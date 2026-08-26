Dos parejas son asesinadas dentro de sus vehículos en menos de 48 horas en Panamá

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del doble homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos ataques armados perpetrados en menos de 48 horas dejaron cuatro personas asesinadas en la provincia de Panamá. Los hechos ocurrieron en Panamá Norte y San Miguelito, donde parejas que se encontraban dentro de vehículos fueron atacadas directamente, en episodios que presentan características de ejecuciones planificadas, aunque los móviles continúan bajo investigación.

El caso más reciente ocurrió la tarde del martes 25 de agosto en Villa Lucre, cuando varios hombres armados se acercaron a un automóvil estacionado en una plaza comercial y dispararon contra sus ocupantes.

El ataque se produjo cerca de una estación del Metro, en un sector transitado por peatones, conductores y repartidores.

El hombre que estaba dentro del vehículo murió inmediatamente en el lugar, mientras su acompañante, quien se encontraba embarazada, fue trasladada por unidades policiales a un centro hospitalario. Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció poco después como consecuencia de las heridas, según los reportes preliminares.

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Los peritos recuperaron aproximadamente 14 casquillos en la escena del Corredor de los Pobres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funcionarios del Ministerio Público y agentes de la Dirección de Investigación Judicial procesaron la escena y recopilaron indicios balísticos.

Los investigadores también revisan las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos para establecer la ruta utilizada por los responsables, identificar el medio empleado para escapar y determinar el móvil del doble homicidio.

El crimen ocurrió durante la vigencia del toque de queda nocturno establecido en San Miguelito, aunque el ataque se produjo alrededor de las 5:00 p.m., antes del horario de inicio de la medida, fijado a las 10:00 p.m. Las autoridades mantienen operativos para ubicar a los pistoleros, quienes permanecían prófugos.

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Un día antes, durante la noche del lunes 24 de agosto, otra pareja fue asesinada dentro de una camioneta en el Corredor de los Pobres, cerca de la barriada Mirador del Lago.

Los atacantes se movilizaban en una motocicleta y realizaron múltiples disparos contra el vehículo, antes de escapar del sector.

Una pareja murió después de que hombres en motocicleta dispararan contra la camioneta en la que viajaba, un patrón utilizado en otros homicidios registrados este año en la ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la camioneta también viajaba una bebé de cuatro meses que resultó físicamente ilesa. Agentes de la Policía Nacional la encontraron en la parte trasera, la retiraron de la escena y coordinaron su evaluación médica. Las autoridades recuperaron aproximadamente 14 casquillos, incorporados como evidencia a la investigación.

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Los primeros reportes mencionan como posibles líneas investigativas un conflicto personal o un ajuste de cuentas, pero ninguna hipótesis ha sido confirmada oficialmente. La Fiscalía deberá establecer por qué las víctimas circulaban por esa ruta y analizar sus comunicaciones y movimientos previos, sin descartar otras motivaciones relacionadas con el doble asesinato.

Los dos episodios refuerzan la preocupación por la repetición de ataques dirigidos contra ocupantes de automóviles. Esta modalidad permite seguir o interceptar al objetivo, efectuar numerosos disparos y escapar rápidamente. En varios casos, los agresores han utilizado motocicletas u otros vehículos, aprovechando el tráfico o la inmovilización de las víctimas.

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Uno de los antecedentes más graves ocurrió el 11 de mayo en la vía Domingo Díaz, cuando un automóvil en movimiento fue interceptado y atacado con más de 39 disparos. Dos personas murieron, incluido un conductor de plataforma que, según los primeros informes, no era el objetivo de la agresión. Las autoridades recogieron decenas de casquillos.

El 19 de mayo se produjo otro episodio en la vía Ricardo J. Alfaro. Dos hombres que viajaban en una motocicleta interceptaron un automóvil durante el congestionamiento vehicular y dispararon contra el conductor. Los atacantes presuntamente habían seguido a la víctima y aprovecharon la reducción de la velocidad del tránsito para acercar

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Dos mujeres embarazadas han perdido la vida violentamente en Panamá con pocos días de diferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos casos se suma el homicidio ocurrido el domingo 23 de agosto en Guarumal, corregimiento de Caimitillo. Una mujer con ocho meses de embarazo murió tras recibir un disparo durante un conflicto ajeno, de acuerdo con las primeras investigaciones. Los médicos realizaron una cesárea de emergencia y lograron salvar al bebé.

El recién nacido permanece bajo atención especializada y lucha por su vida en cuidados intensivos, mientras un sospechoso quedó bajo detención provisional. Una jueza de garantías legalizó la aprehensión y admitió la imputación por homicidio y tentativa de homicidio, tras considerar los riesgos procesales presentados por la Fiscalía.

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Aunque los episodios presentan elementos asociados con ejecuciones por encargo, corresponde al Ministerio Público determinar si jurídicamente constituyen casos de sicariato. Los móviles divulgados hasta ahora son preliminares y deberán sustentarse con peritajes, videos, entrevistas y evidencia digital antes de establecer quiénes ordenaron o ejecutaron los ataques.