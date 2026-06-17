El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador amplía hasta el 27 de agosto de 2026 el cambio de domicilio en el DUI

El TSE informó en sus redes oficiales sobre el cambio de fecha para realizar el trámite de actualización de domicilio en los duicentros habilitados en todo El Salvador./ (TSE)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador informó que las personas podrán actualizar la dirección de su Documento Único de Identidad (DUI) hasta el 27 de agosto de 2026. La extensión del plazo responde a las recientes reformas al Código Electoral, aprobadas el 14 de mayo del presente año, que buscan facilitar la participación de los salvadoreños en las próximas elecciones y ajustar el calendario de trámites vinculados al Registro Electoral.

La actualización de la dirección en el DUI es un requisito clave para garantizar que cada votante sea asignado a un centro de votación cercano a su residencia actual. El TSE destacó que realizar este trámite permite organizar de manera más eficiente la distribución de los electores y reducir traslados innecesarios al momento de ejercer el sufragio.

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La fecha límite original para efectuar el cambio de domicilio estaba fijada para el 27 de abril de este año. Sin embargo, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Electoral que modificó el periodo exigido para estos trámites. Mientras el Código establecía un plazo de hasta un año antes de la jornada electoral para realizar cambios en el Registro Electoral, el decreto transitorio permitió ampliar ese periodo y establecer como nueva fecha límite el 27 de agosto de 2026.

Las elecciones en El Salvador están programadas para el 27 de febrero de 2027. /(Cortesía: Secretaría de Prensa)

La reforma también introdujo modificaciones en otros aspectos del proceso electoral. Se amplió el plazo para que los salvadoreños puedan inscribirse en el Registro Electoral nacional, pasando de 180 a 90 días antes de las elecciones. De esta forma, el cierre del Registro, que antes estaba programado para el 31 de agosto, se trasladó al 30 de noviembre de 2026. Esta medida pretende dar mayor oportunidad a los ciudadanos para regularizar su situación y garantizar su inclusión en el padrón electoral.

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El anuncio del TSE se realizó a través de sus canales oficiales, en los que se convocó a la población a realizar el trámite en cualquiera de los duicentros distribuidos en todo el país. La institución reiteró que la actualización de la dirección es indispensable para asegurar un proceso electoral ordenado y transparente.

Fechas próximas del proceso electoral

El proceso electoral en El Salvador avanza conforme al calendario establecido por las autoridades, tras algunas reformas. Posterior a la ampliación de plazos, los ciudadanos cuentan con fechas clave para completar trámites relacionados con el padrón electoral y la inscripción de votantes. El cierre del Registro Electoral nacional será el 30 de noviembre de 2026. Este registro es fundamental para definir el número final de votantes habilitados y organizar la logística de las elecciones.

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El cierre del Registro Electoral nacional definirá el número final de votantes habilitados y la logística de las elecciones en El Salvador./ (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La organización de los comicios requiere una coordinación interinstitucional y la asignación de recursos económicos significativos. El presupuesto electoral para este ciclo fue aprobado por la Asamblea Legislativa e incluye partidas para la capacitación de personal, la adquisición de insumos tecnológicos y la implementación de medidas de seguridad en los centros de votación. Entre las últimas aprobaciones destacan reformas orientadas a la modernización del proceso y la ampliación de derechos para los salvadoreños en el exterior.

Las modificaciones al marco legal electoral forman parte de un conjunto de medidas para fortalecer la confianza ciudadana y mejorar la eficiencia en la organización de las próximas elecciones. Con la extensión de los plazos, el TSE busca garantizar que todos los ciudadanos cuenten con el tiempo suficiente para regularizar su situación y ejercer su derecho al voto en las mejores condiciones posibles.

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