El Salvador

Observatorio de Amenazas advierte inundaciones y deslizamientos por vaguada y alta presión en El Salvador

Una combinación de factores atmosféricos traerá lluvias intensas a buena parte del territorio salvadoreño. El Observatorio de Amenazas del MARN advierte sobre inundaciones súbitas y caída de rocas en zonas de alto riesgo

Una vaguada sobre Centroamérica provocará lluvias y ráfagas de viento superiores a 40 kilómetros por hora en El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
Una vaguada sobre Centroamérica provocará lluvias y ráfagas de viento superiores a 40 kilómetros por hora en El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
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El territorio salvadoreño enfrentará este martes lluvias y tormentas con ráfagas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora (km/h), en una jornada marcada por la influencia de una vaguada ubicada al noroccidente de Centroamérica y el ingreso de vientos del noreste.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé precipitaciones en distintos puntos del país, con mayor presencia en la cordillera volcánica y la zona norte.

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Hacia el final del día, las lluvias podrían extenderse a varios departamentos del centro, occidente y oriente, entre ellos La Unión, San Miguel, Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad y Sonsonate.

La combinación de humedad, flujo del este y un sistema de alta presión situado al noreste de Texas, Estados Unidos, favorecerá la formación de nubosidad y tormentas. El viento tendrá velocidades entre 10 y 20 km/h, aunque las tormentas podrían generar ráfagas de mayor intensidad.

El ambiente se mantendrá cálido durante el día, mientras que en la noche y madrugada se esperan condiciones más frescas. El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) figura entre las zonas donde podrían registrarse lluvias durante la noche, de acuerdo con el pronóstico oficial.

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El Ministerio de Medio Ambiente prevé precipitaciones nocturnas en el Área Metropolitana de San Salvador y varios departamentos del país. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
El Ministerio de Medio Ambiente prevé precipitaciones nocturnas en el Área Metropolitana de San Salvador y varios departamentos del país. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

El Observatorio de Amenazas mantiene alerta por inundaciones y deslizamientos

El Observatorio de Amenazas advirtió que las lluvias intensas pueden provocar afectaciones que interrumpan actividades y comprometan la movilidad en sectores expuestos. La vigilancia se concentra en áreas con antecedentes de acumulación de agua, crecidas repentinas y deslizamientos.

Las autoridades señalaron la posibilidad de inundaciones urbanas y crecidas súbitas en La Libertad y La Paz, debido a la persistencia de precipitaciones. Estas condiciones podrían ocasionar daños temporales en infraestructura y complicaciones para la circulación vehicular y peatonal, en especial en zonas cercanas a quebradas, ríos y drenajes.

Durante las últimas horas también permanece en vigilancia la cordillera montañosa de Morazán, donde las lluvias podrían generar deslizamientos y caída de rocas. El distrito de Santa Rosa de Lima aparece entre los sectores con posibilidad de afectaciones leves sobre comunidades y carreteras ubicadas en áreas de pendiente.

La advertencia se suma al escenario previsto por el MARN para este martes, con tormentas eléctricas y lluvias de mayor organización en zonas altas y del norte del país, antes de que la actividad se desplace hacia otros puntos del territorio.

Un sistema de alta presión ubicado en Texas favorece la formación de nubosidad y tormentas en el territorio nacional. EFE/Rodrigo Sura
Un sistema de alta presión ubicado en Texas favorece la formación de nubosidad y tormentas en el territorio nacional. EFE/Rodrigo Sura

¿Qué se espera en los próximos meses?

El MARN prevé que la temporada de lluvias dé paso de forma gradual a condiciones más secas durante la transición lluviosa-seca, período que comenzó el 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre. A partir del 14 de noviembre iniciará la estación seca en El Salvador, que se mantendrá hasta abril de 2027, aunque durante la transición todavía pueden registrarse lluvias aisladas o episodios asociados a sistemas atmosféricos que influyan en la región.

La Universidad de El Salvador (UES) presentó una actualización sobre las perspectivas climáticas asociadas al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). El informe, basado en pronósticos del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia, indica que los modelos proyectan un evento de El Niño muy fuerte durante el período 2026-2027.

Para comprender este escenario, El Niño es un fenómeno que modifica la temperatura del océano Pacífico y altera los patrones de lluvia y temperatura en distintos países. En el caso salvadoreño, la UES prevé que entre noviembre de 2026 y enero de 2027 las lluvias se ubiquen entre 40% y 50% por debajo de lo normal.

El documento también estima temperaturas entre 50% y 70% por encima de los valores habituales para ese mismo trimestre. La proyección coincide con la actual transición de la estación lluviosa a la seca en El Salvador, que comenzó el 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre.

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