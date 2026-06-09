El Salvador

Tormenta Tropical Cristina amenaza El Salvador: autoridades advierten sobre lluvias, evacuaciones y peligro de deslaves

La inminente llegada de la tormenta tropical mantiene en alerta a instituciones y comunidades, que aceleran la preparación de albergues y refuerzan el monitoreo en todo el litoral

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Personas caminan por una calle inundada y un río crecido, con un gran deslave visible en la colina al fondo, bajo un cielo gris y lluvioso.
Residentes de El Salvador transitan calles inundadas y zonas afectadas por deslaves durante las intensas lluvias de la Tormenta Tropical Cristina, mientras las autoridades advierten sobre evacuaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador se encuentra bajo alerta naranja por la inminente llegada de la Tormenta Tropical Cristina, ubicada en las cercanías del sur del Golfo de Fonseca.

Las autoridades de Protección Civil y del Ministerio de Medio Ambiente advirtieron sobre la amenaza de lluvias intensas y vientos de hasta 70 km/h, que podrían provocar inundaciones y deslizamientos en varios departamentos costeros.

Según reportes oficiales se espera que el fenómeno afecte especialmente las zonas de Usulután, San Vicente, La Paz, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán entre el miércoles y el jueves (10 y 11 de junio). Ante este panorama, el director de Protección Civil, Luis Amaya, explicó que el principal peligro asociado a la tormenta no es su paso directo, sino la gran cantidad de humedad que ingresará al territorio salvadoreño.

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“El mayor riesgo para el país no es el paso directo de la tormenta, sino la gran cantidad de humedad que esta podría ingresar”, afirmó el funcionario en una entrevista en Dialogo 21.

Esta condición incrementa la probabilidad de movimientos de ladera, derrumbes y deslaves en áreas de riesgo, así como inundaciones urbanas y rurales.

El director de Protección Civil de El Salvador participa en una entrevista televisiva sobre la alerta ante la tormenta tropical Cristina (Cortesía Diálogo 21).
El director de Protección Civil de El Salvador participa en una entrevista televisiva sobre la alerta ante la tormenta tropical Cristina (Cortesía Diálogo 21).

Las lluvias acumuladas podrían superar los 150 milímetros en tres días, una cifra considerada alta para el corto periodo, de acuerdo con los reportes del Observatorio de Amenazas. Las autoridades detallaron que ya se han registrado episodios de precipitaciones intensas en Garita Palmera y en zonas bajas como El Espino, donde la combinación de lluvias y el fenómeno de mar de fondo ha ocasionado anegamientos y amenaza a las comunidades costeras.

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Dispositivos de emergencia y medidas preventivas

En el marco del Plan Nacional de Contingencia para Eventos Hidroclimáticos, Protección Civil activó al menos 180 albergues preequipados en todo el país, con capacidad para recibir hasta 10,000 personas. Según el subdirector de la institución, Fermín Pérez, se han realizado evacuaciones preventivas y se ha instado a la población en zonas vulnerables a tener listas sus mochilas de emergencia y documentos personales.

“Evacuemos, denotemos que no es lo mismo ser evacuado que ser rescatado”, enfatizó Amaya, subrayando la importancia de la autoevacuación y la preparación individual ante la amenaza.

La alerta naranja implica la activación permanente de todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil y la intensificación del monitoreo en zonas de riesgo. Se han desplegado equipos tácticos, maquinaria y personal de diversas entidades, incluidas las comisiones municipales de Protección Civil, para facilitar evacuaciones y limpieza de drenajes.

Oleaje en la costa salvadoreña provoca inundaciones en viviendas del cantón Cangrejera, La Libertad (Cortesía @SecPrensaSV).
Oleaje en la costa salvadoreña provoca inundaciones en viviendas del cantón Cangrejera, La Libertad (Cortesía @SecPrensaSV).

La pesca artesanal e industrial quedó suspendida por el riesgo de oleaje alto y rápido, producto tanto de Cristina como del mar de fondo generado por tormentas previas como Boris.

El fenómeno meteorológico, aunque mantiene una trayectoria errática, se encontraba a unos 70 kilómetros del Golfo de Fonseca y avanzaba de manera semiestacionaria, lo que incrementa el riesgo de acumulación de agua en suelos ya saturados.

El despliegue de guardavidas en más de 170 puntos de la franja costera refuerza la vigilancia y respuesta ante cualquier emergencia acuática. El reciente deceso de un joven en El Zonte evidenció los peligros del oleaje y la necesidad de acatar las restricciones impuestas.

La temporada de lluvias en El Salvador suele alternar periodos de precipitaciones intensas con fases de canícula, según el Ministerio de Medio Ambiente, lo que impacta tanto en el riesgo de inundaciones como en el abastecimiento agrícola y la proliferación de vectores como el zancudo.

Ante este escenario, Protección Civil mantiene el llamado a la vigilancia, la preparación y la colaboración de la ciudadanía para minimizar daños materiales y pérdidas humanas durante la evolución de la Tormenta Tropical Cristina sobre el territorio nacional.

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