La costa de El Salvador enfrenta más riesgo por tormenta Cristina

Desde la playa de Ocós en Guatemala cubierta de basura hasta la destrucción de malecones y casas en Acajutla y Puerto La Libertad en El Salvador. Un recuento de los daños y las labores de rescate ante la emergencia climática. Video Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

La zona costera de El Salvador enfrenta el mayor riesgo ante el avance de la tormenta tropical Cristina, según informó el gobierno salvadoreño este martes. El fenómeno meteorológico se encuentra cerca del Golfo de Fonseca, con trayectoria estacionaria y vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, lo que ha motivado la declaración de alerta naranja en todo el país.

De acuerdo con declaraciones del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, el impacto de Cristina se sentirá con mayor fuerza en las áreas próximas al litoral. “Es una tormenta tropical que viene desde el mar, por lo tanto las zonas más afectadas vas a ser las zonas costeras”, indicó López en rueda de prensa, información recogida por la agencia EFE. La previsión oficial incluye lluvias intensas durante el miércoles y el jueves, con efectos directos sobre las comunidades rurales y urbanas próximas al Pacífico.

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La situación se ve agravada por la influencia indirecta de la tormenta tropical Boris, que tocó tierra la madrugada del martes en México y, aunque ya se debilitó a baja presión remanente en el oriente del estado de Guerrero, continúa generando cielos nublados y precipitaciones en la región. Estas condiciones, sumadas a la cercanía de Cristina —ubicada a apenas 80 kilómetros del Golfo de Fonseca, compartido con Honduras y Nicaragua—, han elevado las alertas en el sistema de Protección Civil salvadoreño.

La dirección de Protección Civil de El Salvador declaró el lunes una alerta naranja, una medida de preparación que implica la activación de protocolos de prevención y respuesta en todo el territorio nacional. La agencia EFE reportó que al menos cinco familias residentes en zonas cercanas a las playas del departamento de La Libertad han sido evacuadas como resultado del incremento en el oleaje y la velocidad de las olas, un fenómeno asociado a la tormenta.

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Una imagen tomada con un dron muestra las olas golpeando un paseo marítimo cerrado debido al fuerte oleaje ante la llegada de la tormenta tropical Cristina, en La Libertad, El Salvador, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El ministro López detalló que el doble fenómeno meteorológico ha generado cielos cubiertos y lluvias intermitentes, condiciones que podrían intensificarse con la entrada de Cristina. Según el reporte oficial, las lluvias presentan riesgos elevados para las comunidades rurales más vulnerables, donde muchas viviendas están construidas con materiales frágiles como barro, láminas y plástico, lo que incrementa la exposición ante deslizamientos de tierras e inundaciones por desbordamiento de ríos.

Los antecedentes de temporales en El Salvador

Las autoridades han instado a la población a acatar las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informados a través de los canales oficiales. López advirtió, citado por EFE: “Durante los temporales, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad en los sitios donde están sus viviendas”. Las brigadas de emergencia permanecen en alerta ante la posibilidad de evacuaciones adicionales en áreas de alto riesgo.

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Soldados salvadoreños caminan por un malecón cerrado debido al fuerte oleaje ante la llegada de la tormenta tropical Cristina, en La Libertad, El Salvador, el 9 de junio de 2026. REUTERS/José Cabezas

Históricamente, la temporada de lluvias en El Salvador ha provocado emergencias. Entre los antecedentes se encuentran el huracán Mitch en 1998, que dejó alrededor de 240 víctimas mortales, y las lluvias de noviembre de 2009, que ocasionaron cerca de 200 fallecimientos, según datos oficiales recopilados por EFE. Estos episodios aumentan la preocupación de las autoridades frente a la llegada de sistemas tropicales.