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El momento en el que un drone ruso se estrelló contra un supermercado en la región ucraniana de Odesa

El gobernador Oleh Kiper difundió grabaciones de seguridad del ataque en Mayaky, donde las llamas destruyeron el local y los equipos de emergencia desplegaron un camión y maquinaria para atender los daños

El momento en el que un drone ruso se estrelló contra un supermercado en la región ucraniana de Odesa

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Un drone ruso impactó un supermercado en Mayaky, en la región ucraniana de Odesa, y dejó cuatro personas heridas este jueves 15 de octubre, según informó el gobernador regional, Oleh Kiper. El aparato, propulsado por un motor a reacción, provocó además un incendio de grandes dimensiones en el establecimiento.

Kiper compartió en Telegram imágenes de una cámara de seguridad que registraron el momento en que el drone alcanzó el edificio. El video también muestra las consecuencias del ataque en la zona comercial.

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Tras el impacto, un camión de bomberos se situó frente al supermercado destruido. Las imágenes difundidas muestran daños en la estructura del local, una excavadora en el lugar y al gobernador mientras conversaba con personas en la calle.

Zelensky alertó por el aumento de drones rusos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó este jueves que Rusia incrementó el uso de drones de larga distancia contra objetivos situados en la retaguardia ucraniana. El mandatario vinculó esa ofensiva con restricciones que, según dijo, afectan las capacidades defensivas de su país.

En un mensaje publicado en X, red social de Elon Musk, Zelensky aseguró: “Hemos tenido ya más de 850 drones Shahed”. Precisó que la cifra corresponde al período comprendido entre la medianoche del martes al miércoles y las 9.00 del jueves, equivalentes a las 6.00 GMT.

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El gobernador Oleh Kiper difundió imágenes de cámaras de seguridad que registraron la destrucción en la zona comercial de Mayaky. (REUTERS/ARCHIVO)
El gobernador Oleh Kiper difundió imágenes de cámaras de seguridad que registraron la destrucción en la zona comercial de Mayaky. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente sostuvo que el aumento de los ataques coincide con limitaciones en la transferencia de inteligencia y en el suministro de conexión de los satélites Starlink desde Estados Unidos. Según Zelensky, esas restricciones reducen la velocidad de las capacidades defensivas ucranianas.

Zelensky denunció que SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk y propietaria de la tecnología Starlink que utiliza el Ejército ucraniano para sus comunicaciones, restringió la velocidad con la que sus terminales prestan servicio. El mandatario afirmó que esa situación afecta gravemente las operaciones aéreas y de defensa antiaérea de Ucrania.

Musk respaldó en las últimas horas las críticas de su aliado Donald Trump contra Zelensky y los llamados del presidente estadounidense a un cambio de liderazgo en Ucrania.

El presidente Zelensky afirmó que Estados Unidos omitió en dos ocasiones el envío de inteligencia sobre misiles balísticos rusos. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
El presidente Zelensky afirmó que Estados Unidos omitió en dos ocasiones el envío de inteligencia sobre misiles balísticos rusos. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Las denuncias sobre inteligencia estadounidense

Zelensky también afirmó que Ucrania no recibió en dos ocasiones durante esta semana la información de inteligencia que suele obtener de Estados Unidos sobre el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Rusia.

Según el presidente, en ambos episodios el Ejército ucraniano no pudo detectar los misiles hasta que estuvieron cerca de sus objetivos.

El mandatario reconoció además que la administración Trump amenazó a Kiev con interrumpir el suministro de información de inteligencia si Ucrania no pone fin a los ataques contra refinerías rusas.

Zelensky afirmó que Ucrania está dispuesta a detener esas operaciones solo si Rusia también deja de atacar su sistema energético.

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