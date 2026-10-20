Cubanos parodian el desfile de Victoria’s Secret entre montañas de basura para retratar la crisis

Los jóvenes posaron entre montañas de basura y escombros en una iniciativa que se ha vuelto viral por su agudo humor negro (Cortesía: @frankaldea).

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La sátira social y el humor negro han sido, históricamente, una de las herramientas de supervivencia psicológica más potentes para el pueblo cubano. En un contexto marcado por precariedades cotidianas, escasez y fallos estructurales, la creatividad popular encuentra vías insólitas para visibilizar la realidad.

Recientemente, un grupo de jóvenes creadores de contenido, conocidos en las redes sociales por su faceta como influencers y fisicoculturistas, dio de qué hablar al transformar la crítica social en un espectáculo viral. Sin escenarios millonarios, sin alta costura y prescindiendo por completo de las icónicas alas de ángel, Amanda Izquierdo Tapia, Frank Aldea y Reynier Smith Muras lograron recrear su propia versión del célebre desfile de Victoria’s Secret, adaptada de manera cruda y cómica al entorno cubano.

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El escenario elegido para este peculiar evento no fue una pasarela de lujo, sino una calle cualquiera repleta de basura acumulada, con pencas de palma y desperdicios como único telón de fondo.

La disparidad entre las poses sofisticadas de los deportistas, sus atuendos de encaje, coronas y accesorios llamativos, frente al entorno de suciedad e insalubridad pública, se convirtió en el principal recurso cómico del video. En lugar de disimular los problemas estructurales del país, los jóvenes convirtieron la crisis en la escenografía central de su presentación, transformando una caminata entre desechos en una pasarela de alta costura improvisada.

Los jóvenes cubanos Amanda Izquierdo Tapia, Frank Aldea y Reynier Smith Muras protagonizan el video, en el que desfilan entre desperdicios acumulados, vestidos para la ocasión.

El video comienza con una parodia directa a los medios oficiales. Una voz en off anuncia con ironía: «Cubainvisión presenta...», haciendo un claro guiño a la cadena de televisión estatal Cubavisión. A partir de ese momento, el desfile presenta a sus tres figuras principales, cuyos nombres artísticos funcionan como una radiografía humorística del inventario de calamidades que se viven en la Isla:

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«Hepatitis González González»: Interpretada mientras luce un conjunto rojo y una corona frente a un contenedor desbordado, su nombre hace referencia directa a las preocupaciones sanitarias y a los riesgos de epidemiología ambiental derivados de la falta de recogida de desperdicios en numerosos barrios.

«Oropuche de la Luz y Sincorriente»: Quien camina sonriente luciendo una prenda de encaje rosa. En este caso, el nombre entrelaza la alerta médica por los brotes del virus de Oropouche con la incesante crisis energética y los constantes apagones que obligan a la población a reorganizar su vida diaria en la penumbra.

«No hay Cobertura Nipinga»: Luciendo un tono rosa intenso y accesorios deslumbrantes, su caracterización satiriza las deficiencias del sistema de telecomunicaciones, la inestabilidad de la red de Internet y las recurrentes interrupciones de conectividad gestionadas por la empresa estatal ETECSA, agravadas habitualmente por los cortes de fluido eléctrico.

Tres personas carismáticas desfilan en una exhibición de moda sobre el crudo escenario urbano de La Habana. La presentación combina la alta costura con una dosis de realidad y rinde homenaje al estilo y la confianza.

Patrocinadores del apagón y el trasfondo de la protesta

La sátira no concluye con la presentación de los modelos, sino que se extiende a la estructura comercial de los grandes eventos de moda. En lugar de anunciar marcas de cosmética o alta costura, la voz en off atribuye el patrocinio del show a «la décimo quinta caída del SEN (Sistema Electroenergético Nacional) y la insalubridad pública».

Con esta frase, los creadores condensan en pocos segundos la ironía de vivir en un entorno donde los apagones prolongados y la falta de higiene urbana se han vuelto omnipresentes.

El cierre magistral del metraje rebautiza oficialmente el evento bajo el título de «Victoria Brete». Este juego de palabras sustituye el glamour internacional por la noción del “brete” o la complicación cotidiana, resumiendo el espíritu de una generación que apela al absurdo para procesar la realidad.

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Aunque el contenido fue concebido para generar risas y volverse viral en plataformas digitales, el trasfondo de la publicación transmite una narrativa mucho más profunda. Detrás de las coronas de plástico, el maquillaje y las risas de estos jóvenes fisicoculturistas, subyace una protesta simbólica sobre la degradación de los servicios básicos en Cuba.