Tecno

El Tamagotchi Original si existe: cuáles son las diferencias entre la generación 1 y 2 hoy

Bandai continúa produciendo los clásicos dispositivos que albergan la mascota virtual

Tamagotchi original
Bandai mantiene en producción activa el hardware y software original del Tamagotchi. (Amazon)
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El reciente anuncio de Meta sobre el desarrollo de su nuevo dispositivo portátil “Muse Charm —un pequeño equipo impulsado por inteligencia artificial cuyo diseño y avatar virtual (Jolly) han sido comparados directamente con Tamagotchi, el clásico juguete de los años noventa— reavivó el interés del público por el formato de las mascotas digitales de bolsillo.

A pesar del avance en los dispositivos móviles y los agentes de IA, Bandai mantiene en producción activa el hardware y software exacto del Tamagotchi original. Bajo la línea comercial “Original Tamagotchi”, la compañía japonesa continúa distribuyendo estos dispositivos a nivel global en dos versiones de programación: Generación 1 (Gen 1) y Generación 2 (Gen 2).

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Comprender las diferencias entre ambas generaciones es fundamental antes de realizar la compra, ya que las variaciones afectan directamente la jugabilidad diaria, el aspecto visual interno y las recompensas evolutivas.

El nuevo "Muse Charm" de Meta reavivó la comparación con el clásico Tamagotchi de los años noventa. (Reuters)
El nuevo "Muse Charm" de Meta reavivó la comparación con el clásico Tamagotchi de los años noventa. (Reuters)

Diferencias técnicas y de software

Aunque el aspecto exterior del dispositivo —una carcasa de plástico en forma de huevo con tres botones y una pantalla LCD monocromática— es idéntico en ambas generaciones, el código interno presenta tres diferencias estructurales:

El minijuego interno: para mantener el peso y la felicidad de la mascota virtual, el usuario debe interactuar a través de un minijuego.

  • En la Gen 1, el juego es de azar posicional: el usuario debe adivinar hacia qué lado —izquierda o derecha— mirará el personaje en el siguiente movimiento.
  • En la Gen 2, el juego es numérico y de lógica básica: la pantalla muestra un número del 1 al 9, y el usuario debe adivinar si el siguiente número generado por el sistema será mayor o menor.
Tamagotchi
La línea "Original Tamagotchi" se distribuye en dos versiones: Generación 1 y Generación 2. (Amazon)

El fondo de la pantalla física: la lámina impresa detrás del panel LCD cambia según la versión. Los dispositivos Gen 1 presentan un fondo con un patrón de cuadros tipo ajedrez, mientras que los modelos Gen 2 exhiben un diseño de líneas onduladas.

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El ciclo evolutivo y los personajes: cada generación cuenta con un código genético distinto que determina en qué criatura se convertirá la mascota tras su etapa de crecimiento, según los cuidados del usuario —alimentación, disciplina y limpieza—.

  • La Gen 1 incluye personajes clásicos como Mametchi, Kuchipatchi y Maskutchi, además del personaje secreto Oyajitchi.
  • Gen 2La introduce una lista completamente nueva de personajes adultos, con Mimitchi y Pochitchi como figuras destacadas, y Zatchi —o Sekitoritchi en su versión japonesa— como el personaje secreto de máxima dificultad.
Tamagotchi
El fondo impreso detrás de la pantalla LCD varía entre las dos generaciones del dispositivo. (Amazon)

El ecosistema de carcasas y logotipos

Bandai diferencia comercialmente estas dos generaciones a través del empaque. Si bien existen decenas de diseños de carcasas exteriores —desde colores sólidos hasta patrones translúcidos, de neón o franquicias licenciadas—, el empaque oficial indica claramente qué software incluye. Como regla general en las reediciones actuales, la Gen 1 suele asociarse con un diseño de empaque y logotipos específicos que la diferencian de la Gen 2 para facilitar su identificación en tiendas.

Cómo adquirir un Original Tamagotchi en la actualidad

En 2026, no es necesario recurrir a plataformas de subastas o mercados de segunda mano para adquirir un modelo original de 1996 o 1997. Bandai Namco produce continuamente estas unidades mediante su programa de reediciones oficiales, conservando la placa base, los componentes de audio y la pantalla LCD sin modificaciones.

Tamagotchi
Amazon y la tienda oficial de Bandai Namco ofrecen los canales de compra del Original Tamagotchi en 2026. (Bandai)

Los canales de adquisición oficiales son los siguientes:

  • Tiendas de comercio electrónico globales: plataformas como Amazon cuentan con tiendas oficiales gestionadas directamente por Bandai, donde el inventario se actualiza regularmente con nuevas series de diseños de carcasas para las versiones Gen 1 y Gen 2.
  • Tienda oficial de Bandai Namco: la compañía dispone de la página tamagotchi-official.com, con envíos internacionales y ediciones exclusivas limitadas.
  • Cadenas minoristas: en Norteamérica y Europa, grandes superficies y tiendas especializadas en videojuegos mantienen un inventario constante de estos dispositivos en la sección de juguetes electrónicos.

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