El país exporta 4.94 millones de cajas de mango a Estados Unidos, el mayor volumen desde 2014

Guatemala exportó 4.940.031 cajas de mango a Estados Unidos durante la temporada 2026, el volumen más alto registrado desde 2014.(Agexport Guatemala)

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Guatemala exportó 4,940,031 cajas de mango a Estados Unidos durante la temporada 2026, el mayor volumen registrado desde 2014, impulsado por los precios favorables de marzo y las primeras semanas de abril antes de la llegada masiva de fruta mexicana al mercado estadounidense.

El resultado contrastó con las limitaciones portuarias, de infraestructura, energía y trámites que todavía encarecen la competitividad del sector.

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Los envíos crecieron 34.9% frente a 2025, cuando se exportaron 3,660,684 cajas de cuatro kilogramos. La diferencia superó 1.2 millones de cajas y elevó el volumen despachado a 19.760 toneladas, frente a 14,643 toneladas de la temporada anterior, según el Comité de Mango de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT.

El aumento coincidió con una expansión de la base productiva habilitada para exportar. Las fincas inscritas pasaron de 162 a 169, mientras que el área registrada aumentó de 2,585 a 2.642 hectáreas.

La ventana comercial más rentable se concentra en las primeras seis semanas de la campaña. Los precios comienzan con niveles favorables en marzo y se mantienen durante parte de abril, un período en el que los productores buscan disponer de más fruta apta para exportación.

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A partir del 15 de abril, México incrementa sus ventas hacia Estados Unidos y eleva la competencia en ese destino. Hacia finales de abril y durante mayo, los precios suelen caer y la comercialización se vuelve más compleja, por lo que una mayor proporción de la cosecha se dirige al mercado local y a la agroindustria.

Guatemala exportó 4.940.031 cajas de mango a Estados Unidos durante la temporada 2026, el volumen más alto registrado desde 2014.( Revista Perspectiva)

Las barreras internas para la competitividad exportadora

La expansión de los despachos ocurrió pese a obstáculos vinculados con puertos, infraestructura, costos de energía y trámites. Amador Carballido, director general de AGEXPORT, sostuvo que el avance respondió al trabajo de productores y exportadores, mientras la organización busca soluciones para esas restricciones.

Carballido señaló: “Pese a los retos de competitividad que enfrenta el sector, como las limitaciones en puertos e infraestructura, los costos de energía y los trámites, productores y exportadores de mango han logrado aumentar sus exportaciones gracias a su trabajo y esfuerzo. AGEXPORT continúa impulsando soluciones para superar estas barreras”.

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La cosecha de 2025 ya había mostrado una recuperación. Ese año, las ventas a Estados Unidos alcanzaron 3.660.684 cajas de cuatro kilogramos, un incremento de 4% respecto de 2024, de acuerdo con datos del Comité de Mango de AGEXPORT.

La variedad Tommy Atkins concentró 88% de los envíos de esa temporada. La oferta también incluyó mangos Ataulfo, Keitt y Kent, mientras los principales mercados externos fueron Estados Unidos, Europa y Chile.

Luisy Fernanda Monroy, coordinadora del Comité de Mango de AGEXPORT, afirmó: “Los mangos de origen guatemalteco continúan posicionándose en sus principales mercados: Estados Unidos, Europa y Chile”.

Certificaciones, asistencia técnica y productos con valor agregado

La estrategia productiva de 2025 incluyó acompañamiento técnico, investigaciones respaldadas por la National Mango Board y la incorporación de mejores prácticas agrícolas. Durante ese año se realizaron dos asistencias técnicas internacionales sobre poscosecha, nutrición, fertirriego y uso de bioestimulantes.

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El sector también organizó el Seminario del Cultivo de Mango 2025, celebrado el 4 y 5 de diciembre. Las acciones buscaron fortalecer la productividad, la sostenibilidad y la calidad de la fruta destinada a mercados externos.

Además del mango fresco, los productores y agroindustrias promovieron alternativas como pulpa, mango deshidratado y mango IQF, una fruta congelada individualmente. La diversificación apunta a ampliar las oportunidades comerciales mediante productos de mayor valor agregado.

En el mercado interno, AGEXPORT realizó el Festival del Mango para aumentar el consumo nacional y visibilizar las propuestas de productores y emprendedores que elaboran distintas presentaciones de la fruta.

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Para 2026, el Comité de Mango de AGEXPORT planteó continuar con proyectos de investigación, innovar en los procesos productivos, concretar nuevas asistencias técnicas y participar en Agritrade, una plataforma comercial regional.