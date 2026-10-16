San Salvador Centro acoge el III Congreso Iberoamericano de Parques con delegaciones de nueve ciudades

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo apoya la realización del foro junto a la alcaldía capitalina./ (Alcaldía de San Salvador Centro)

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San Salvador Centro es sede del III Congreso Iberoamericano de Parques y Espacios Públicos, una cita que reúne a delegaciones de nueve ciudades para debatir cómo la recuperación urbana, el patrimonio y las áreas verdes pueden fortalecer la actividad turística.

El encuentro se realiza en el Parque Cuscatlán bajo el lema “Parques, Patrimonio y Ciudad: Nuevos Espacios para el Turismo Iberoamericano”. Participan representantes de Bogotá, Guatemala, Lima, San José, San Juan, Sucre, Tegucigalpa, San Pedro Garza y San Salvador Centro.

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La agenda incluye debates sobre gestión, activación y conservación de parques, plazas y espacios culturales. La Municipalidad plantea que estos lugares pueden convertirse en puntos de encuentro para residentes y visitantes, además de aportar a la economía local mediante actividades recreativas, culturales y comerciales.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, sostuvo durante la inauguración que el objetivo de la recuperación urbana excede las obras de infraestructura. “Recuperar una ciudad significa devolvérsela a su gente”, afirmó el funcionario, de acuerdo con información difundida por la comuna.

El encuentro se realiza en el Parque Cuscatlán bajo el lema Parques, Patrimonio y Ciudad: Nuevos Espacios para el Turismo Iberoamericano./ (Alcaldía Municipal de San Salvador Centro)

Las dos ediciones anteriores del Congreso Iberoamericano de Parques y Espacios Públicos también se realizaron en la capital salvadoreña. La primera tuvo lugar los días 16 y 17 de mayo de 2023 en el Parque Cuscatlán, con la participación de especialistas y autoridades de 12 ciudades iberoamericanas.

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Aquella edición incluyó 25 ponencias y mesas de diálogo, con 29 expositores y moderadores nacionales e internacionales. Los organizadores abordaron temas relacionados con la administración de parques urbanos, la participación ciudadana, las fuentes de financiamiento y el uso del espacio público como herramienta para promover el turismo.

La segunda edición se celebró en 2025 en instalaciones de la Embajada de México en El Salvador. Según la Fundación Gloria Kriete, el programa estuvo centrado en la gestión de parques y la recuperación de espacios públicos, con debates sobre sostenibilidad, inclusión y resiliencia urbana.

La continuidad del congreso en San Salvador permite a la ciudad exhibir las intervenciones desarrolladas en el Centro Histórico y en otros sectores de la capital. El Parque Cuscatlán, que vuelve a funcionar como sede, forma parte de esa estrategia de promoción de áreas verdes y espacios destinados a actividades comunitarias.

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El III Congreso Iberoamericano de Parques y Espacios Públicos se desarrolla con la participación de delegaciones de nueve ciudades./ (Alcaldía Municipal de San Salvador Centro)

El Plan de Revitalización busca ampliar las áreas peatonales

La Alcaldía de San Salvador Centro ha vinculado la recuperación de calles, plazas y aceras con su Plan de Revitalización del Centro Histórico. Esta año, la municipalidad ha informado sobre el retiro voluntario de 250 puestos de venta en sectores como La Placita, la Plaza 14 de Julio y tramos de la 1.ª calle Poniente, la 1.ª avenida Norte y la avenida España.

Las intervenciones incluyeron limpieza, demolición de estructuras, retiro de escombros y mantenimiento de drenajes. La comuna indicó que los comerciantes recibieron alternativas de reubicación en mercados municipales para continuar sus actividades.

Otro de los sectores recuperados fue el entorno de la iglesia El Calvario, donde la alcaldía informó que más de 1,400 puestos comerciales fueron retirados en 2023. La intervención abarcó también la Plaza de las Banderas, calles cercanas y áreas próximas al Mercado Sagrado Corazón.

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El III Congreso cierra con debates sobre alianzas institucionales y modelos de gestión para conservar los espacios recuperados. La actividad cuenta con la organización de la Alcaldía de San Salvador Centro, la Fundación Parque Cuscatlán (Fundaparc), el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).