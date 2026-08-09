Mundo
Agregar Infobae enGoogle

El movimiento musulmán ahmadí, perseguido por alzar su voz contra el terrorismo, se reunió en Reino Unido para promover la paz y la fraternidad universal

El encuentro anual Jalsa Salana se realizó del 24 al 26 de julio en Alton, Hampshire, con asistentes de más de 100 países

Gran congregación de hombres sentados en el suelo dentro de una gran sala. Pancartas con texto árabe y "LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE" al fondo
Miles de fieles participaron de la Jalsa Salana, la convención anual de la Comunidad Musulmana Ahmadía, realizada en Alton, Reino Unido.
Guardar

Entre el 24 y el 26 de julio, la localidad de Alton, en las afueras de Londres, fue sede de la Jalsa Salana, la convención anual de la Comunidad Musulmana Ahmadía y el mayor encuentro de este tipo en Europa Occidental.

Bajo el lema “Oraciones por la paz, voces por la paz”, el evento reunió a decenas de miles de fieles y a invitados de más de 100 países en un momento en que los ahmadíes —perseguidos en distintas partes del mundo por musulmanes que no reconocen su fe como islámica ortodoxa— buscan visibilizar su mensaje de rechazo a la violencia y de convivencia interreligiosa.

PUBLICIDAD

Una comunidad bajo amenaza que elige exponerse

La Jalsa Salana no es un acto menor: este año convocó a cerca de 50.000 personas en un predio de más de 200 hectáreas en Hampshire, y se realizó con un fuerte operativo de seguridad reforzado por cientos de efectivos adicionales, en coordinación con la policía, los servicios de emergencia y las autoridades locales.

La decisión de sostener el encuentro se tomó pese al clima de creciente hostilidad hacia los musulmanes en el Reino Unido —las agresiones a mezquitas y el delito de odio antimusulmán vienen en aumento— y apenas semanas después de que otra gran convención islámica debiera suspenderse anticipadamente por una amenaza de extrema derecha que derivó en varios arrestos.

PUBLICIDAD

El imán Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía de Argentina, remarcó la vocación de diálogo del encuentro frente a lo que describió como una época de “fisuras” y “muros” que amenazan la convivencia armónica entre religiones.

Gill sostuvo que uno de los objetivos centrales de la convención es que los invitados no musulmanes conozcan de primera mano los preceptos de la fe ahmadí, y llamó a “construir más puentes, y menos muros” en tiempos de desinformación.

Rafiq Hayat, titular de la rama británica de la Comunidad Musulmana Ahmadía, explicó que la comunidad nunca dudó en seguir adelante y recordó décadas de hostigamiento, desde los movimientos skinhead hasta las protestas del Partido Nacional Británico durante la construcción de la mezquita de Morden en los años 90.

Según relató, la respuesta de la comunidad fue siempre la misma: tender puentes con los vecinos en lugar de replegarse, a través de reuniones periódicas con la policía, las iglesias y las autoridades locales que con el tiempo transformaron el vínculo con el entorno.

Gran congregación de hombres sentados en el suelo dentro de una gran sala. Pancartas con texto árabe y "LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE" al fondo
La convención reunió a delegaciones de más de 100 países bajo el lema "Oraciones por la paz, voces por la paz".

Hayat también señaló que la hostilidad hacia los ahmadíes no proviene únicamente de sectores de extrema derecha, sino también de otros musulmanes que los consideran herejes: el caso más extremo fue el asesinato en 2016 de Asad Shah, un comerciante ahmadí asesinado en Glasgow por otro musulmán en un crimen de motivación religiosa. Los ahmadíes enfrentan además persecución legal en países como Pakistán, donde su credo está proscrito.

Un siglo de historia en Gran Bretaña

Gran congregación de hombres sentados en el suelo dentro de una gran sala. Pancartas con texto árabe y "LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE" al fondo
El encuentro se realizó con un fuerte operativo de seguridad

El movimiento Ahmadiyya fue fundado en 1889 por Mirza Ghulam Ahmad y la Jalsa Salana se celebra desde 1891. La comunidad tiene presencia en el Reino Unido desde 1913 y construyó allí una de las primeras mezquitas del país en 1926.

Este año la convención llegó a su 60ª edición y contó con la presencia de su líder espiritual, Mirza Masroor Ahmad, jalifa de la Comunidad Musulmana Ahmadía, además de legisladores, obispos y otras figuras públicas. El rey Carlos III envió un mensaje de apoyo a los participantes, y la jornada de apertura incluyó oraciones, discursos y el izamiento de la bandera británica en el centro del predio.

Entre los invitados especiales se destacó la participación de Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, en representación de la Santa Sede.

Temas Relacionados

Reino UnidoIslam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guardia Revolucionaria de Irán mantiene el bloqueo de Ormuz y advirtió que su estrategia es la “resistencia sin fin”

Teherán negocia con Omán el futuro del estrecho mientras crecen los ataques a buques y los hutíes golpean una instalación petrolera saudita

La Guardia Revolucionaria de Irán mantiene el bloqueo de Ormuz y advirtió que su estrategia es la “resistencia sin fin”

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

La discusión interna ganó fuerza tras alusiones de dirigentes a flexibilizar la postura de 1967, en medio de las tensiones con Beijing. El jueves, Japón recordó el bombardeo de Hiroshima y se prepara para rememorar el de Nagasaki este domingo

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Los insurgentes en Yemen, respaldados por Irán, anunciaron este domingo un bombardeo contra una instalación petrolera de Saudi Aramco en la costa saudí del Mar Rojo

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Reino Unido intensificó su vigilancia en aguas británicas ante el aumento de la actividad de la “flota fantasma” rusa

Buques de guerra y helicópteros de la Marina Real realizaron operaciones durante 21 días, lo que representa un incremento del 25% en comparación con el año anterior. Los buques encubiertos son utilizados por el Kremlin para financiar la invasión a Ucrania

Reino Unido intensificó su vigilancia en aguas británicas ante el aumento de la actividad de la “flota fantasma” rusa

Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán

“En la visión de nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan), no deberíamos limitarnos a tres países, sino que deberíamos expandirnos aún más”, sostuvo el canciller turco respecto a las posibles adhesiones a la alianza

Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de agosto: lluvias fuertes continuarán este domingo

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de agosto: lluvias fuertes continuarán este domingo

¿De qué murió Diana La Cazadora, exluchadora y reportera de Televisa?

Murió Jorge Messi, en vivo: la familia se prepara para el último adiós y los hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

Informalidad laboral y precarización desafían al mercado de trabajo en México, advierten especialistas de la UNAM

Liss Paredes, becaria de Pronabec, logró un histórico 20 en su tesis y hoy usa la arquitectura para transformar comunidades amazónicas

INFOBAE AMÉRICA

La Guardia Revolucionaria de Irán mantiene el bloqueo de Ormuz y advirtió que su estrategia es la “resistencia sin fin”

La Guardia Revolucionaria de Irán mantiene el bloqueo de Ormuz y advirtió que su estrategia es la “resistencia sin fin”

La mejor lectura sobre la invasión de Ceuta la ofrece la geopolítica

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

Cuando el oro rinde más que la droga: así diversifica sus ingresos el crimen organizado en Colombia y Ecuador

Crisis energética en Cuba: China salió al rescate de la isla y donó 5.000 sistemas de energía solar

ENTRETENIMIENTO

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

Las 8 películas más taquilleras de la historia: cuáles forman parte del club de los 2 mil millones de dólares

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

“Te respaldaré hasta el fin de los tiempos”: Ariana Grande recibe un emotivo mensaje de su hermano tras anunciar una pausa de la exposición pública

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio