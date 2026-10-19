El Salvador viaja a Azerbaiyán para el Mundial Sub-15

La Selecta Sub-15 viaja a Azerbaiyán con jugadores de DC United y New York Red Bulls para enfrentar a Brasil en su primer Mundial (Foto cortesía La Selecta SLV)

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La selección Sub-15 de El Salvador inició el domingo 18 de octubre su viaje hacia Bakú, Azerbaiyán, para participar en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, un torneo que pondrá a prueba al equipo ante rivales de distintas regiones.

El combinado dirigido por Kilmar Jiménez llevará a 14 futbolistas y formará parte del Grupo D, junto a Brasil, República Democrática del Congo, Guinea-Bisáu, Nepal y Túnez. La competencia se disputará entre el 22 y el 30 de octubre, bajo una modalidad de ocho contra ocho, con cambios ilimitados y dos tiempos de 20 minutos.

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El equipo apostará por transiciones rápidas en un formato de cancha reducida

La convocatoria salvadoreña reúne perfiles adaptados a un torneo de espacios cortos y partidos breves. En la portería, Rodrigo Miranda y Jefferson Rodríguez, ambos de Alianza Fútbol Club, aparecen como opciones con reflejos rápidos, una condición necesaria ante un ritmo de juego intenso.

La defensa estará integrada por Juan Cesper, Enrique Polío, Rubén Martínez, Jericho Ayala y Joshua Romero. El planteamiento prevé zagueros con movilidad, salida limpia y capacidad para sumarse a la generación ofensiva, además de despliegue físico para cubrir los espacios que deja el esquema de cancha reducida.

El Salvador disputará la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en Bakú. El equipo apostará por la velocidad y la presión alta en un formato de ocho contra ocho con tiempos de 20 minutos. (Foto cortesía La Selecta SLV)

En el mediocampo, Marco Planas, Mateo Martínez, Dealesandro Torres y Kenneth Salguero tendrán la tarea de conectar ambas áreas. Sus características apuntan a volantes con conducción veloz, recuperación y capacidad para superar líneas de presión.

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Los delanteros deberán atacar los espacios y presionar la salida rival

Lucas Chévez, Joey Rubio y Jeffry Méndez conforman la nómina de atacantes. El equipo espera que sus movimientos sin balón, la velocidad en los desmarques y la presión sobre los defensores rivales permitan generar opciones cerca del arco.

Rubio pertenece a la academia de DC United, mientras que Méndez integra la academia de New York Red Bulls. Salguero, por su parte, forma parte de Los Angeles Football Club. Los tres son los futbolistas que militan en academias de Estados Unidos dentro de la lista.

El Salvador debutará el viernes 23 de octubre ante República Democrática del Congo, a las 11:00, hora salvadoreña. El domingo 25 jugará frente a Brasil, a las 4:30, y Nepal, a las 10:45. La fase de grupos concluirá el lunes 26 con los encuentros ante Túnez y Guinea-Bisáu.

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Formato exclusivo para la Copa Mundial y Festival Sub-15

La FIFA celebrará el Festival Sub-15 en Bakú con la participación de 190 federaciones miembro para impulsar el desarrollo de jóvenes futbolistas. El Consejo de la FIFA confirmó en diciembre de 2025 la creación de estos torneos para las categorías sub-15 masculina y femenina, con participación abierta a las 211 federaciones miembro. La edición de 2026 será masculina, la de 2027 femenina y, desde 2028, se disputarán dos campeonatos independientes con selecciones de ambos sexos.

Joey Rubio, Jeffry Méndez y Kenneth Salguero llevan la experiencia de los grandes clubes de la MLS a Azerbaiyán. El combinado de Kilmar Jiménez buscará conectar velocidad y presión ante rivales de cuatro continentes distintos. (Foto cortesía La Selecta SLV)

Cada selección disputará al menos nueve encuentros y habrá hasta 20 partidos simultáneos. La competencia de 2026 tendrá una escala mayor que la Copa Mundial absoluta del mismo año, cuyo formato contempla 104 partidos distribuidos en seis semanas.

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