Patinadora salvadoreña, Ivonne Nóchez, ganó tres medallas y fijó un récord mundial en Asunción

Ivonne Nóchez cerró su participación en los World Skate Games Asunción 2026 con una cosecha de tres medallas para El Salvador. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

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Ivonne Nóchez cerró este sábado los World Skate Games Asunción 2026 con tres medallas y un récord mundial, según informó el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). La patinadora sumó una medalla de oro, una de plata y una de bronce en la cita disputada en Paraguay, donde alcanzó su quinto título mundial.

La atleta salvadoreña se impuso en la prueba One Lap o Vuelta al circuito con una marca de 31.405 segundos. El resultado le permitió conquistar su segundo campeonato mundial en la categoría senior y ampliar un historial que incluye tres títulos obtenidos en la división juvenil.

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En la final de la Vuelta al circuito, Nóchez superó a la colombiana Kollin Castro, que registró 31.745 segundos, y a la italiana Asia Negri, tercera con 31.768. La definición volvió a enfrentar a Nóchez con Castro, una de las protagonistas de las pruebas de velocidad del campeonato.

De acuerdo con la información difundida por INDES, la patinadora salvadoreña tomó ventaja en una curva de la competencia. Castro se abrió durante el trayecto, mientras Nóchez mantuvo su línea y llegó a la meta en primer lugar.

La patinadora salvadoreña alcanzó en Paraguay el quinto título mundial de su carrera deportiva. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

El oro en Vuelta al circuito elevó a cinco sus títulos mundiales

El triunfo en Asunción, Paraguay, tuvo un valor especial para la delegación salvadoreña porque permitió que sonara el himno nacional por quinta vez en los World Skate Games gracias a Nóchez. La deportista ya había logrado tres oros mundiales en la categoría juvenil, en Buenos Aires, y otro como atleta mayor en Montesilvano, Italia.

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El conseguido en la capital paraguaya consolidó su segunda consagración en el nivel senior. La actuación en One Lap también fue una de las tres preseas obtenidas por la salvadoreña durante el campeonato.

Su primera medalla en Asunción llegó en los 200 metros meta contra meta, una prueba en la que consiguió el bronce. Antes de la final, Nóchez había establecido un récord mundial de 18.389 segundos durante la ronda clasificatoria.

En la definición por las medallas, la representante de El Salvador registró 18.615 segundos. Aunque no pudo repetir el tiempo de la clasificación, se subió al podio tras fijar una nueva referencia mundial en la distancia.

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La salvadoreña fijó un récord mundial de 18.389 segundos durante la ronda clasificatoria de los 200 metros meta contra meta. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

La plata en los 100 metros carriles completó su podio en Paraguay

La tercera medalla de la participación de Nóchez fue la plata en los 100 metros carriles, su última prueba en los World Skate Games Asunción 2026. La patinadora cruzó la meta con un tiempo de 10.713 segundos, resultado con el que cerró su programa competitivo.

Las tres preseas obtenidas en Paraguay se repartieron entre el oro de la Vuelta al circuito, el bronce de los 200 metros meta contra meta y la plata de los 100 metros carriles. A esos resultados se añadió el récord mundial logrado en la fase clasificatoria de los 200 metros.

La participación en Asunción se produjo después de un 2025 en el que Nóchez consiguió dos medallas de oro en los Juegos Mundiales de Chengdú, China. En aquella competencia ganó dos pruebas y completó un doblete para el patinaje salvadoreño.

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