El Tribunal Supremo Electoral sortea la quinta posición de las juntas electorales para los comicios de 2027 en El Salvador

La magistrada presidenta Roxana Soriano afirmó que la divulgación de estos mecanismos fortalece la confianza pública y la democracia./ (Cortesía)

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio un nuevo paso en la organización de las Elecciones 2027 al realizar la distribución de cargos y el sorteo de la quinta posición para integrar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM).

El procedimiento definió la asignación de responsabilidades dentro de estos organismos, piezas clave para la administración electoral en los territorios durante el próximo proceso nacional.

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La jornada contó con la presencia de representantes de la Fiscalía Electoral, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Junta de Vigilancia Electoral y los partidos políticos.

También participaron personal técnico y operativo del Tribunal, medios de comunicación y generadores de contenido, en un acto cuyos resultados fueron expuestos públicamente ante quienes asistieron.

La magistrada presidenta, Roxana Soriano, señaló que la divulgación de estos mecanismos contribuye a fortalecer la confianza pública. “La democracia se fortalece cuando la ciudadanía puede conocer cómo se toman las decisiones que hacen posible un proceso electoral”, afirmó. Según la funcionaria, cada fase de la preparación electoral implica una responsabilidad institucional con el derecho de la población a participar y decidir mediante el voto.

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Según la presidenta, Roxana Soriano, los artículos 91 y 95 del Código Electoral norman la presencia de hasta cinco integrantes propietarios con sus respectivos suplentes en cada organismo territorial./ (Cortesía)

El TSE indicó que el acto se desarrolló conforme a los artículos 91 y 95 del Código Electoral. Estas disposiciones establecen que las JED y JEM pueden tener hasta cinco integrantes propietarios, junto con sus respectivos suplentes. Cuatro cargos son asignados a partir de las propuestas de los partidos contendientes que obtuvieron mayor votación en la última elección legislativa; la quinta posición, en cambio, se determina por sorteo entre las alternativas contempladas en la normativa.

Las posiciones de derecho propio (por haber obtenido la votación más alta en las elecciones legislativas de 2024) fueron otorgadas a Nuevas Ideas, ARENA, FMLN y PCN.

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En tanto, participaron en el sorteo Fraternidad Patriota Salvadoreña, Fuerza Solidaria, GANA, PDC y VAMOS. Para definir el orden de extracción, la Secretaría General mezcló cinco sobres sellados, cada uno identificado con un número del uno al cinco, que determinaron el turno de cada representante para tomar una esfera.

Después, el mecanismo relacionó a las agrupaciones participantes con las claves 5A, 5B, 5C, 5D y 5E. Esas referencias se incorporaron en las matrices de distribución de las juntas departamentales y municipales para establecer los cargos asignados a cada posición.

La metodología contempló que el puesto definido mediante sorteo pudiera asumir la presidencia de una junta o cualquiera de las demás responsabilidades previstas para su integración.

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Las elecciones en El Salvador están programadas para el 28 de febrero de 2027. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Los resultados fueron proyectados durante la actividad y asentados en un acta que fue firmada por representantes de los institutos políticos, el fiscal electoral, las magistraturas y la Secretaría General del TSE. Con ese documento concluyó formalmente la distribución de cargos y el sorteo.

El Tribunal precisó que en las semanas siguientes podrá efectuar sustituciones o ajustes, de ser necesarios, según las propuestas disponibles y la inscripción definitiva de los contendientes.

Soriano sostuvo que completar cada etapa supone una responsabilidad con la democracia y el derecho ciudadano al sufragio. El desarrollo de este acto, añadió el comunicado, reafirma el compromiso de la autoridad electoral con la aplicación de la ley y la transparencia. La integración de las JED y JEM continuará con las actuaciones administrativas que correspondan antes de los comicios programados para febrero de 2027.

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