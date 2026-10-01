El Salvador

Andrea Bocelli se presentará en El Salvador como única parada en Centroamérica y ya están los precios de los boletos

La presentación del tenor italiano está programada para el día 5 de ese mes de 2026 en el estadio Jorge Mágico González y será la única parada confirmada en Centroamérica por ahora

La presentación será el 5 de ese mes en el estadio Jorge "Mágico" González, dentro de la gira Romanza 30th Anniversary World Tour, que conmemora las tres décadas del álbum Romanza (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
La presentación será el 5 de ese mes en el estadio Jorge "Mágico" González, dentro de la gira Romanza 30th Anniversary World Tour, que conmemora las tres décadas del álbum Romanza (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
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El tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto en El Salvador el 5 de diciembre de 2026, en el estadio Jorge “Mágico” González de la ciudad de San Salvador, como parte de la gira Romanza 30th Anniversary World Tour, con la que conmemora las tres décadas de su álbum Romanza.

Los organizadores informaron durante una conferencia de prensa que la fecha salvadoreña será la única anunciada en Centroamérica. También señalaron que, hasta el momento del anuncio, no había otras presentaciones confirmadas del artista en América Latina.

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El concierto estaba previsto inicialmente para febrero de 2027, aunque la fecha cambió a diciembre de este año por compromisos profesionales del cantante, según explicó José Marcenaro, representante de En Vivo Producciones.

La venta de entradas comenzará el 5 de octubre

La preventa exclusiva para clientes de BAC estará disponible el lunes 5 y martes 6 de octubre para tarjetas emitidas en El Salvador, Guatemala y Honduras. El miércoles 7 de octubre habrá una preventa destinada a seguidores registrados en los canales oficiales de Bocelli.

La comercialización comenzará el 8 de octubre en SmartTicket, tras dos jornadas exclusivas para clientes BAC y una destinada a seguidores registrados, con localidades asignadas salvo en butaca general del recinto FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
La comercialización comenzará el 8 de octubre en SmartTicket, tras dos jornadas exclusivas para clientes BAC y una destinada a seguidores registrados, con localidades asignadas salvo en butaca general del recinto FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La venta general comenzará el jueves 8 de octubre a través de SmartTicket y sus puntos autorizados.

Raúl Tordeli, representante de la empresa de boletería, afirmó que la plataforma prevé una alta demanda durante la apertura de la preventa. Según indicó, el sistema contará con una fila virtual y un mapa de ubicaciones para seleccionar los asientos disponibles.

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La empresa también anunció que los boletos tendrán un código QR bloqueado, que se activará tres días antes del concierto. La medida busca reducir la reventa y la circulación de entradas duplicadas, para aplicar medidas más estrictas de resguardo del código indivivual.

Los precios irán de USD 75 a USD 395

La producción informó que el espectáculo tendrá una configuración longitudinal dentro del estadio, con sillas en el sector de cancha y localidades numeradas en casi todas las áreas.

Las entradas tendrán los siguientes precios:

  • Platea delantera: USD 395
  • Lounge BAC: USD 295
  • Platea media: USD 275
  • Platea trasera: USD 165
  • Balcón inferior: USD 125
  • Balcón superior: USD 110
  • Butaca oriente: USD 100
  • Butaca general: USD 75

La localidad de butaca general será la única sin numeración. El resto de los sectores contará con asientos asignados, incluidos los espacios ubicados en cancha.

La presentación será el 5 de ese mes en el estadio Jorge "Mágico" González, dentro de la gira Romanza 30th Anniversary World Tour, que conmemora las tres décadas del álbum Romanza
La presentación será el 5 de ese mes en el estadio Jorge "Mágico" González, dentro de la gira Romanza 30th Anniversary World Tour, que conmemora las tres décadas del álbum Romanza

El Gobierno espera visitantes de la región por la presentación

La ministra de Turismo, Morena Valdez, sostuvo que el recital podría atraer visitantes de países vecinos y generar movimiento en hoteles, restaurantes, transporte y servicios turísticos.

Durante su intervención, Valdez afirmó que El Salvador recibió 3,2 millones de visitantes internacionales hasta agosto de 2026 y que el ingreso de divisas por turismo superó los USD 2.800 millones en ese período. Esas cifras fueron expuestas por la funcionaria durante el anuncio y no fueron acompañadas por documentación estadística en la conferencia.

Los organizadores indicaron que ya recibieron consultas de operadores turísticos y agencias de la región interesadas en armar paquetes de viaje para asistir al concierto. La presentación coincidirá con el inicio de la temporada navideña y con actividades previstas en el Centro Histórico de San Salvador.

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