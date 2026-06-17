El octavo Festival del Melocotón en Río Chiquito endulzará los paladares de los salvadoreños

Durante el festival, los productores ofrecen exquisitos melocotones en almíbar. /(AdobeStock)

El cantón Río Chiquito, en el municipio de Chalatenango Norte, se prepara para recibir a visitantes de todo el país durante el octavo Festival del Melocotón, que tendrá lugar los días 20 y 21 de junio de 2026. Según datos publicados por Noticiero Hechos, de Canal 12, la zona se consolida como un destino ideal para quienes buscan escapar del calor y adentrarse en un entorno natural, disfrutando del clima fresco característico de la región alta de Chalatenango.

De acuerdo con la publicación de Noticiero Hechos, el festival representa una oportunidad clave para potenciar la economía local. Productores, emprendedores y autoridades municipales han sumado esfuerzos para ofrecer una experiencia que integre gastronomía, turismo y actividades culturales.

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Don Miguel Salguero, presidente de la directiva del festival y propietario del restaurante Rancho Escondido, confirmó la participación de diversos comercios y restaurantes de la zona, que darán a conocer una variada oferta de platillos.

“Hacemos la invitación a todos los turistas y habitantes de San Ignacio, La Palma, Citalá y alrededores. Nos preguntan si ya está la fecha y por eso hacemos el llamado para que nos visiten”, expresó Salguero, en declaraciones recogidas por CL Noticias y publicadas por Noticiero Hechos.

El melocotón es un fruto que destaca por su riqueza de fibra, su sabor dulce y un aroma suave y agradable./ (AdobeStock)

El festival gira en torno al melocotón, fruto cultivado en la zona alta, apreciado por su alto contenido de fibra y vitamina C. Según los datos compartidos por este noticiero los visitantes podrán recorrer fincas, conocer los cultivos y participar en tours que incluyen la posibilidad de seleccionar y cortar sus propios melocotones, con un costo de tres dólares por persona.

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Los productores también han incorporado nuevas rutas para visitar plantaciones de fresas, cultivo que ha tomado fuerza en la región, debido al clima.

La experiencia gastronómica será uno de los principales atractivos. En ediciones anteriores, el festival ha ofrecido una amplia gama de productos elaborados con la fruta estrella: mermeladas artesanales, postres, bebidas naturales, panes, conservas y platillos típicos preparados con melocotón. Además, los asistentes encontrarán derivados como vino de melocotón y melocotones en almíbar.

La creatividad de los emprendedores locales se refleja en la variedad de recetas que se presentan cada año, como panes dulces horneados en leña y pupusas rellenas con frutas de la zona, incluidas fresas y melocotones.

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En años anteriores, los productores han ofrecido diferentes bebidas naturales elaboradas con melocotón. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización del festival incluye el respaldo de la alcaldía, instituciones locales y entidades financieras, que actúan como patrocinadores, según los datos publicados por Noticiero Hechos. Los emprendedores destacan la importancia de la afluencia turística para dinamizar la economía, ya que la venta de productos y servicios durante la festividad representa una fuente esencial de ingresos para las familias de la zona.

Los propietarios de las fincas han mejorado sus áreas de envasado para atender la demanda de mermeladas, conservas y vino de melocotón, según Noticiero Hechos. Los recorridos por las fincas incluyen explicaciones sobre los procesos de cultivo y producción, facilitando el contacto directo entre productores y consumidores.

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La seguridad de los asistentes es una prioridad para los organizadores. Los productores han recomendado a quienes visiten la zona alta revisar el estado de sus vehículos y conducir con precaución, especialmente por las condiciones del terreno y la afluencia prevista durante los días del festival.

La mermelada de melocotón es otra de las variedades que se pueden degustar durante el festival en Río Chiquito./ (Adobe Stock)

El octavo Festival del Melocotón en Río Chiquito se ha consolidado como uno de los eventos más esperados en el calendario turístico y gastronómico de Chalatenango, combinando oferta culinaria, naturaleza y cultura local. Diferentes organizaciones, comercios y entidades se han unido para garantizar una experiencia completa y segura para los asistentes nacionales y extranjeros.

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