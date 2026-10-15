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Una isla del Adriático ofrece alojamiento a cambio de cuidar animales rescatados

El proyecto propone estadías de al menos tres semanas para trabajar hasta cuatro horas por día en un refugio con más de 50 animales

Un refugio en la isla croata de Hvar ofrece alojamiento gratuito a cambio de cuidar animales rescatados durante al menos tres semanas (Wikimedia Commons)
Un refugio en la isla croata de Hvar ofrece alojamiento gratuito a cambio de cuidar animales rescatados durante al menos tres semanas (Wikimedia Commons)
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Una convocatoria de voluntariado en Hvar, una isla croata del mar Adriático, ofrece alojamiento a cambio de cuidar animales rescatados durante una estadía mínima de tres semanas. La propuesta contempla colaboración diaria en un refugio con burros, gatos, perros y un poni. Los pasajes, el seguro de viaje, los traslados internos y otros gastos quedan a cargo de cada participante.

La iniciativa fue difundida por la plataforma Worldpackers. Está dirigida a viajeros solos, parejas y dúos que puedan realizar tareas físicas y comunicarse en inglés.

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El refugio se encuentra en la isla de Hvar, frente a la costa de Dalmacia, en Croacia. La persona responsable busca apoyo para sostener la rutina diaria de atención de los animales, que requiere varias horas de trabajo.

El refugio necesita apoyo para cuidar a los animales

De acuerdo con la descripción de la convocatoria, el espacio alberga siete burros, más de 40 gatos, un poni y cinco perros. El responsable explicó que su jornada se concentra en la atención de los animales y que la participación de los voluntarios permite distribuir las actividades cotidianas.

Entre las tareas previstas figuran el traslado de heno, la limpieza de los recintos de los burros, la alimentación y el cuidado de gatos y perros, además de los paseos con los canes. Según las necesidades del predio y las aptitudes de cada participante, también pueden incorporarse labores de jardinería y mantenimiento.

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La convocatoria establece una dedicación de entre tres y cuatro horas por día, seis días a la semana. El esquema incluye una jornada libre, aunque los horarios pueden variar según la estación. La mayor parte de las actividades se concentra por la mañana y hacia el final de la tarde o al comienzo de la noche, en función de la rutina de los animales.

El proyecto solicita buena condición física, sobre todo para cumplir las tareas durante los períodos de altas temperaturas, además de un nivel conversacional de inglés. El anuncio también requiere interés genuino por el bienestar animal, ya que buena parte de la dinámica diaria se realiza de manera autónoma.

Las actividades diarias comprenden la limpieza de recintos, la alimentación de las especies, paseos caninos y tareas de mantenimiento (Worldpackers)
Las actividades diarias comprenden la limpieza de recintos, la alimentación de las especies, paseos caninos y tareas de mantenimiento (Worldpackers)

Qué incluye la estadía

A cambio de la colaboración, el refugio ofrece una habitación privada o compartida, según la cantidad de personas que coincidan durante cada período. En verano suelen alojarse entre cuatro y cinco voluntarios, mientras que en invierno el número puede reducirse, de acuerdo con la información publicada en Worldpackers.

Las instalaciones cuentan con cocina equipada, lavandería y conexión básica a internet. Los participantes también pueden utilizar bicicletas para desplazarse por la isla durante los momentos sin tareas asignadas. El responsable indicó que, una vez finalizada la jornada, cada voluntario puede organizar su tiempo libre.

La propuesta no cubre los vuelos internacionales ni los traslados internos en Croacia. Tampoco incluye el seguro de viaje ni la gestión de visado cuando ese requisito sea necesario. Por ese motivo, los interesados deben considerar esos costos y revisar las condiciones de ingreso al país antes de confirmar su participación.

La estadía mínima es de tres semanas. La inscripción está disponible desde octubre mediante la plataforma de intercambio, que vincula a anfitriones con viajeros dispuestos a colaborar en proyectos a cambio de hospedaje u otros servicios definidos por cada anfitrión.

El hospedaje incluye acceso a cocina equipada, lavandería, conexión a internet y bicicletas para desplazarse por la isla (Worldpackers)
El hospedaje incluye acceso a cocina equipada, lavandería, conexión a internet y bicicletas para desplazarse por la isla (Worldpackers)

Combinar las tareas del refugio con recorridos por la costa dálmata

Fuera del horario de trabajo, el entorno permite realizar paseos a pie, en bicicleta o por mar. La playa más cercana se ubica a unos 30 minutos a pie del alojamiento, según la publicación. También es posible acercarse a las localidades de la isla para hacer compras o recorrer los espacios públicos.

La ciudad de Hvar cuenta con un casco histórico de calles empedradas, comercios y terrazas junto al puerto. Entre los sitios mencionados para visitar se encuentra la Fortaleza Española, situada en altura y con vistas sobre el pueblo, el puerto y las islas cercanas.

Otra opción para los días libres son las islas Pakleni, un archipiélago frente a la costa de Hvar al que se llega en barco. Sus calas y sectores de vegetación mediterránea integran los recorridos habituales de quienes visitan la zona durante la temporada turística.

Los senderos entre viñedos y campos de lavanda completan los paisajes de la isla. Para quienes se sumen al voluntariado, el tiempo disponible dependerá de la organización diaria del refugio y de las tareas asignadas, cuya prioridad será la atención de los animales rescatados.

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