“Se oyen como trueno, como bombazo”, misteriosos retumbos y crujidos preocupan a la población de El Salvador

El movimiento en la superficie terrestre desplaza pequeñas piedras y polvo sobre la tierra agrietada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante la mañana de ayer y parte de la madrugada de este día 26 de agosto de 2026, una serie de fuertes retumbos y vibraciones subterráneas estremecen a diversos sectores del área metropolitana de San Salvador y del departamento de La Libertad.

El fenómeno, percibido con una intensidad poco habitual, desencadenó momentos de incertidumbre y preocupación entre miles de residentes que notaron cómo el crujido del suelo interrumpía la tranquilidad cotidiana.

Los sonidos subterráneos se registran con particular insistencia en municipios como Mejicanos, Ilopango, San Marcos y, con especial fuerza, en las inmediaciones del cerro San Jacinto y los alrededores del lago de Ilopango.

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En estas zonas, la población coincidió en señalar un marco temporal y un patrón sonoro constante que enciende las alarmas locales.

Por lo que, la inquietud de los vecinos queda al descubierto tras los recorridos periodísticos realizados en el lugar por equipos de noticias locales, como TCS Noticias. En la colonia Santa Marta 1, ubicada en el barrio San Jacinto, los pobladores expresaron su constante temor ante un suceso inédito.

Habitantes de una comunidad expresan su temor ante una serie de fuertes retumbos de origen desconocido. En sus testimonios, describen los ruidos como truenos o bombas que nunca antes habían escuchado.

Aunque las autoridades de Protección Civil y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aún no han emitido un informe oficial definitivo al respecto, la persistencia del sonido ha obligado a la comunidad científica a pronunciarse para llevar calma.

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¿Qué es un retumbo sísmico y por qué se produce?

En el ámbito geológico y geofísico, un retumbo también denominado retumbo subterráneo o sonido audible de origen sísmico es un fenómeno acústico generado por la liberación brusca de energía en el interior de la corteza terrestre.

Se produce cuando sismos de baja magnitud (micro sismicidad) o choques entre capas rocosas generan ondas elásticas de alta frecuencia que se desplazan hacia la superficie. Al traspasar el límite entre el terreno sólido y la atmósfera, estas ondas telúricas se transforman en ondas sonoras audibles para el oído humano.

A diferencia de un terremoto o sismo convencional de mayor magnitud donde predomina el movimiento y la sacudida perceptible del terreno, en un retumbo la mayor parte de la energía se manifiesta en forma de vibración acústica.

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Por ello, la población suele percibirlo como un estruendo seco, grave y profundo, semejante al rodar de un trueno lejano, la detonación de una bomba subterránea o el bramido del mar en la profundidad. Este tipo de fenómeno se presenta con mayor frecuencia en zonas vulnerables por presencia de fallas geológicas locales muy superficiales.

Un terreno árido presenta una grieta profunda con pequeñas piedras que saltan sobre la superficie debido a la vibración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación científica: micro sismicidad y acomodamiento de fallas

Lejos de tratarse de mitos o especulaciones de redes sociales, el fenómeno cuenta con una explicación geológica concreta. Expertos académicos de la Universidad de El Salvador (UES) analizaron la situación para esclarecer el origen de los estruendos.

El Dr. Miguel Ángel Hernández Martínez, coordinador de la carrera de Ingeniería Geológica y del proyecto CASTES en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UES, detalló la causa física detrás de las vibraciones:

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Un especialista detalla las posibles causas de las emisiones acústicas reportadas en el Cerro de San Jacinto, explicando que pueden deberse a movimientos lentos de masa o fracturamiento de rocas, fenómenos comunes en una zona sísmica y volcánica.

Por su parte, el Dr. Luis Castillo, coordinador del Departamento de Geofísica de la Escuela de Física (UES), destacó la importancia de abordar el evento mediante la observación rigurosa: “Establecer el origen y modelar lo que está sucediendo dentro del cerro San Jacinto pasa por un enfoque científico de instrumentación y monitoreo continuo”.

Asimismo, las especulaciones sobre una posible reactivación magma o erupción volcánica en el cerro San Jacinto o en el volcán de San Salvador fueron tajantemente descartadas por los vulcanólogos. Luis Hernández, experto en vulcanología, aclaró de forma enfática: “La posibilidad de una erupción volcánica, por supuesto que no. Los sistemas de monitoreo no dan indicios, al menos por ahora, de que pueda producirse alguna erupción”.

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A la par de estos retumbos locales originados por fallas superficiales, la actividad sísmica en la costa pacífica y el territorio salvadoreño se mantiene bajo constante vigilancia por parte de las autoridades meteorológicas y geológicas.