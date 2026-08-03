Familiares de la influencer panameña Marie Claire González piden investigar su muerte como un caso de violencia sicológica y suicidio inducido

Las informaciones preliminares apuntaban hacia la hipótesis de un suicidio (Foto cortesía)

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La familia de la empresaria, escritora, conferencista e influencer panameña Marie Claire González, fallecida el 11 de julio de este año a los 39 años, pidió investigar su muerte como un caso de violencia sicológica y suicidio inducido.

El deceso de Marie Claire llevó a la opinión pública a debatir sobre la salud mental, la violencia sicológica y la protección de los derechos de la mujer.

Su esposo, Omar Chen, y varios abogados ofrecieron detalles de una denuncia que ocho días antes de su deceso ella había interpuesto contra un empresario de una compañía en la que laboraba.

González era madre de dos hijos y había construido una comunidad de más de 150,000 seguidores en redes sociales.

En 2025, la revista Forbes la incorporó a la lista de las 50 mujeres poderosas e influyentes de Centroamérica. Ese reconocimiento se vinculó a su trabajo profesional y a las iniciativas que impulsó en el entorno digital y en causas sociales.

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La revista Forbes la incorporó en 2025 a la lista de las 50 mujeres poderosas e influyentes de Centroamérica. (Instagram)

Las informaciones preliminares apuntaban hacia la hipótesis de un suicidio, aunque las autoridades panameñas no han difundido aún el informe forense.

“Exigimos justicia para Marie Claire, como familia consideramos como un deber moral defender su legado, honrar la verdad, su reputación y preservar la dignidad de quien ya no puede hacerlo por sí misma”, manifestó Chen.

Confirmó que antes de su fallecimiento la influencer libraba importantes procesos judiciales en defensa de sus derechos laborales y personales.

Chen explicó que el 3 de junio la joven presentó una querella penal en contra de una persona por el presunto delito contra la vida, la integridad personal en la modalidad de violencia sicológica.

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Esa investigación, añadió, se encontraba en su etapa inicial, sin embargo, posteriormente se han incorporado elementos e indicios relevantes que fortalecen la investigación y que ella no pudo formular personalmente.

Se conoció que la influencer libraba importantes procesos judiciales en defensa de sus derechos laborales y personales. (Instagram)

Un texto de despedida que dejó programado estuvo dirigido a sus hijos y allí describió el deterioro de su salud mental.

“Hay golpes que no se ven, hay heridas que nunca sanan, hay corazones nobles que sobreviven a pesar de cuantas veces los rompan. No me llamen fuerte, no me admiren, no me llamen sobreviviente, porque les fallé, les fallé a mis hijos por no poder haber sido más fuerte para ellos, perdónenme“, inició en el mensaje.

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En uno de los fragmentos, escribió: "Espero que cada humillación, que cada desgaste legal, que cada grito en público que nos diste, que cada vez que calmé tus batallas, que tu falta de lealtad y de palabra, valgan la pena todo lo que has hecho. Espero que cada dólar te rinda, y que tu descendencia y la descendencia de tu descendencia viva con el karma de tus actos (...) Regatear mis derechos y los derechos de mis hijos es de gente miserable".

González relató que el trauma de su divorcio marcó el intento de rehacer su vida y que la relación que eligió después derivó en agresiones verbales y psicológicas.

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La empresaria también vinculó su dolor con los efectos sobre sus hijos. “Creo que lo que más te ofendió fue que te desenmascaré públicamente... me quitaste las ganas de vivir, de confiar, y de creer en las buenas intenciones de los demás, le quitaste su mamá a mis hijos y espero que tu descendencia y la descendencia de tu familia cargue con eso, porque a diferencia de ustedes que creen en la brujería, yo sí creo en Dios, y Dios entiende mi dolor y sé que me recibe con amor”, concluyó.