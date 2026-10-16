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Por 30.000 dólares, 1 de cada 8 peruanos haría clic en un link sospechoso en la computadora de su empresa

El phishing y los enlaces maliciosos ponen en riesgo los datos corporativos cuando los trabajadores ignoran las medidas de seguridad

Trabajadores peruanos estarían dispuestos a ingresar a enlaces maliciosos si les ofrecieran 30.000 dólares.
Trabajadores peruanos estarían dispuestos a ingresar a enlaces maliciosos si les ofrecieran 30.000 dólares.
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Uno de cada ocho trabajadores peruanos haría clic o consideraría hacerlo en un enlace sospechoso desde el equipo de su empresa si recibiera una recompensa de 30.000 dólares. Así lo revela un estudio de Kaspersky, que advierte sobre los riesgos que pueden surgir cuando un incentivo económico lleva a los empleados a ignorar las medidas de seguridad informática.

Según los resultados, el 11% de los trabajadores en Perú dudaría antes de aceptar la propuesta, pero finalmente haría clic, mientras que el 1% lo haría de inmediato. Aunque la mayoría asegura que rechazaría el incentivo, las cifras muestran que una parte de los colaboradores podría exponerse deliberadamente a una amenaza capaz de comprometer información y sistemas corporativos.

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El estudio también encontró que el 26% de los encuestados consultaría primero con el gerente de Tecnología de la Información (TI) antes de interactuar con el enlace. Este comportamiento destaca la importancia de establecer protocolos claros para reportar situaciones sospechosas y evitar que una decisión individual termine afectando a toda una organización.

Un bajo porcentaje de trabajadores peruanos consultaría con alguien de TI si debe de ingresar a un enlace malicioso.
Un bajo porcentaje de trabajadores peruanos consultaría con alguien de TI si debe de ingresar a un enlace malicioso.

El riesgo de un clic para la seguridad de las empresas

Los enlaces sospechosos pueden conducir a páginas diseñadas para robar contraseñas, recopilar información confidencial o instalar programas maliciosos en los dispositivos. En un entorno corporativo, las consecuencias pueden extenderse más allá del equipo de un trabajador, especialmente si este tiene acceso a archivos internos, cuentas empresariales o sistemas de la organización.

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Los ataques de phishing, por ejemplo, utilizan mensajes y páginas que aparentan ser legítimos para engañar a las personas y conseguir que entreguen sus credenciales. Si los delincuentes obtienen acceso a una cuenta corporativa, podrían intentar desplazarse hacia otros sistemas o utilizar la información sustraída para realizar nuevos ataques.

Leandro Cuozzo, analista sénior de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, señala que las empresas deben evaluar si sus colaboradores saben cómo actuar ante situaciones de riesgo.

El phishing, smishing y la suplantación de identidad buscan engañar al usuario sin tener que vulnerar los sistemas de una entidad.
Ingresas a enlaces sospechosos desde la empresa en la que trabajas podría ser peligroso para la organización, especialmente si manejas información interna. Foto: Splashtop

“No basta con esperar que una persona reconozca un enlace sospechoso, especialmente cuando existen incentivos que pueden llevarla a tomar una mala decisión”, afirma el especialista. Por ello, recomienda combinar capacitación, protocolos de reporte y herramientas de seguridad capaces de bloquear contenidos maliciosos antes de que un clic provoque un incidente.

Cómo pueden prevenir las empresas los ataques informáticos

Entre las medidas recomendadas por Kaspersky figura la capacitación continua de los empleados. Los entrenamientos sobre phishing e ingeniería social permiten reconocer mensajes fraudulentos, identificar señales de alerta y aprender cómo informar sobre posibles amenazas. La compañía cuenta con una plataforma de formación en seguridad para organizaciones.

Otra recomendación es establecer canales claros para reportar enlaces, archivos o mensajes sospechosos. Los trabajadores deben conocer a quién acudir y cómo comunicar una alerta, sin temor a represalias por informar de una posible equivocación.

Las empresas también pueden limitar los permisos de cada usuario a las funciones que necesita para realizar su trabajo. Esta práctica, conocida como principio de mínimo privilegio, ayuda a reducir el alcance de un incidente si una cuenta o un dispositivo resulta comprometido.

Una laptop con una ventana emergente que indica un enlace sospechoso y un formulario digital que solicita datos personales y bancarios.
Las compañías pueden reducir el ataque de phishing realizando capacitaciones a sus empleados para que no hagan clic en enlaces sospechosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estas medidas se suman las simulaciones de phishing, que permiten evaluar cómo reaccionan los equipos ante amenazas ficticias e identificar qué aspectos requieren más capacitación.

La tecnología también cumple un papel preventivo

La formación de los trabajadores debe complementarse con soluciones de seguridad informática que detecten y bloqueen amenazas. Estas herramientas pueden ayudar a identificar comportamientos sospechosos, investigar posibles ataques y responder antes de que el problema se extienda a otros sistemas.

El estudio pone el foco en un desafío para las empresas: la seguridad informática no depende únicamente de instalar programas de protección. También requiere que los trabajadores sepan cómo actuar cuando reciben una comunicación sospechosa y que tengan procedimientos claros para verificarla.

Ante una oferta inesperada o un enlace dudoso, la recomendación es detenerse, no hacer clic y consultar con el área responsable de seguridad o TI. En una organización, una decisión individual puede tener consecuencias que van mucho más allá de un solo dispositivo.

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