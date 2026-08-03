El Salvador vive el desfile del comercio con alegría, dulces y color

San Salvador, la capital de El Salvador, continúa sus fiestas agostinas que también mueven al resto del país, entregando color y alegría durante sus desfiles. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
03 Ago, 2026 04:01 p. m. EST
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El desfile del comercio es el segundo de estas fiestas, siempre acompañado de diversas bandas y grupos de cachiporristas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El Alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, encabezó el desfile y lanzaba dulces, chocolates y tickets de feria. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La multitud, emocionada por agarrar lo que sea, gritaba y llamaba a cada quien que pasara para poder conseguir alguna golosina. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El desfile del comercio es caracterizado porque los negocios de San Salvador ofrezcan y compartan parte de sus productos, como esta empresa que tiraba bolsas de pan dulce a la multitud. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Para el recuerdo, una madre comparte junto a su pequeño hijo una postal con un gorila, una de las botargas presentes en el desfile. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Las distintas bandas presentes ponen su estilo y adornos, como este patito que acompaña a una trompetista. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El desfile salió de la Plaza Divino Salvador del Mundo, una de las principales plazas de la capital, hasta el Parque Cuscatlán. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Animadores de todas formas y colores desfilaban, bailando al ritmo de las bandas o de la música presente. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Una técnica que implementan desde hace unos años los salvadoreños es la de llevar sombrillas y voltearlas, así estas hacen una especie de cesta para conseguir los productos que lancen. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Este desfile marca el periodo intermedio de las fiestas agostinas de San Salvador, las cuales finalizan el 6 de agosto. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Los distintos grupos de cachiporras innovan cada vez en sus trajes, según la ocasión. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La alegría presente en cada uno de los participantes contagia la energía de las multitudes que presencian el desfile. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Las reinas de cada carroza lanzan dulces durante todo el trayecto, una tradición de cada desfile. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Trajes de fantasía muestran la diversidad de la vestimenta de feria y fiesta que se utilizan en estos desfiles. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Las reinas representantes del Mercado Central de San Salvador desfilan en cada carroza creada para la ocasión. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Las caretas forman parte del colorido de la celebración. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Las "gigantonas de jocoro", unos personajes que miden alrededor de tres metros, llaman la atención y crean sonrisas en la multitud por su aspecto. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Una demostración de caballos también se hizo ver por las calles de San Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Este sería el último desfile de estas fiestas agostinas en San Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)