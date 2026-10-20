El Salvador

Inversión de $2,900 millones impulsará la modernización del sector energético en El Salvador

La llegada de capitales para gas natural y paneles solares busca evitar racionamientos energéticos e impulsar nuevos proyectos turísticos e industriales en distintas regiones del país

Vista interior de la subestación eléctrica de ETESAL, donde se monitorea y regula la distribución de energía de alta tensión para fortalecer la estabilidad de la red en el país (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Vista interior de la subestación eléctrica de ETESAL, donde se monitorea y regula la distribución de energía de alta tensión para fortalecer la estabilidad de la red en el país (Cortesía: Secretaría de Prensa).
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Durante una entrevista en el programa televisivo Diálogo 21, el presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), Edwin Núñez, detalló los alcances del plan de modernización eléctrica y la llegada de un capital de 2,900 millones de dólares al sector energético nacional.

Este monto, representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país e incluye proyectos de:

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  • Generación con gas natural
  • Plantas solares
  • Sistemas de almacenamiento de electricidad
  • Obras de agua potable en El Salvador.

El representante gubernamental explicó que los recursos privados se distribuirán en diversas áreas estratégicas para responder a las necesidades productivas de la nación. Un bloque de 1,800 millones de dólares se canalizará hacia la instalación de plantas de generación a partir de gas natural, mientras que 300 millones de dólares se destinarán a parques fotovoltaicos y tecnología de almacenamiento con baterías.

Según Núñez, esta inyección económica supera las inversiones energéticas y portuarias registradas previamente en el territorio salvadoreño, lo cual consolida la disponibilidad de electricidad de cara al aumento en la actividad económica.

La expansión de la oferta de energía tiene un impacto directo en el funcionamiento cotidiano de los hogares y en la operatividad de las empresas. El Salvador cuenta actualmente con más de 700 megavatios de capacidad instalada en energía solar, además de parques eólicos y centrales geotérmicas e hidroeléctricas.

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Edwin Núñez, presidente de ETESAL, abordó los detalles de la inversión de 2,900 millones de dólares en el sector energético de El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Edwin Núñez, presidente de ETESAL, abordó los detalles de la inversión de 2,900 millones de dólares en el sector energético de El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Esta combinación de fuentes limpias y convencionales evita el riesgo de racionamientos o cortes masivos de electricidad durante períodos de sequía derivados del fenómeno meteorológico de El Niño, que suele afectar el caudal de los ríos utilizados para la generación hídrica en América Central.

La infraestructura de transmisión conectará proyectos industriales y desarrollos turísticos

Para que la electricidad generada en las plantas llegue hasta los hogares, comercios e industrias, el país requiere de una red de transporte confiable. En la transmisión eléctrica, las líneas de alta tensión y las subestaciones funcionan como las avenidas por donde viaja la energía.

ETESAL ejecuta un plan de obras en distintas zonas del territorio para asegurar que la corriente fluya sin interrupciones y con el voltaje adecuado, un factor que influye en el costo del servicio y en la durabilidad de los electrodomésticos.

Entre las obras concluidas y en ejecución figuran la subestación El Volcán, que abastece la demanda residencial y comercial en el área de Apopa, y la subestación Surf City, diseñada para atender complejos turísticos e inmobiliarios en la costa de La Libertad.

Asimismo, la institución prevé la construcción de una línea de 230 mil voltios a lo largo del litoral pacífico para unir los circuitos del sistema nacional, junto con un nuevo trazado que interconectará los departamentos de San Miguel y Morazán, áreas que buscan atraer proyectos industriales y comerciales.

Paneles solares sobre colinas con vegetación, torres de alta tensión y el mar en el fondo bajo la luz del atardecer.
Un parque solar opera en una zona de colinas verdes junto a la costa y conecta su suministro con torres de transmisión eléctrica durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de fuentes renovables, como los paneles solares, presenta el desafío de la variabilidad, debido a que la producción disminuye ante la presencia de nubes o durante la noche.

Asimismo, el país proyecta iniciar en noviembre la operación de la tecnología conocida como Smart Valves. Este equipamiento de electrónica de potencia permite controlar y redirigir el flujo de energía a través de las líneas de alta tensión para optimizar el uso de la red existente sin necesidad de construir torres adicionales en forma inmediata. Con la implementación de este mecanismo, la infraestructura nacional busca posicionarse a la vanguardia técnica en la región centroamericana.

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