El Salvador

Dos salvadoreños pierden la vida en trágicos accidentes provocados por ebriedad y falta de licencia de conducir

Manejar ebrio y circular sin licencia de conducir volvieron a desencadenar tragedias mortales en las carreteras de El Salvador, cobrando la vida de dos personas en Usulután y Armenia durante las últimas horas

La conducción bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad continúan provocando siniestros fatales en las carreteras salvadoreñas (Cortesía: PNC).
La conducción bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad continúan provocando siniestros fatales en las carreteras salvadoreñas (Cortesía: PNC).
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Los accidentes de tránsito continúan al alza en todo el territorio salvadoreño, cobrando vidas trágicamente debido a actos de irresponsabilidad e imprudencia al volante. En las últimas horas, una serie de lamentables percances viales han vuelto a poner en evidencia el peligro letal que representan conductas como conducir bajo los efectos del alcohol o circular sin la debida licencia de conducir.

Uno de los hechos fatales ocurrió sobre el kilómetro 113 de la carretera Litoral, en la jurisdicción de Usulután. En este tramo vial, un conductor que manejaba en presunto estado de ebriedad perdió la vida tras colisionar frontalmente con otro vehículo.

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A raíz del fuerte impacto, el conductor del segundo automóvil involucrado resultó con severas lesiones, por lo que tuvo que ser auxiliado y trasladado de emergencia a un centro hospitalario cercano.

En un hecho posterior sobre el kilómetro 33 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate, en la jurisdicción de Armenia, se registró otra tragedia vial. En dicho tramo, el conductor de un vehículo perdió el control de la unidad e impactó frontalmente a un motociclista, quien falleció de manera instantánea debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades policiales procesaron la escena y capturaron al responsable del percance, identificado como José Armando Martínez Henríquez, de 33 años de edad, quien conducía de forma ilegal al no poseer licencia de conducir. El vehículo le fue incautado y el sujeto será remitido a las autoridades judiciales correspondientes para responder por el delito de homicidio culposo.

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La conducción bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad continúan provocando siniestros fatales en las carreteras salvadoreñas.

Asimismo, personal de la Marina Nacional brindó auxilio oportuno a dos personas más que resultaron lesionadas en un percance vial ocurrido en el sector de San Juan del Gozo, distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.

Cifras alarmantes: Los accidentes de tránsito continúan al alza

Las estadísticas oficiales del período comprendido entre el 1 de enero y el 17 de octubre reflejan un preocupante e incesante incremento en la siniestralidad vial en comparación con el año anterior.

De igual manera, el impacto de los accidentes en motocicleta registra un incremento crítico y desproporcionado entre 2025 y 2026. Los siniestros viales aumentaron un 26.9 %, pasando de 3,477 a 4,412 casos, lo que eleva el promedio de 12 a 15 accidentes diarios.

Por su parte, la cifra de motociclistas lesionados subió un 32.8 %, pasando de 3,265 a 4,337 personas afectadas. La situación es aun más alarmante en las víctimas fatales, con un alza del 34.5 % al subir de 383 a 515 fallecidos, promediando 2 muertes diarias.

Los siniestros viales continúan al alza en 2026, dejando un saldo que ya supera los 1,150 fallecidos y más de 12,600 lesionados (Cortesía: ONASEVI).
Los siniestros viales continúan al alza en 2026, dejando un saldo que ya supera los 1,150 fallecidos y más de 12,600 lesionados (Cortesía: ONASEVI).

Frente a este panorama, los datos oficiales detallan que la imprudencia humana sigue siendo el factor determinante en la mayoría de emergencias viales en el país:

  1. Distracción del conductor: Es la causa principal de siniestros viales con 4,666 percances registrados, además de provocar 2,822 personas lesionadas. El uso de teléfonos celulares mientras se maneja encabeza estas distracciones.
  2. Invadir carril: Representa la segunda causa de percances (3,696 casos) y la primera causa directa de personas lesionadas en el país, dejando un saldo de 2,886 heridos.
  3. No respetar señal prioritaria: Ocupa el tercer lugar con 2,237 siniestros viales y 1,758 lesionados acumulados en el año.
  4. No guardar distancia de seguridad: Ha ocasionado 2,216 siniestros viales y un total de 1,039 personas con lesiones.
  5. Velocidad inadecuada: Registra 1,156 percances viales y 1,169 lesionados en las carreteras.

Las autoridades de tránsito y de seguridad pública enfatizan de manera constante el llamado urgente a no ponerse al volante bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes. El consumo de alcohol reduce drásticamente los reflejos, altera la percepción del entorno, reduce la capacidad de reacción y distorsiona el juicio sobre el riesgo y la velocidad.

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