Tormenta Cristina deja desaparecidos y alertas en Centroamérica

Un mapa conceptual de Centroamérica, con El Salvador destacado, muestra una zona de baja presión en el Pacífico con nubes en remolino, flechas de humedad, gotas de lluvia y un símbolo de alerta, indicando riesgo de lluvias intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tormenta tropical Cristina provoca alertas en Centroamérica por la intensidad de sus lluvias y el impacto en zonas costeras y rurales. Según informó la agencia EFE, el fenómeno meteorológico deja cinco personas desaparecidas en Costa Rica y mantiene bajo alerta a Guatemala, Honduras y El Salvador. Las autoridades de la región intensifican la vigilancia ante el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y oleaje peligroso.

La Cruz Roja Costarricense informó que, debido al fuerte oleaje en el Pacífico, dos embarcaciones pequeñas volcaron frente a playa Negra y playa San Juanillo, en la provincia de Guanacaste. Como resultado de estos incidentes, cinco personas permanecen desaparecidas y son buscadas por equipos de la Cruz Roja y el Servicio Nacional de Guardacostas. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias seguirán afectando Costa Rica por lo menos hasta el martes, mientras el sistema se desplaza hacia el norte del istmo paralelo a la costa del Pacífico.

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Daños estructurales en Bahía Drake, en Costa Rica, a causa de fuertes vientos y lluvias de la Tormenta Tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía CNE

Las medidas adoptadas en El Salvador

La Dirección General de Protección Civil emitió alerta naranja para todo el país, ante la previsión de lluvias intensas y el ingreso de humedad desde el Pacífico. En respuesta, el Gobierno suspendió las clases presenciales y virtuales en todos los niveles educativos del sector público y privado, como medida preventiva para evitar situaciones de riesgo para estudiantes y docentes, mientras los equipos de emergencia monitorean el desarrollo del fenómeno.

En declaraciones recogidas por EFE, las autoridades salvadoreñas reiteraron la importancia de evitar desplazamientos innecesarios y pidieron a las comunidades que residen en zonas propensas a inundaciones prepararse para posibles evacuaciones. “Se recomienda a la población no exponerse a tormentas eléctricas, oleaje fuerte ni ráfagas de viento aisladas”, sostuvo la Dirección de Protección Civil. El Ministerio de Educación confirmó que la suspensión de clases se mantendrá hasta nuevo aviso, en función de la evolución del sistema meteorológico.

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Alcaldía de San Salvador habilita albergues por emergencia nacional por tormenta tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Alcaldía de San Salvador

En Honduras, nueve de los 18 departamentos del país están bajo alerta preventiva por 72 horas a causa de las lluvias asociadas a Cristina y el posible desbordamiento de ríos y quebradas, especialmente en la vertiente del Pacífico. Los departamentos en alerta incluyen El Paraíso, Intibucá, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca y Valle. El incremento del oleaje en el Golfo de Fonseca preocupa a las autoridades, que han exhortado a la población a extremar precauciones, según detalló EFE.

En Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) mantiene una vigilancia ante la amenaza de inundaciones y otros eventos climáticos. Según un comunicado de la autoridad de protección civil, “las lluvias registradas en los últimos días podrían intensificarse en gran parte del territorio nacional” debido a la influencia de la tormenta tropical Cristina. La vigilancia se extiende a todo el país, con especial atención en zonas vulnerables a deslizamientos y desbordes.

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Según el pronóstico oficial, el sistema se desplazaba a 7 km/h y afectaría al país entre el 11 y el 12 de junio. (Foto archivo, cortesía CONRED).

El avance regional de Cristina

Cristina, la tercera tormenta tropical de la temporada en el Pacífico, avanza en paralelo a la costa centroamericana y afecta de manera simultánea a varios países. Los pronósticos del IMN y otras agencias regionales indican que el fenómeno podría continuar generando lluvias intensas, deslizamientos y cortes de energía en zonas vulnerables. La Cruz Roja Costarricense y los servicios de emergencia de la región mantienen operativos de búsqueda y rescate, mientras los gobiernos llaman a la población a permanecer atenta a los comunicados oficiales.