El Salvador vive el desfile del comercio con alegría, dulces y color

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Familiares de la influencer panameña Marie Claire González piden investigar su muerte como un caso de violencia sicológica y suicidio inducido Ocho días antes de su deceso la también empresaria había interpuesto una denuncia en contra un empresario de una compañía en la que laboraba, se informó

Volcó un autobús extraurbano y dejó al menos 20 heridos en Guatemala El autobús extraurbano quedó sobre el arriate central en el km 105, en Agua Escondida, Quiché; y recibió una una multa de Q20.011,40 (unos USD 2,566)

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador reporta un alza del 150% en emergencias por incendios en el inicio de las Fiestas Agostinas La corporación registró 15 incidentes de fuego en la primera jornada del descanso de agosto, frente a seis del año pasado, en un contexto atípico de sequedad por canícula pese a la temporada lluviosa