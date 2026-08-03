Volcó un autobús extraurbano y dejó al menos 20 heridos en Guatemala

Un autobús extraurbano volcó en Chichicastenango y dejó, al menos, 20 personas heridas en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

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Un autobús extraurbanovolcó este lunes en Chichicastenango, Guatemala, dejando, unas 20 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, por lo que fueron trasladas de urgencia a un centro asistencial.

El hecho ocurrió este lunes 3 de agosto en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana, jurisdicción del cantón Agua Escondida, en Quiché.

Testigos y pasajeros narraron a bomberos que el bus comenzó a presentar fallas mecánicas desde la zona conocida como Los Encuentros, Sololá, por lo que varias personas optaron por bajarse del vehículo un par de kilómetros atrás.

No obstante, otros decidieron continuar su camino. Muchos de ellos terminaron con graves heridas y crisis nerviosa.

Los Bomberos Voluntarios y los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el número de lesionados era de 17 pasajeros y que cuatro habían sido llevados a un hospital.

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Los socorristas informaron que el bus quedó sobre el arriate central de la ruta, con daños por el impacto, y que la circulación se volvió lenta en ambos sentidos a la altura del kilómetro 105. La mayoría de los pasajeros salió por sus propios medios.

Investigación y multa

Por su parte, la Dirección General de Transportes (DGT) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, emitió un comunicado en el que informó que se iniciará una investigación para determinar las causas del percance vial.

No obstante, resaltaron que, al momento de efectuar una revisión preliminar, se percataron que la unidad no contaba con el Sistema Limitador de Velocidad, un dispositivo exigido para este tipo de transporte.

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La DGT verificó que la unidad accidentada no tenía Sistema Limitador de Velocidad y le impuso una multa de Q20.011,40. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Por esa infracción, las autoridades impusieron una sanción de Q20.011,40 (unos USD 2.566) conforme a la normativa vigente.

Según el relato preliminar de varios pasajeros, el autobús presentaba fallas mecánicas desde que circulaba por el sector de Los Encuentros, en Sololá. Algunos usuarios decidieron bajar antes de que continuara el trayecto, mientras otros siguieron viaje.

Más del 90 % de los percances se atribuye a fallas humanas, imprudencia y exceso de velocidad

El caso se inserta en una tendencia persistente del transporte colectivo de pasajeros en Guatemala. Datos del ONSET señalan que, aunque este sector representa una proporción menor del parque vehicular, registra una de las tasas de mortalidad más altas por unidad.

La DGT y autoridades viales sostienen que más del 90 % de los percances responde a fallas humanas, imprudencia, sobrecarga de unidades y exceso de velocidad. El señalamiento adquiere mayor peso en un caso donde la inspección posterior detectó la ausencia de uno de los dispositivos obligatorios de control.

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Un autobús extraurbano volcó en Chichicastenango y dejó, al menos, 20 personas heridas en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana. La DGT verificó que la unidad accidentada no tenía Sistema Limitador de Velocidad y le impuso una multa de Q20.011,40.

Entre los antecedentes de mayor impacto figura la tragedia de febrero de 2025 bajo el puente Belice, donde un autobús cayó al precipicio y murieron 54 personas. También permanece como referencia el accidente de 2013 en San Martín Jilotepeque, que dejó 50 fallecidos, además de otros episodios recurrentes en corredores como la CA-1 y la CA-9 Norte.

Registros del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito indican que cada año más de 500 autobuses extraurbanos y urbanos se ven involucrados en accidentes, con cientos de muertos y heridos.