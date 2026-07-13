El Salvador

Centroamérica ocupa el primer lugar mundial en exportaciones de piña fresca y cardamomo, el segundo en banano y el quinto en azúcar, según informe regional

La región mantuvo una expansión sostenida desde 2020 y consolidó liderazgo global en productos agrícolas, aunque el peso del mercado estadounidense y un desbalance en bienes de USD 57,000 millones exponen su vulnerabilidad comercial

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Montón de piñas frescas con etiquetas amarillas y cajas de cartón con mapas de Centroamérica y textos "EXPORT" y "CENIRAL" en un almacén.
Piñas frescas de exportación se apilan en un depósito junto a cajas con mapas de Centroamérica, listas para su envío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA en su último informe, califica la estructura exportadora centroamericana como diversificada, y los datos de posicionamiento global respaldan esa lectura.

La región ocupa el primer lugar mundial en exportaciones de piña fresca y cardamomo, el segundo en banano, el quinto en azúcar y el sexto en café.

Fuera del agro, Centroamérica también figura en el séptimo puesto global en instrumentos médicos, con las sondas T-kehr como producto de referencia.

Costa Rica concentra el 36.2% de las ventas externas totales del bloque y es el mayor exportador regional. Su perfil está orientado principalmente hacia Estados Unidos, que absorbe el 39.8% de todas las exportaciones centroamericanas.

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Infografía con mapa de Centroamérica, ilustraciones de piña, cardamomo, café, banano, caña de azúcar, equipos médicos. Datos de exportaciones y economía.
Una infografía detalla los principales bienes de exportación de Centroamérica y su tamaño económico regional, incluyendo datos de población y flujos de comercio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dependencia de Washington y el peso del comercio interno

El mercado estadounidense es, con diferencia, el destino más relevante para la región. Tras él se ubica el comercio intrarregional, con el 28.2% del total exportado, seguido por la Unión Europea (12.1%) y México (4.8%).

La dependencia del mercado interno varía de forma pronunciada entre países. El Salvador destina el 52% de sus exportaciones a sus vecinos centroamericanos; Guatemala, el 39%. En el extremo opuesto, Panamá y Costa Rica apenas canalizan el 9% y el 17% de sus ventas dentro del bloque, lo que refleja estructuras productivas con mayor vocación de inserción global.

Panamá registró una destacada variación del 44.9% en exportaciones debido al envío de cobre almacenado, principalmente a Japón y Corea del Sur. (Cortesía: Hermes Register)
Panamá registró una destacada variación del 44.9% en exportaciones debido al envío de cobre almacenado, principalmente a Japón y Corea del Sur. (Cortesía: Hermes Register)

Por el lado de las compras, Estados Unidos también lidera el origen de las importaciones con el 28,6%, seguido por China (17%), México y la Unión Europea.

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El DR-CAFTA, el acuerdo que mueve el grueso del comercio

En materia de acuerdos comerciales, el DR-CAFTA —el tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos— concentra el 68.7% del valor exportado al amparo de algún convenio vigente. El acuerdo con la Unión Europea representa el 20% restante de ese universo.

El Salvador destina el 52% de sus exportaciones a sus vecinos centroamericanos; Guatemala, el 39%. En el extremo opuesto, Panamá y Costa Rica apenas canalizan el 9% y el 17% de sus ventas dentro del bloque. EFE/Archivo
El Salvador destina el 52% de sus exportaciones a sus vecinos centroamericanos; Guatemala, el 39%. En el extremo opuesto, Panamá y Costa Rica apenas canalizan el 9% y el 17% de sus ventas dentro del bloque. EFE/Archivo

Los tratados con Corea del Sur, Chile y el Reino Unido generan flujos aún marginales, lo que indica que la diversificación de socios comerciales formales no se ha traducido todavía en volúmenes de intercambio proporcionales a su potencial. Centroamérica exportó USD 55,521 millones en bienes durante 2024 según el último reporte y acumula una racha de crecimiento sostenido desde 2020, pero el déficit comercial de la región se disparó a USD 57,000 millones, según el informe anual de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

El dato resume la tensión estructural del bloque: vende más que nunca al mundo, pero compra el doble de lo que vende.

La región ocupa el primer lugar mundial en exportaciones de piña fresca y cardamomo, el segundo en banano, el quinto en azúcar y el sexto en café. REUTERS/Jaime Saldarriaga
La región ocupa el primer lugar mundial en exportaciones de piña fresca y cardamomo, el segundo en banano, el quinto en azúcar y el sexto en café. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Crecimiento exportador con déficit récord

Si bien las exportaciones crecieron a una tasa promedio superior al 9% anual desde 2020, un ritmo que pocos bloques regionales del hemisferio occidental sostuvieron en ese período.

Las importaciones, en cambio, crecieron aún más rápido —más del 14% anual en el mismo lapso— y sumaron USD 112,391 millones en 2024.

La brecha entre ambas cifras explica el déficit de USD 57,000 millones en la balanza de bienes. El único amortiguador parcial es el saldo positivo en servicios, impulsado por las economías de Panamá y Costa Rica, aunque la SIECA no detalla la magnitud de esa compensación en el informe.

Banderas de Panamá y Costa Rica flanquean camiones de juguete con sus diseños, sobre un escritorio con un globo terráqueo, barco, cajas y documentos de acuerdo comercial.
Dos camiones a escala con banderas de Panamá y Costa Rica sobre un escritorio ilustran el sólido intercambio comercial y logístico entre ambas naciones centroamericanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese cuadro se suma otro flujo de divisas que no pasa por la balanza comercial: las remesas, que en 2024 totalizaron USD 46,089 millones y se consolidan como un pilar de financiamiento externo para varios países del bloque.

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