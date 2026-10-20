El Tamagotchi Original si existe: cuáles son las diferencias entre la generación 1 y 2 hoy

El reciente anuncio de Meta sobre el desarrollo de su nuevo dispositivo portátil “Muse Charm” —un pequeño equipo impulsado por inteligencia artificial cuyo diseño y avatar virtual (Jolly) han sido comparados directamente con Tamagotchi, el clásico juguete de los años noventa— reavivó el interés del público por el formato de las mascotas digitales de bolsillo.
A pesar del avance en los dispositivos móviles y los agentes de IA, Bandai mantiene en producción activa el hardware y software exacto del Tamagotchi original. Bajo la línea comercial “Original Tamagotchi”, la compañía japonesa continúa distribuyendo estos dispositivos a nivel global en dos versiones de programación: Generación 1 (Gen 1) y Generación 2 (Gen 2).
PUBLICIDAD
Comprender las diferencias entre ambas generaciones es fundamental antes de realizar la compra, ya que las variaciones afectan directamente la jugabilidad diaria, el aspecto visual interno y las recompensas evolutivas.
Diferencias técnicas y de software
Aunque el aspecto exterior del dispositivo —una carcasa de plástico en forma de huevo con tres botones y una pantalla LCD monocromática— es idéntico en ambas generaciones, el código interno presenta tres diferencias estructurales:
El minijuego interno: para mantener el peso y la felicidad de la mascota virtual, el usuario debe interactuar a través de un minijuego.
- En la Gen 1, el juego es de azar posicional: el usuario debe adivinar hacia qué lado —izquierda o derecha— mirará el personaje en el siguiente movimiento.
- En la Gen 2, el juego es numérico y de lógica básica: la pantalla muestra un número del 1 al 9, y el usuario debe adivinar si el siguiente número generado por el sistema será mayor o menor.
El fondo de la pantalla física: la lámina impresa detrás del panel LCD cambia según la versión. Los dispositivos Gen 1 presentan un fondo con un patrón de cuadros tipo ajedrez, mientras que los modelos Gen 2 exhiben un diseño de líneas onduladas.
PUBLICIDAD
El ciclo evolutivo y los personajes: cada generación cuenta con un código genético distinto que determina en qué criatura se convertirá la mascota tras su etapa de crecimiento, según los cuidados del usuario —alimentación, disciplina y limpieza—.
- La Gen 1 incluye personajes clásicos como Mametchi, Kuchipatchi y Maskutchi, además del personaje secreto Oyajitchi.
- Gen 2La introduce una lista completamente nueva de personajes adultos, con Mimitchi y Pochitchi como figuras destacadas, y Zatchi —o Sekitoritchi en su versión japonesa— como el personaje secreto de máxima dificultad.
El ecosistema de carcasas y logotipos
Bandai diferencia comercialmente estas dos generaciones a través del empaque. Si bien existen decenas de diseños de carcasas exteriores —desde colores sólidos hasta patrones translúcidos, de neón o franquicias licenciadas—, el empaque oficial indica claramente qué software incluye. Como regla general en las reediciones actuales, la Gen 1 suele asociarse con un diseño de empaque y logotipos específicos que la diferencian de la Gen 2 para facilitar su identificación en tiendas.
PUBLICIDAD
Cómo adquirir un Original Tamagotchi en la actualidad
En 2026, no es necesario recurrir a plataformas de subastas o mercados de segunda mano para adquirir un modelo original de 1996 o 1997. Bandai Namco produce continuamente estas unidades mediante su programa de reediciones oficiales, conservando la placa base, los componentes de audio y la pantalla LCD sin modificaciones.
Los canales de adquisición oficiales son los siguientes:
- Tiendas de comercio electrónico globales: plataformas como Amazon cuentan con tiendas oficiales gestionadas directamente por Bandai, donde el inventario se actualiza regularmente con nuevas series de diseños de carcasas para las versiones Gen 1 y Gen 2.
- Tienda oficial de Bandai Namco: la compañía dispone de la página tamagotchi-official.com, con envíos internacionales y ediciones exclusivas limitadas.
- Cadenas minoristas: en Norteamérica y Europa, grandes superficies y tiendas especializadas en videojuegos mantienen un inventario constante de estos dispositivos en la sección de juguetes electrónicos.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD