Taiz una reputación de bastión de resistencia.

Durante aquel asedio anterior, los residentes y comercios lograron mantener un acceso mínimo al resto del país, una condición que hoy no se repite. En 2022, una tregua trajo una paz frágil, pero los combates se reavivaron este año en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la creciente tensión entre los hutíes y Arabia Saudita.

El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, solicitó a la milicia permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la población. (REUTERS/Stringer)
El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, solicitó a la milicia permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la población. (REUTERS/Stringer)

La ONU informó el lunes que más de 250.000 personas fueron desplazadas en Yemen desde agosto. El mes pasado, los hutíes tomaron el control de la costa del mar Rojo del país y después avanzaron para cercar Taiz. Una contraofensiva de las fuerzas gubernamentales, respaldada por aviones de guerra sauditas, logró avances limitados.

En las afueras de Taiz, los combates continúan bajo un intenso bombardeo hutí, según relató el coronel Abdul Basit al-Baher, oficial del Ejército del gobierno yemení. “Te sientes atrapado por todos lados”, describió. “No hay reabastecimiento de armamento. Una vez que se agoten nuestras reservas actuales, no tendremos más recursos”.

La ciudad de Taiz resistió el asedio rebelde durante años tras la toma hutí de Saná en 2014. (REUTERS/Stringer)
La ciudad de Taiz resistió el asedio rebelde durante años tras la toma hutí de Saná en 2014. (REUTERS/Stringer)

Pese a este panorama, el coronel al-Baher rechazó los llamados hutíes a rendirse. “Morir mientras se resiste es mejor y más honorable que morir rindiéndose”, sostuvo. “La vida bajo el dominio de la milicia es, en sí misma, una forma de muerte”.

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