El Salvador

San Salvador Centro acoge el III Congreso Iberoamericano de Parques con delegaciones de nueve ciudades

Nueve ciudades debaten en el Parque Cuscatlán cómo los espacios públicos y el patrimonio pueden impulsar la economía local. La capital salvadoreña lleva tres ediciones consecutivas como anfitriona del encuentro

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo apoya la realización del foro junto a la alcaldía capitalina./ (Alcaldía de San Salvador Centro)
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo apoya la realización del foro junto a la alcaldía capitalina./ (Alcaldía de San Salvador Centro)
Guardar

San Salvador Centro es sede del III Congreso Iberoamericano de Parques y Espacios Públicos, una cita que reúne a delegaciones de nueve ciudades para debatir cómo la recuperación urbana, el patrimonio y las áreas verdes pueden fortalecer la actividad turística.

El encuentro se realiza en el Parque Cuscatlán bajo el lema “Parques, Patrimonio y Ciudad: Nuevos Espacios para el Turismo Iberoamericano”. Participan representantes de Bogotá, Guatemala, Lima, San José, San Juan, Sucre, Tegucigalpa, San Pedro Garza y San Salvador Centro.

PUBLICIDAD

La agenda incluye debates sobre gestión, activación y conservación de parques, plazas y espacios culturales. La Municipalidad plantea que estos lugares pueden convertirse en puntos de encuentro para residentes y visitantes, además de aportar a la economía local mediante actividades recreativas, culturales y comerciales.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, sostuvo durante la inauguración que el objetivo de la recuperación urbana excede las obras de infraestructura. “Recuperar una ciudad significa devolvérsela a su gente”, afirmó el funcionario, de acuerdo con información difundida por la comuna.

El encuentro se realiza en el Parque Cuscatlán bajo el lema Parques, Patrimonio y Ciudad: Nuevos Espacios para el Turismo Iberoamericano./ (Alcaldía Municipal de San Salvador Centro)
El encuentro se realiza en el Parque Cuscatlán bajo el lema Parques, Patrimonio y Ciudad: Nuevos Espacios para el Turismo Iberoamericano./ (Alcaldía Municipal de San Salvador Centro)

Las dos ediciones anteriores del Congreso Iberoamericano de Parques y Espacios Públicos también se realizaron en la capital salvadoreña. La primera tuvo lugar los días 16 y 17 de mayo de 2023 en el Parque Cuscatlán, con la participación de especialistas y autoridades de 12 ciudades iberoamericanas.

PUBLICIDAD

Aquella edición incluyó 25 ponencias y mesas de diálogo, con 29 expositores y moderadores nacionales e internacionales. Los organizadores abordaron temas relacionados con la administración de parques urbanos, la participación ciudadana, las fuentes de financiamiento y el uso del espacio público como herramienta para promover el turismo.

La segunda edición se celebró en 2025 en instalaciones de la Embajada de México en El Salvador. Según la Fundación Gloria Kriete, el programa estuvo centrado en la gestión de parques y la recuperación de espacios públicos, con debates sobre sostenibilidad, inclusión y resiliencia urbana.

La continuidad del congreso en San Salvador permite a la ciudad exhibir las intervenciones desarrolladas en el Centro Histórico y en otros sectores de la capital. El Parque Cuscatlán, que vuelve a funcionar como sede, forma parte de esa estrategia de promoción de áreas verdes y espacios destinados a actividades comunitarias.

El III Congreso Iberoamericano de Parques y Espacios Públicos se desarrolla con la participación de delegaciones de nueve ciudades./ (Alcaldía Municipal de San Salvador Centro)
El III Congreso Iberoamericano de Parques y Espacios Públicos se desarrolla con la participación de delegaciones de nueve ciudades./ (Alcaldía Municipal de San Salvador Centro)

El Plan de Revitalización busca ampliar las áreas peatonales

La Alcaldía de San Salvador Centro ha vinculado la recuperación de calles, plazas y aceras con su Plan de Revitalización del Centro Histórico. Esta año, la municipalidad ha informado sobre el retiro voluntario de 250 puestos de venta en sectores como La Placita, la Plaza 14 de Julio y tramos de la 1.ª calle Poniente, la 1.ª avenida Norte y la avenida España.

Las intervenciones incluyeron limpieza, demolición de estructuras, retiro de escombros y mantenimiento de drenajes. La comuna indicó que los comerciantes recibieron alternativas de reubicación en mercados municipales para continuar sus actividades.

Otro de los sectores recuperados fue el entorno de la iglesia El Calvario, donde la alcaldía informó que más de 1,400 puestos comerciales fueron retirados en 2023. La intervención abarcó también la Plaza de las Banderas, calles cercanas y áreas próximas al Mercado Sagrado Corazón.

El III Congreso cierra con debates sobre alianzas institucionales y modelos de gestión para conservar los espacios recuperados. La actividad cuenta con la organización de la Alcaldía de San Salvador Centro, la Fundación Parque Cuscatlán (Fundaparc), el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Temas Relacionados

CongresoSan SalvadorEspacio públicoEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lluvias en El Salvador: una quebrada se desbordó y dejó dos vehículos bajo el agua

Las lluvias nocturnas del jueves elevaron el caudal hasta alcanzar un metro de altura sobre la carretera antigua hacia Ilobasco. Los Bomberos intervinieron para rescatar los vehículos atrapados mientras las precipitaciones golpeaban varios puntos del país

Lluvias en El Salvador: una quebrada se desbordó y dejó dos vehículos bajo el agua

Un tribunal de San Salvador condena a 26 miembros de la MS-13 a penas de hasta 45 años

La estructura Alaskas Locos Salvatruchos operaba en Soyapango e Ilopango, según Centros Judiciales El Salvador, que informó que las sentencias se dictaron por el delito de agrupaciones ilícitas contra los procesados

Un tribunal de San Salvador condena a 26 miembros de la MS-13 a penas de hasta 45 años

El caserío que desapareció del mapa, pero no de la memoria: El Salvador enfrenta juicio por crímenes de guerra

En 1982, soldados del Batallón Atlacatl arrasaron una comunidad salvadoreña y dejaron decenas de muertos, entre ellos niños. Décadas después, el caso llegó a la Corte IDH con cargos de tortura, desaparición forzada y encubrimiento estatal

El caserío que desapareció del mapa, pero no de la memoria: El Salvador enfrenta juicio por crímenes de guerra

El sistema de pensiones de El Salvador en crisis: solo uno de cada tres adultos mayores cobra jubilación y el 69% no llega a fin de mes

Una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas revela que el 67.2% de quienes superaron la edad de retiro no recibe ningún pago mensual. Quienes sí cobran aseguran que necesitarían 852 dólares al mes para vivir bien.

El sistema de pensiones de El Salvador en crisis: solo uno de cada tres adultos mayores cobra jubilación y el 69% no llega a fin de mes

Capturan a un hombre acusado de encerrar a su pareja, dejarla sin comer y golpearla con un martillo en El Salvador

El sospechoso afrontará cargos por privación de libertad, amenazas y lesiones, de acuerdo con la Policía Nacional Civil

Capturan a un hombre acusado de encerrar a su pareja, dejarla sin comer y golpearla con un martillo en El Salvador

TECNO

El 50% de los latinoamericanos fue víctima de estafas con servicios de banca digital

El 50% de los latinoamericanos fue víctima de estafas con servicios de banca digital

Steam tiene cinco nuevos juegos disponibles para jugar gratis por tiempo limitado

Qué son los exoesqueletos, los trajes robóticos que ya se usan en fábricas, rescates y hospitales

Meta cambió sus términos y ahora podría usar gratis el contenido de los medios para entrenar su IA

Cómo cancelar el envío de un correo en Gmail y que ya no quiero que lo vean

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Lady Gaga le canta La Vie en Rose a su hija cada noche y asegura sentirse en una “familia completa” con Michael Polansky

“Ella es probablemente la mejor para darme consejos matrimoniales”: Selena Gomez se refirió a su vínculo con Taylor Swift

Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a unirse como los O'Connell en la cuarta entrega de La Momia

MUNDO

El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El rey de Marruecos tomó juramento al Gobierno de la primera ministra Fátima Ezzahra El Mansuri

Venezuela: una ONG pidió a la oposición que gestione la derogación de la Ley contra el Odio

Rusia confisca más activos de empresas europeas en represalia por el apoyo a Ucrania

La mayoría del consejo del Banco de Japón apunta a mantener las tasas sin cambios en octubre