El Salvador

El Salvador: Cuerpos de socorro evacuaron a familias tras el desborde de un río en San Vicente Sur

Socorristas de Cruz Verde auxiliaron a residentes de la lotificación La Ilusión, donde unas ocho casas sufrieron afectaciones y una persona recibió asistencia médica por presión arterial elevada

Inundaciones, El Salvador, lluvias
El desbordamiento de un río provocó daños en alrededor de ocho viviendas de la lotificación La Ilusión en San Vicente Sur. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña La Paz Este)
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El desbordamiento de un río cercano a la lotificación La Ilusión, en San Vicente Sur, provocó afectaciones en alrededor de ocho viviendas y obligó a realizar evacuaciones preventivas y atención prehospitalaria a personas de la zona, según informó este sábado Cruz Verde Salvadoreña La Paz Este.

Socorristas de la institución llegaron al sector, situado en el departamento de San Vicente, después de que la crecida del cauce alcanzara viviendas de la comunidad. El personal brindó apoyo a los residentes afectados y verificó las condiciones de las familias expuestas a la emergencia.

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Entre las atenciones, auxiliaron a una persona que presentó una crisis hipertensiva acompañada por un cuadro de nerviosismo. La víctima fue estabilizada en el lugar y no se informó sobre su traslado a un centro asistencial.

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Cruz Verde Salvadoreña atendió a una persona con crisis hipertensiva tras la crecida del cauce en San Vicente Sur. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña La Paz Este)

Cruz Verde indicó que sus elementos recorrieron la lotificación para identificar otras necesidades médicas o de evacuación. El monitoreo también incluyó viviendas impactadas por el agua, con el fin de conocer la situación de sus ocupantes y detectar posibles riesgos.

La emergencia dejó bajo observación a varias viviendas de la zona, mientras los equipos de primera respuesta mantuvieron las labores de verificación. Las autoridades competentes serán las encargadas de ampliar la información sobre el desborde, las causas que llevaron al aumento del caudal y el número definitivo de personas afectadas.

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Las inundaciones y las crecidas de ríos pueden generar riesgos para quienes viven en comunidades cercanas a quebradas o cauces. Además de la entrada de agua a las viviendas, estas situaciones pueden provocar daños en caminos, interrupciones en el tránsito y dificultades para que los servicios de emergencia accedan a los sectores afectados.

En este caso, la intervención prehospitalaria permitió asistir a una de las personas afectadas por la emergencia en medio de un cuadro de presión arterial elevada y tensión emocional. La presencia de socorristas también facilitó la evaluación de las condiciones de las familias que permanecían en el área.

La institución de primera respuesta señaló que continuará atenta a las necesidades que puedan surgir en la comunidad.

Los equipos de socorro recorrieron la lotificación para identificar riesgos adicionales y necesidades médicas entre los residentes. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña La Paz Este)
Los equipos de socorro recorrieron la lotificación para identificar riesgos adicionales y necesidades médicas entre los residentes. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña La Paz Este)

Alcaldía de la Libertad Oeste asistió a vecinos por inundaciones en Colón y otros sectores

Por su parte, las lluvias también causaron anegamientos en distintos puntos de La Libertad Oeste, donde la alcaldía informó que atendió una emergencia en la colonia San José 1, en el distrito de Colón.

Personal municipal evacuó a una persona que quedó atrapada por la fuerza del agua. La comuna indicó que desplegó equipos en el sector para asistir a los residentes afectados por la inundación.

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Las cuadrillas de emergencia limpiaron los tragantes en la residencial Las Brisas de Lourdes para evitar obstrucciones por basura. (Cortesía: Alcaldía Municipal de La Libertad Oeste)

Las cuadrillas también se trasladaron a la residencial Las Brisas de Lourdes, donde realizaron trabajos en los tragantes para evitar que quedaran bloqueados por los desechos arrastrados desde la quebrada Las Brisas. La municipalidad pidió a la población no arrojar basura en esa zona, ante el riesgo de que los drenajes se obstruyan y agraven las inundaciones.

Además, autoridades locales verificaron daños en la colonia Hermosa Provincia después de la tormenta. La municipalidad señaló que no tenía registro de víctimas mortales y que buscaría mecanismos de apoyo para las familias con pérdidas materiales.

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