Netanyahu rechazó el plan anunciado por Trump y reiteró que Israel no se retirará de Gaza hasta que haya “un desarme real de Hamas”

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reafirmó este domingo en Jerusalén que el Ejército israelí no se retirará de la Franja de Gaza hasta que la organización terrorista Hamas esté completamente desarmada. La declaración se produjo tras el rechazo explícito del mandatario al plan de 15 puntos anunciado días atrás por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y respaldado por un conjunto de 27 países, que proponía un alto el fuego y el inicio de una retirada militar coordinada con el desarme de los grupos armados palestinos.

“Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las FDI (Fuerzas de Intervención de Israel) no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos”, declaró el premier durante una reunión de gabinete.

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Y agregó: “Tengo una gran valoración por el presidente Trump (..) Es un gran amigo nuestro en la Casa Blanca. Valoro enormemente la histórica alianza con Estados Unidos contra los intentos de Irán de adquirir armas nucleares. Y quiero enfatizar de nuevo: con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares”.

“A diferencia de todos los que nos dan lecciones, nosotros estamos haciendo lo que se debe hacer por la seguridad de Israel, y podemos y sabemos cómo mantenernos firmes incluso frente a nuestros mejores amigos cuando es necesario”, afirmó.

Netanyahu calificó a Trump como "un gran amigo" de Israel (REUTERS/Jonathan Ernst)

El plan, presentado como un avance diplomático por Trump y denominado Acuerdo de Desarme Completo, contempla que Hamas y otros grupos armados entreguen su arsenal a una nueva estructura de gobierno palestina. Según la propuesta, Israel iniciaría la retirada de sus tropas de Gaza en paralelo al avance del proceso de desarme, una condición que las autoridades israelíes consideran insuficiente. La cadena pública israelí Kan reportó que los ministros del gobierno de Netanyahu, durante la última sesión del Gabinete de Seguridad, expresaron su oposición a un alto el fuego inmediato, remarcando que aún existía margen para continuar con operaciones militares.

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En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump calificó el acuerdo como un “paso histórico” y aseguró que la implementación del plan sería gradual, con el objetivo de que Gaza deje de ser utilizada como plataforma para ataques contra Israel y pase a estar bajo una administración palestina distinta a Hamas. “La Junta de Paz, integrada por 27 estados soberanos, ha firmado el acuerdo fundacional que permitirá avanzar hacia una nueva etapa de seguridad y gobernanza en el territorio”, publicó el presidente estadounidense. La Junta de Paz fue designada para supervisar la transición y garantizar el desarme total de los grupos terroristas, aunque varios de sus miembros reconocen que el objetivo resulta difícil de alcanzar en el contexto actual.

Durante la reunión del gabinete israelí, Netanyahu subrayó que “Hamas debe entregar todas sus armas”, advirtiendo que solo un desarme real y comprobable autorizaría una eventual retirada de las fuerzas armadas. “Estamos hablando de un desarme real, no de uno ficticio”, aseguró el mandatario.

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Israel exige un desarme "real" de los terroristas de Hamas para comenzar su retirada de Gaza (REUTERS/Suhaib Salem)

Por su parte, el general de brigada Ofir Mizrají-Rozen, jefe de inteligencia militar del Ejército de Israel, advirtió durante la reunión sostenido el viernes por la noche que, aunque Hamas aceptó el plan de 15 puntos, la organización terrorista palestina no ha renunciado a su objetivo estratégico de eliminar al Estado de Israel: “Hamas aceptó el plan, pero no ha abandonado su propósito de destruir a Israel”.

Tras la controversia, la Junta de Paz ajustó su postura e indicó que la retirada israelí solo se produciría una vez verificado el desarme completo de Hamas, reforzando la posición de Netanyahu. Mientras tanto, la administración israelí mantiene conversaciones con funcionarios estadounidenses para intentar ajustar el plan a sus exigencias de seguridad. “Ellos tienen ideas; algunas son aceptables para nosotros y otras no, y sabemos defender nuestra posición en estos asuntos”, expresó el primer ministro.

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El futuro del plan depende de las negociaciones en curso y de la capacidad de los actores involucrados para llegar a un compromiso que garantice la seguridad y la gobernabilidad en la región.