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Una mujer fue acusada en Australia de envenenar la comida de una compañera de trabajo con una sustancia tóxica para caracoles

La Policía local sostuvo que colocó un químico en una comida compartida en el trabajo. La víctima detectó gránulos verdes y sintió adormecimiento en la lengua tras probar el plato. El caso sigue en investigación

Mano sosteniendo una pala azul llena de gránulos verdes sobre un saco revestido de plástico transparente
La Policía local sostuvo que la acusada colocó una sustancia tóxica en una comida compartida en el trabajo. La víctima detectó gránulos verdes y sintió adormecimiento en la lengua tras probar el plato. El caso sigue en investigación (Captura de video)
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Una mujer de 43 años fue acusada en Australia Occidental por presuntamente añadir veneno para caracoles al curry que una compañera de trabajo había preparado para compartir durante una pausa laboral. La Policía indicó que el producto contenía metaldehído, una sustancia que puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.

El hecho derivó en una investigación durante varios meses, según informó la BBC. La presunta víctima, una mujer de 58 años que mantenía una relación sentimental con la acusada, advirtió que la comida contenía gránulos verdes brillantes cuando regresó al comedor laboral para consumir las sobras al mediodía.

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La víctima detectó cambios en la comida después de probar una porción

Según la información difundida por el medio, la trabajadora había preparado el curry para compartirlo con sus compañeros durante la pausa de la mañana. La comida permaneció luego en la sala destinada al personal, donde ella guardó una parte para su almuerzo.

Cuando volvió a buscar el plato, observó pequeños gránulos de color verde entre los ingredientes. La mujer probó una cantidad reducida de comida, pero notó que su lengua comenzó a entumecerse. Esa reacción la llevó a interrumpir la ingesta e informar sobre lo ocurrido.

La presunta víctima entregó el curry a los detectives, que enviaron la preparación para su análisis. Los peritos identificaron la sustancia como metaldehído, un componente presente en algunos productos utilizados para eliminar caracoles y babosas.

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La Policía no divulgó la cantidad de veneno encontrada en el plato ni precisó si otras personas consumieron parte de esa misma comida. Tampoco informó detalles sobre la evolución de la salud de la mujer que alertó sobre la presencia de los gránulos.

El hallazgo permitió abrir una investigación que se extendió durante meses. Los agentes revisaron los movimientos de las personas que estuvieron en el lugar de trabajo y reunieron pruebas sobre el manejo de productos químicos dentro de las instalaciones.

La Policía sostiene que la acusada ingresó a un depósito de químicos

Retrato de medio cuerpo de un oficial de policía con gorra, insignias y placa con la inscripción Col Blanch
La policía de Australia Occidental, Col Blanch sostienen que la mujer acusada ingresó a un depósito de almacenamiento de productos químicos (Captura de video)

Los investigadores sostienen que la acusada ingresó a un depósito de almacenamiento de productos químicos antes de regresar a la sala del personal, donde se encontraba el curry. Esa secuencia figura entre los elementos centrales del expediente.

La acusada no fue identificada públicamente por las autoridades. La Policía tampoco difundió información sobre el lugar de trabajo ni sobre la relación entre ambas mujeres, más allá de señalar que mantenían un vínculo sentimental.

El comisionado de Policía de Australia Occidental, Col Blanch, advirtió que la sustancia detectada podía causar daños graves. “Estamos muy agradecidos de que la persona que probó el curry se diera cuenta de que algo no estaba bien”, afirmó en declaraciones recogidas por la cadena de televisión local Seven Network.

Las autoridades remarcaron que la reacción de la trabajadora resultó decisiva para preservar los restos de comida y facilitar los análisis. El plato quedó en manos de los detectives antes de que pudiera ser descartado o consumido en su totalidad.

El metaldehído suele venderse en forma de gránulos o pellets para combatir plagas de jardín. Su uso está asociado con el control de moluscos, aunque su ingesta puede resultar peligrosa para personas y animales, de acuerdo con la advertencia policial.

La investigación se centró en determinar cómo llegó la sustancia a la comida y quién tuvo acceso al área común donde se encontraba el plato. La acusación formal llegó después de que los detectives reunieran los resultados de laboratorio y otros elementos del caso.

La mujer deberá comparecer ante la Justicia el 5 de noviembre

Los peritos identificaron la sustancia como metaldehído, un componente presente en algunos productos utilizados para eliminar caracoles y babosas (Wikimedia Commons)
Los peritos identificaron la sustancia como metaldehído, un componente presente en algunos productos utilizados para eliminar caracoles y babosas (Wikimedia Commons)

La mujer de 43 años enfrenta un cargo por poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de otra persona. La imputación responde a la presunta incorporación de un elemento tóxico en un alimento destinado al consumo de una compañera laboral.

La causa quedará en manos de un tribunal de Australia Occidental, donde la acusada deberá presentarse el próximo 5 de noviembre. En esa audiencia podrían conocerse nuevos detalles sobre la evidencia reunida por los investigadores y sobre la postura de la defensa.

Hasta el momento, las autoridades no comunicaron si existen otros cargos vinculados con el caso. Tampoco informaron sobre posibles medidas cautelares o restricciones que pesen sobre la acusada mientras avanza el proceso judicial.

La imputación no supone una condena. La Justicia deberá analizar las pruebas presentadas por la fiscalía, entre ellas el resultado de los estudios sobre el curry, los movimientos de la acusada dentro del lugar de trabajo y los testimonios que formen parte de la investigación.

El caso generó atención en Australia por las características de la presunta maniobra y por el riesgo asociado con el metaldehído. La actuación de la trabajadora, que detectó una alteración en la comida antes de ingerir una porción mayor, permitió que los investigadores preservaran una prueba central para el expediente.

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