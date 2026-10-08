¿El Salvador está en la ruta de los huracanes Simón e Isaías? Esto prevé el MARN ante el aumento de lluvias

Los sistemas asociados a los huracanes Simón e Isaías incrementan la humedad sobre el territorio de El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

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¿Los huracanes Simón e Isaías afectarán directamente a El Salvador?: El territorio salvadoreño se verá afectado con la sistemas atmosféricos, incrementará la humedad y la inestabilidad que favorecerán lluvias y tormentas este jueves sobre Centroamérica este jueves 8 de octubre.

El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indica que el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la jornada. Las precipitaciones tendrán presencia en sectores de la cordillera volcánica, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la zona norte y el occidente del territorio.

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Las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas ocasionales que superarían los 30 kilómetros por hora (Km/h). El viento, en tanto, variará entre 10 y 20 km/h.

El meteorólogo Roberto González, del MARN, explicó que la Zona de Convergencia Intertropical recibe influencia de los sistemas asociados a Simón e Isaías. Esa interacción incrementa el transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia la región centroamericana.

“Estaremos siendo influenciados por la zona de convergencia intertropical, que viene siendo inducida tanto por el huracán Simón como también por el huracán Isaías”, señaló González. El especialista añadió que Isaías mantiene una vaguada que se extiende hacia Centroamérica y que favorece condiciones de inestabilidad y un aumento de las lluvias durante la tarde y la noche.

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prevé precipitaciones en la cordillera volcánica, el Área Metropolitana de San Salvador, el norte y el occidente. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

Las precipitaciones comenzarán cerca del mediodía

De acuerdo con el pronóstico, cerca del mediodía podrían formarse lluvias puntuales a lo largo de la cadena volcánica. También existe posibilidad de precipitaciones en los alrededores de San Salvador y en la zona montañosa del norte del país.

Durante la tarde, las lluvias y tormentas tenderán a organizarse con mayor presencia en la zona norte, sobre todo desde el centro hacia el occidente. Estos sistemas se desplazarán hacia el interior del territorio nacional.

La cordillera volcánica también registrará lluvias y tormentas durante esa franja horaria. Para la noche, las condiciones se mantendrán en la zona norte y occidental, mientras que en el oriente las precipitaciones serán más puntuales.

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González indicó que algunos eventos lluviosos podrían prolongarse hasta la madrugada del viernes. Ante este panorama, el MARN pidió a la población mantenerse pendiente de los avisos meteorológicos y de las actualizaciones difundidas por sus canales oficiales.

Las lluvias de la jornada presentarán actividad eléctrica y ráfagas de viento que superarán los 30 kilómetros por hora.

La humedad del Pacífico y una vaguada aumentan la inestabilidad

La Zona de Convergencia Intertropical es uno de los principales factores que inciden en las condiciones de este jueves. Este sistema aporta humedad desde el océano Pacífico, un elemento que favorece la formación de nubosidad y lluvias en el territorio salvadoreño.

A ese aporte se suma la vaguada inducida por el huracán Isaías, ubicado en el golfo de México, según la información del Observatorio de Amenazas. La combinación de ambos fenómenos facilita el traslado de humedad hacia Centroamérica y crea un ambiente favorable para tormentas locales.

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La cobertura nubosa mantendrá un ambiente ligeramente cálido durante el día. Las temperaturas máximas estarán entre 26 y 33 °C, aunque algunos sectores de la costa y del oriente podrían alcanzar los 35 °C.

Durante la noche y la madrugada se espera un ambiente fresco, con temperaturas mínimas entre 19 y 24 °C. Las condiciones marítimas serán adecuadas para las actividades en el mar, aunque el MARN recomendó precaución ante la presencia de corrientes de retorno.